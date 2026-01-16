A Jégféreg projekt, a hidegháború legmerészebb kísérlete

A jég alá költöző háború

A második világháború után a nagyhatalmi stratégia magasabb szintre lépett. A nukleáris fegyverek megjelenése nemcsak a hadviselés eszközeit, hanem a földrajzi gondolkodást is átalakította. A hidegháború idején a harc nem a fronton, hanem a térképeken és a tervezőasztalokon zajlott.

A hidegháború a veszélyes nukleáris fegyverkezési verseny korszaka volt (Fotó: Wikimedia Commons)

Ebben a logikában született meg a Jégféreg projekt gondolata. Az Egyesült Államok hadserege olyan helyet keresett, ahol atomfegyvereket lehet elrejteni, mozgatni és bevetésre készen tartani.

A választás Grönlandra esett, amely földrajzilag közel volt a Szovjetunióhoz, politikailag pedig az USA ellenőrzése alatt állt.

A fedősztori neve Camp Century

A terv megvalósításához először infrastruktúrára volt szükség. Az 1950-es évek végén megépült a Camp Century, egy jégbe vájt kutatóállomás,

amelyet hivatalosan tudományos és mérnöki kísérleti telepként mutattak be.

A valóságban a Camp Century a Jégféreg projekt fedőlétesítménye volt. A jég alatt alagutak hálózata épült, amelyben laktanyák, műhelyek és raktárak kaptak helyet. A rendszer szíve egy PM–2A típusú nukleáris reaktor volt, amely energiával látta el az egész komplexumot.

Hosszú titkos járatokat fúrtak a grönlandi jégtömegbe Fotó: Helios Design Labs

A katonai tervezők úgy gondolták, hogy a jégtakaró stabil, kiszámítható és kiváló természetes pajzs.

Technológiai hübrisz

A projekt mögött húzódó gondolkodásmód tipikus hidegháborús technológiai optimizmus volt. A hadsereg mérnökei abból indultak ki, hogy a természet statikus háttér, amely mérnöki eszközökkel kordában tartható.

Fotó: The US Sun

A Jégféreg projekt végső célja egy négyezer kilométeres, jég alatti alagút hálózat létrehozása volt.

A tervek szerint ezen a rendszeren atomrakéták mozoghattak volna, folyamatosan változtatva a kilövési pozíciójukat. Így az ellenség soha nem tudhatta volna, honnan érkezik a csapás. Ez az elképzelés azonban figyelmen kívül hagyta azt, hogy a jég nem kőzet.

A jég mint ellenfél

A grönlandi jégtakaró folyamatos mozgásban van. Viszkoelasztikus anyagként lassan, de megállíthatatlanul deformálódik. Ez a tulajdonság hamarosan megmutatta erejét. Az alagutak falai elmozdultak, a sínek vetemedtek, a szerkezetek feszülni kezdtek.