A Jégféreg projekt, a hidegháború legmerészebb kísérlete

A Jégféreg projekt a hidegháborús katonai gondolkodás egyik legambiciózusabb, ugyanakkor legtanulságosabb vállalkozása volt. Az amerikai hadsereg azt hitte, hogy a technológia képes uralni a természetet, a Grönlandot borító jég megcáfolta ezt.

Múlt-kor
2026. 01. 16.
A Jégféreg-projekt szupertitkos nukleáris katonai program volt Grönlandon Fotó: Business Today
A jég alá költöző háború

A második világháború után a nagyhatalmi stratégia magasabb szintre lépett. A nukleáris fegyverek megjelenése nemcsak a hadviselés eszközeit, hanem a földrajzi gondolkodást is átalakította. A hidegháború idején a harc nem a fronton, hanem a térképeken és a tervezőasztalokon zajlott.

A hidegháború a veszélyes nukleáris fegyverkezési verseny korszaka volt (Fotó: Wikimedia Commons)

Ebben a logikában született meg a Jégféreg projekt gondolata. Az Egyesült Államok hadserege olyan helyet keresett, ahol atomfegyvereket lehet elrejteni, mozgatni és bevetésre készen tartani. 

A választás Grönlandra esett, amely földrajzilag közel volt a Szovjetunióhoz, politikailag pedig az USA ellenőrzése alatt állt.

A fedősztori neve Camp Century

A terv megvalósításához először infrastruktúrára volt szükség. Az 1950-es évek végén megépült a Camp Century, egy jégbe vájt kutatóállomás, 

amelyet hivatalosan tudományos és mérnöki kísérleti telepként mutattak be.

A valóságban a Camp Century a Jégféreg projekt fedőlétesítménye volt. A jég alatt alagutak hálózata épült, amelyben laktanyák, műhelyek és raktárak kaptak helyet. A rendszer szíve egy PM–2A típusú nukleáris reaktor volt, amely energiával látta el az egész komplexumot.

Hosszú titkos járatokat fúrtak a grönlandi jégtömegbe Fotó: Helios Design Labs

A katonai tervezők úgy gondolták, hogy a jégtakaró stabil, kiszámítható és kiváló természetes pajzs.

Technológiai hübrisz

A projekt mögött húzódó gondolkodásmód tipikus hidegháborús technológiai optimizmus volt. A hadsereg mérnökei abból indultak ki, hogy a természet statikus háttér, amely mérnöki eszközökkel kordában tartható.

Fotó: The US Sun

A Jégféreg projekt végső célja egy négyezer kilométeres, jég alatti alagút hálózat létrehozása volt.

A tervek szerint ezen a rendszeren atomrakéták mozoghattak volna, folyamatosan változtatva a kilövési pozíciójukat. Így az ellenség soha nem tudhatta volna, honnan érkezik a csapás. Ez az elképzelés azonban figyelmen kívül hagyta azt, hogy a jég nem kőzet.

A jég mint ellenfél

A grönlandi jégtakaró folyamatos mozgásban van. Viszkoelasztikus anyagként lassan, de megállíthatatlanul deformálódik. Ez a tulajdonság hamarosan megmutatta erejét. Az alagutak falai elmozdultak, a sínek vetemedtek, a szerkezetek feszülni kezdtek. 

Atomreaktort is telepítettek a jég alá   Fotó: History.com

A mérnökök folyamatos javításokra kényszerültek, de a problémák nem szűntek meg. Minél mélyebbre ástak, annál gyorsabban vált világossá, hogy a jég nem passzív közeg, hanem aktív ellenfél. A természet lassú, de következetes mozgása felülírta a katonai terveket.

Csendes kudarc

1966-ra a hadsereg belátta, hogy a Jégféreg projekt nem megvalósítható. A programot hivatalosan leállították, a Camp Centuryt elhagyták. A kivonulás gyors volt. 

Jelentős radioaktív hulladékot hagytak hátra   Fotó: History.com

A reaktort leszerelték, de jelentős mennyiségű radioaktív hűtővíz, vegyi anyag és szennyvíz maradt a jég alatt. 

Akkoriban úgy gondolták, hogy a jégtakaró örök, és mindent biztonságosan eltemet. Ez a feltételezés mára végzetesnek bizonyult.

Örökség a jég alatt

A globális felmelegedés hatására a grönlandi jégtakaró gyorsuló ütemben olvad. A Camp Centuryben hátrahagyott anyagok előbb-utóbb elérhetik a környezetet. A múlt titkos döntései így a jelen problémáivá váltak. A Jégféreg projekt ma már nem katonai tervként, hanem intő példaként él tovább: annak bizonyítékaként, hogy a technológiai fölénybe vetett hit nem helyettesítheti a természeti rendszerek megértését.

Atomfegyver-hordozó amerikai bombázógépek az 1950-es években    Fotó: Wikimedia Commons/U.S. Air Force

A Jégféreg projekt nem a Szovjetunió miatt bukott el. Nem politikai ellenállás, nem kémkedés és nem diplomáciai nyomás állította meg. A projektet a jég győzte le. Ez teszi a történetét különösen tanulságossá a 21. században, amikor egyre világosabbá válik, hogy a természet nem háttér, hanem aktív szereplője a történelemnek.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

