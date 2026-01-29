járványTanzániapszichózisnevetéstömegpszichózis

A rejtélyes tanganyikai nevetésjárvány

A tanganyikai nevetésjárvány egy kis iskolából indult, majd falvak sorát érintette. A megállíthatatlan nevetés testi tüneteket, intézménybezárásokat, végül társadalmi pánikot okozott a frissen függetlenné vált országban.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2026. 01. 29. 14:09
1962-ben tört ki a furcsa nevetésjárvány Tanganyikában Fotó: Open AI
A tanganyikai nevetésjárvány egy iskolapadból indult

1962-ben Tanganyikában, a mai Tanzánia területén egy vidéki lányiskolában váratlan esemény történt. Három tanuló nevetni kezdett. A nevetés nem csillapodott. Órákig tartott, majd újra és újra visszatért. Rövid időn belül az iskola diákjainak jelentős részét elérte a jelenség.

A tanganyikai nevetésjárvány előtt tanácstalanul álltak a szakemberek   Fotó: YouTube

A tanítás ellehetetlenült. Az intézmény bezárt. A gyerekek hazatértek családjaikhoz, a nevetés azonban ezzel kiszabadult az iskola falai közül és tovább terjedt.

A tanganyikai nevetésjárvány testi tünetei

A nevetés nem felszabadultságot hozott. Az érintettek hasi fájdalomról, fejfájásról, légszomjról és kimerültségről számoltak be. Egyesek sírásban törtek ki, mások pánikba estek. 

A rohamok órákig, néha napokig tartottak újra és újra kitörve.

Az orvosok nem találtak fertőzést. Nem mutattak ki mérgezést. Nem jelent meg idegrendszeri károsodás sem. A tünetek mégis valósak voltak, és súlyosan megterhelték az érintetteket.

Faluról falura terjedt

Az iskolabezárás után a nevetés újabb közösségekben bukkant fel. Családtagok, szomszédok, majd egész falvak érintettekké váltak. 

Egyes településeken a közösségi élet leállt. Iskolák, piacok zártak be, vallási összejövetelek maradtak el.

A jelenség hónapokon át fennmaradt. Több száz, egyes becslések szerint több mint ezer ember tapasztalta meg a tüneteket.

Társadalmi háttér és pszichés magyarázat

A szakemberek végül tömeges pszichogén megbetegedésként írták le a történteket. A tanganyikai nevetésjárvány nem testi eredetű kór volt, hanem kollektív stresszreakció.

Végül tömeges pszichogén megbetegedésként definiálták a furcsa járványt   Fotó: Medium

Tanganyika ekkoriban frissen nyerte el függetlenségét. Az oktatási rendszer szigorú maradt. A fiatalokra nagy elvárások nehezedtek. A bizonytalanság, a fegyelem és a jövőtől való félelem együtt teremtette meg a jelenség hátterét.

A nevetésjárvány öröksége

1964-re a tünetek fokozatosan megszűntek. A közösségek visszatértek a mindennapi élethez. A történet azonban megmaradt az orvostudomány és a társadalomlélektan emlékezetében.

Volt, aki szó szerint szinte halálra nevette magát   Fotó: United Republic of Tanzania

A tanganyikai nevetésjárvány ma is arra figyelmeztet, hogy a pszichés terhelés képes testi tünetekké válni. Láthatatlanul indul, valós szenvedést okoz. És egész közösségeket képes megbénítani.

