A rejtélyes tanganyikai nevetésjárvány

A tanganyikai nevetésjárvány egy iskolapadból indult

1962-ben Tanganyikában, a mai Tanzánia területén egy vidéki lányiskolában váratlan esemény történt. Három tanuló nevetni kezdett. A nevetés nem csillapodott. Órákig tartott, majd újra és újra visszatért. Rövid időn belül az iskola diákjainak jelentős részét elérte a jelenség.

A tanganyikai nevetésjárvány előtt tanácstalanul álltak a szakemberek Fotó: YouTube

A tanítás ellehetetlenült. Az intézmény bezárt. A gyerekek hazatértek családjaikhoz, a nevetés azonban ezzel kiszabadult az iskola falai közül és tovább terjedt.

A tanganyikai nevetésjárvány testi tünetei

A nevetés nem felszabadultságot hozott. Az érintettek hasi fájdalomról, fejfájásról, légszomjról és kimerültségről számoltak be. Egyesek sírásban törtek ki, mások pánikba estek.

A rohamok órákig, néha napokig tartottak újra és újra kitörve.

Az orvosok nem találtak fertőzést. Nem mutattak ki mérgezést. Nem jelent meg idegrendszeri károsodás sem. A tünetek mégis valósak voltak, és súlyosan megterhelték az érintetteket.

Faluról falura terjedt

Az iskolabezárás után a nevetés újabb közösségekben bukkant fel. Családtagok, szomszédok, majd egész falvak érintettekké váltak.

Egyes településeken a közösségi élet leállt. Iskolák, piacok zártak be, vallási összejövetelek maradtak el.

A jelenség hónapokon át fennmaradt. Több száz, egyes becslések szerint több mint ezer ember tapasztalta meg a tüneteket.

Társadalmi háttér és pszichés magyarázat

A szakemberek végül tömeges pszichogén megbetegedésként írták le a történteket. A tanganyikai nevetésjárvány nem testi eredetű kór volt, hanem kollektív stresszreakció.

Végül tömeges pszichogén megbetegedésként definiálták a furcsa járványt Fotó: Medium

Tanganyika ekkoriban frissen nyerte el függetlenségét. Az oktatási rendszer szigorú maradt. A fiatalokra nagy elvárások nehezedtek. A bizonytalanság, a fegyelem és a jövőtől való félelem együtt teremtette meg a jelenség hátterét.

A nevetésjárvány öröksége

1964-re a tünetek fokozatosan megszűntek. A közösségek visszatértek a mindennapi élethez. A történet azonban megmaradt az orvostudomány és a társadalomlélektan emlékezetében.

Volt, aki szó szerint szinte halálra nevette magát Fotó: United Republic of Tanzania

A tanganyikai nevetésjárvány ma is arra figyelmeztet, hogy a pszichés terhelés képes testi tünetekké válni. Láthatatlanul indul, valós szenvedést okoz. És egész közösségeket képes megbénítani.

