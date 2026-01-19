repülésarabokMúlt-koraerodinamikatudósokpolihisztor

A valódi Ikarus, aki először repült

Abbász Ibn Firnász nevét ma holdbéli kráter, cordobai híd és iraki repülőtér is viseli, mégis kevesen tudják, hogy a 9. századi al-Andalúsz egyik legsokoldalúbb tudósa volt. Feltalálóként, mérnökként és természettudósként olyan kísérletet hajtott végre, amely a repülés történetének egyik legkorábbi, dokumentált mérföldkövének tekinthető.

Múlt-kor
2026. 01. 19.
Abbász ibn Firnász volt az első repülő ember Fotó: YouTube
A modern repülés előtti korszak félreértése

A repülés történetét gyakran a 18. század végéhez kötik. 1783. november 21-én Párizs felett valóban különleges látvány tárult a tömeg elé, amikor egy kék és aranyszínű léggömb emelkedett a levegőbe a Bois de Boulogne környékén. A fedélzeten Pilâtre de Rozier és François Laurent utazott, akiket sokáig az első repülő embereknek tartottak.

A Montgolfier fivérek 1783-ban magasba emelkedett léggömbje  (Fotó: Chateau de Versailles)

E meghatározás azonban félrevezető. A Montgolfier-féle ballonrepülés technológiai áttörés volt, de nem az első emberi kísérlet a levegő meghódítására.

Abbász Ibn Firnász kora és háttere

Abbász Ibn Firnász berber származású családban született, feltehetően a 9. század elején. Fiatalon Córdobába költözött, amely al-Andalúsz kulturális és tudományos központja volt. A város vonzotta azokat, akik a matematika, a természettudomány, a zene vagy az irodalom iránt érdeklődtek.

Abbász Ibn Firnász korának egyik legsokoldalúbb tudósa volt  (Fotó: Tirto id.)

Műveltsége kivételes volt. A korabeli források szerint egyszerre foglalkozott csillagászattal, mérnöki kérdésekkel, költészettel és zenével. Kortársai a „sok mindenhez értő bölcs” példájaként emlegették.

Abbász Ibn Firnász és az első repülési kísérlet

Az első ismert próbálkozás során Firnász bő, redőzött ruházatot viselt. A beszámolók szerint a ruha elegendő levegőt tartott meg ahhoz, hogy az esést tompítsa, így komoly sérülés nélkül ért földet. Ez a kísérlet inkább ejtőernyőszerű ereszkedés lehetett, mint valódi repülés.

Az arab tudóst erősen foglalkoztatta a repülés problematikája  Fotó: ZBrush Central

Bár a próbálkozás nem hozott áttörést, megerősítette benne azt a meggyőződést, hogy az emberi test megfelelő eszközzel képes lehet a levegőben maradni.

Abbász Ibn Firnász második kísérlete és a kudarc tanulsága

A második kísérlet már egy fejlettebb szerkezettel történt. Firnász favázra erősített szárnyakat készített, és nyilvános bemutatót tartott, amelyen Córdobában sokan, köztük az emír udvarának tagjai is jelen voltak. A kísérlet során rövid ideig sikerült siklania.

A kísérlet során rövid ideig sikerült is siklásban repülnie (Fotó: YouTube)

A leszállás azonban kudarcba fulladt. A források egybehangzóan állítják, hogy a szerkezet nem rendelkezett stabilizáló farokrésszel. Firnász súlyosan megsérült, különösen a hátán, és ezt a sérülést élete végéig viselte.

A források és az emlékezet

A mutatvány nem merült feledésbe. Több későbbi történetíró, köztük Ibn Hajjan, részletesen beszámolt róla. Leírása szerint Firnász selyemmel borított szárnyakat használt, és al-Rusafa környékéről emelkedett a levegőbe. A landoláskor elszenvedett sérülést maga Firnász is elemezte, és arra a következtetésre jutott, hogy a madarak farkának utánzása elengedhetetlen lett volna.

Ibn Firnász kísérlete egy korai grafikán (Fotó: V On Verticali)

Ez az önkritikus felismerés különösen figyelemre méltó, mert a kísérletet nem csodaként, hanem tanulási folyamatként értelmezte.

Abbász Ibn Firnász helye a repülés történetében

Bár kísérlete nem vezetett közvetlen technológiai fejlődéshez, jelentősége vitathatatlan. Ő hajtotta végre az egyik legkorábbi dokumentált, irányított emberi siklási kísérletet, és felismerte a repülés aerodinamikai alapelveinek egy részét.

Abbász ibn Firnász felismerte az aerodinamika néhány törvényszerűségét (Fotó: ZBrush Central)

Ezért tekintik ma Abbász Ibn Firnászt a repülés történetének korai, racionális gondolkodású úttörőjének, aki jóval a modern kor előtt próbálta megérteni, mitől maradhatna az ember a levegőben.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

