Ágyútűzben született a mentőszolgálat

A sebesült, akinek minden perc számít

A korszak tapasztalata azt mutatta, hogy sok katona nem a sérülés súlyossága miatt halt meg, hanem azért, mert túl későn jutott ellátáshoz. A segítség időzítése esetleges volt, a sebesültszállítás pedig alkalmi megoldásokra épült. A gyors beavatkozás nem számított rendszerelvnek.

Dominique Jean Larrey francia katonaorvos egykorú portréja Fotó: Wikimedia Commons

Ebben a közegben dolgozott Dominique Jean Larrey, aki a francia forradalom és Napóleon hadjáratai során ugyanazzal a problémával találkozott újra és újra. A veszteségek jelentős része elkerülhető lett volna, ha a sebesültek hamarabb kapnak segítséget. Larrey felismerte, hogy ezen nem egyéni erőfeszítéssel, hanem a rendszer átalakításával lehet változtatni.

Mentőszolgálat a harc közben

Larrey nem várta meg a csata végét. Megszervezte a sebesültek elszállítását már az ütközet idején. Létrehozta az ambulance volante rendszerét, vagyis a mozgó mentőegységeket. Ezek a könnyű, gyors, lóvontatású járművek képesek voltak a sebesülteket a front mögé juttatni, miközben a harc még zajlott.

A változás lényege a gondolkodásmódban rejlett.

Larrey működő rendszert épített, melyben kijelölt személyzet végezte a mentést, akiknek állandó felszerelésük volt. Az ellátás előre meghatározott rend szerint zajlott, a sebesültek sorrendjét a sürgősség határozta meg.

Larrey volt az első, aki a sebesültek ellátásánál a sürgősségi beavatkozás elvét tette meg a legfőbb prioritásnak Fotó: Robert Alexander Hillingford/Wikimedia Commons

Előnyt élveztek azok, akik azonnali beavatkozás nélkül meghaltak volna, de kezeléssel jó eséllyel megmenthetők; hátrébb kerülnek azok, akik stabil állapotban voltak, vagy akiknél a beavatkozás nem változtatott volna a kimenetelen. Ez a gyakorlat addig szokatlan volt a hadseregekben, ahol az ellátás sorrendjét a rang és a beosztás határozta meg.

Mentőszolgálat emberi alapon

Larrey az ellátás során nem tett különbséget saját és ellenséges katonák között. A sérülés súlyossága döntött. Ez elsősorban szakmai megfontolás volt, amely a túlélési esélyeket követte, nem politikai vagy katonai hovatartozást. Ezzel a gyakorlattal a mélyen humanista Larrey az orvosi etika olyan elveit alkalmazta a csatatéren, amelyek később a hadiorvoslás alapvetésévé váltak.