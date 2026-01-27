Szórakozottak kedvenc nyomkövetője: itt a második generációs AirTag

Az Apple mától árusítja második generációs AirTag nyomkövető kütyüjét. Ahogy ez, az öt éve megjelent előd is a feledékenyek hasznos kiegészítő eszköze volt, némi tolvajlás elleni védelemmel – és adatvédelmi problémákkal. Előfordult, hogy nem tárgyakat követtek vele, hanem személyeket: az almás cég most új funkciókat és védelmet vezetett be a kíváncsiskodók ellen.

Annak találták ki ezt a kütyüt, aki hajlamos elveszteni a holmiját: táskát, bőröndöt, nem emlékszik rá, pontosan hol is parkolt le aznap, vagy merre potyoghatott ki a zsebéből. Neki érdemes rátenni a kulcscsomóra, elrejteni a kerékpárülés alá, kocsiban a pótkerék alá, vagy legalább a táska mélyére.

Apple Airtag

A második generációs AirTag pontosabb helyzetérzékelést, kibővített Bluetooth-hatótávolságot és az eddiginél jóval hangosabb hangszórót kínál. Mindezt ahhoz képest, hogy Apple, tulajdonképpen barátságos áron teszi: egy kütyü 14 ezer, négy – ha az egész család szórakozott – 47 ezer forintba kerül.

Az új AirTag az Apple második generációs ultraszélessávú chipjét használja, amely az iPhone 15 és 16, iPhone Air, Apple Watch Series 9 és 10 készülékekben is megtalálható. Precíziós keresője, a „Find Nearby” a továbbfejlesztett Bluetooth-szal akár háromszoros érzékelési tartományt kínál az előző generációhoz képest.

Legfontosabb fejlesztése a hangosabb hangszóró (az Apple állítása szerint 30 százalékkal hangosabb, mint az előző generáció), erősebb Bluetooth és a 2. generációs U2 Ultra Wideband csip. Órával is működik: az Apple Watch-felhasználók kereshetik elhagyott holmijaikat a Series 9, Ultra 2 vagy még újabb modellekről. Állítólag az új AirTag 2 hangszóróját nehezebb lesz eltávolítani, de a készülék cserélhető akkumulátora változatlannak tűnik.

Nehezen érthető, miért kell ehhez is külön kulcstartó, miközben a konkurens Samsung Galaxy SmartTag-et észszerűen úgy alakították ki, hogy megfelelő méretű lyuk van rajta…

Az Apple szerint az új AirTaget „nulláról úgy tervezték, hogy a helyadatok privátak és biztonságosak legyenek”. De azért a cég fontosnak tartja megjegyezni, hogy az AirTag – mint korábban is – tárgyak, és nem pedig emberek követésére szolgál.