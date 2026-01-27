applefind nearbynyomkövetőkütyüairtagiphone

Szórakozottak kedvenc nyomkövetője: itt a második generációs AirTag

Megérkezett, kifizethető ára van. De miért kell hozzá kulcstartó?

Bíró Zoltán István
2026. 01. 27. 14:31
Forrás: Shutterstock
Az Apple mától árusítja második generációs AirTag nyomkövető kütyüjét. Ahogy ez, az öt éve megjelent előd is a feledékenyek hasznos kiegészítő eszköze volt, némi tolvajlás elleni védelemmel – és adatvédelmi problémákkal. Előfordult, hogy nem tárgyakat követtek vele, hanem személyeket: az almás cég most új funkciókat és védelmet vezetett be a kíváncsiskodók ellen.

Annak találták ki ezt a kütyüt, aki hajlamos elveszteni a holmiját: táskát, bőröndöt, nem emlékszik rá, pontosan hol is parkolt le aznap, vagy merre potyoghatott ki a zsebéből. Neki érdemes rátenni a kulcscsomóra, elrejteni a kerékpárülés alá, kocsiban a pótkerék alá, vagy legalább a táska mélyére.

Apple Airtag

A második generációs AirTag pontosabb helyzetérzékelést, kibővített Bluetooth-hatótávolságot és az eddiginél jóval hangosabb hangszórót kínál. Mindezt ahhoz képest, hogy Apple, tulajdonképpen barátságos áron teszi: egy kütyü 14 ezer, négy – ha az egész család szórakozott – 47 ezer forintba kerül.

Az új AirTag az Apple második generációs ultraszélessávú chipjét használja, amely az iPhone 15 és 16, iPhone Air, Apple Watch Series 9 és 10 készülékekben is megtalálható. Precíziós keresője, a „Find Nearby” a továbbfejlesztett Bluetooth-szal akár háromszoros érzékelési tartományt kínál az előző generációhoz képest.

Legfontosabb fejlesztése a hangosabb hangszóró (az Apple állítása szerint 30 százalékkal hangosabb, mint az előző generáció), erősebb Bluetooth és a 2. generációs U2 Ultra Wideband csip. Órával is működik: az Apple Watch-felhasználók kereshetik elhagyott holmijaikat a Series 9, Ultra 2 vagy még újabb modellekről. Állítólag az új AirTag 2 hangszóróját nehezebb lesz eltávolítani, de a készülék cserélhető akkumulátora változatlannak tűnik.

Nehezen érthető, miért kell ehhez is külön kulcstartó, miközben a konkurens Samsung Galaxy SmartTag-et észszerűen úgy alakították ki, hogy megfelelő méretű lyuk van rajta…

Az Apple szerint az új AirTaget „nulláról úgy tervezték, hogy a helyadatok privátak és biztonságosak legyenek”. De azért a cég fontosnak tartja megjegyezni, hogy az AirTag – mint korábban is – tárgyak, és nem pedig emberek követésére szolgál.

A nem kívánt követés elkerülésére úgy tervezték, hogy ha ismeretlen AirTag – hogy, hogy nem – a holmijaink közé kerül, az iPhone-unk észleli, és értesít bennünket az aggasztó helyzetről.

Megéri újat venni? Nem fejlődött akkorát, hogy ha a régi rendesen működik (célszerű időnként ellenőrizni az akkuját), akkor is le kelljen cserélni. Viszont, ha eddig nem volt és gyakran elvesztjük a holminkat, vagy elfelejtjük, merre raktuk le, akkor érdemes beszerezni.

Az okosság már ott van az Apple magyarországi oldalán is, a boltokba elvileg a jövő héten érkezik.

