Egyre bizonyosabb a szifilisz amerikai eredete

Egy kolumbiai lelőhelyen talált, több mint 5500 éves emberi csontvázból sikerült szekvenálni a Treponema pallidum genomját, ami minden eddiginél régebbre tolja vissza a szifiliszt okozó baktérium amerikai múltját, és ezzel egyre inkább valószínűsíti a tengerentúli eredetet.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2026. 01. 23. 13:06
Kolumbusz Kristóf 1492-ben fedezte fel az Újvilágot Fotó: DEA / A. DAGLI ORTI
A szifilisz eredetének vitája

A szifilisz és a rokon treponémiás betegségek eredete régóta megosztja a kutatókat. A vita középpontjában nem az állt, hogy a betegség létezett-e Amerikában Kolumbusz előtt, hanem az, hogy Európában jelen volt-e 1492 előtt, vagy a kórokozó az Atlanti-óceánon átkelve jutott el az Óvilágba.

Egyre valószínűbb, hogy a veszélyes kórokozó Amerika felfedezése után jutott el Európába  Fotó: Picasa 3.0

 A szifilisz legkorábbi, jól dokumentált járványai a XV. századi Európában jelentek meg, ami hosszú ideje táplálja az eltérő értelmezéseket.

Ősi baktérium egy kolumbiai csontvázban

A mostani kutatás során egy nemzetközi tudóscsoport egy 5500 évvel ezelőtt Kolumbiában eltemetett, középkorú vadászó-gyűjtögető csontvázából izolálta a Treponema pallidum eddig ismert legrégebbi genomját. A tanulmány a Science című folyóiratban jelent meg, a kutatást többek között a Lausanne-i Egyetem és a Kaliforniai Egyetem Santa Cruz szakemberei vezették.

A Treponema pallidum mikroszkópos képe   Fotó: Wikimedia Commons

A genetikai adatok alapján a kórokozó egy korábban ismeretlen, mára kihalt törzshöz tartozott, amelyet TE1-3 néven azonosítottak.

A genomok statisztikai összehasonlítása szerint a TE1-3 törzs mintegy 13 700 évvel ezelőtt, a késő pleisztocén idején vált el a T. pallidum mai vonalaitól. Ez arra utal, hogy a baktérium évezredekkel korábban volt jelen Amerikában, mint ahogyan azt korábban feltételezték.

Mit jelent mindez Európa szempontjából?

A kolumbiai lelet nem bizonyítja, hogy a szifilisz Amerikából került Európába, és nem cáfolja azt sem, hogy a betegség esetleg korábban is jelen volt az Óvilágban. Amiért mégis jelentős, az az, hogy egyértelműen igazolja: a T. pallidum Amerikában rendkívül régi és evolúciósan sokszínű kórokozó volt.

Ez összhangban van azzal a feltételezéssel, hogy Európába egy már hosszú múlttal rendelkező amerikai törzs juthatott el a XV. század végén. 

Más szakemberek azzal érvelnek, hogy a szifilisz Európában is jelen volt már az őskorban is. Találtak olyan csontleleteket, amelyeken bizonyos elváltozások erre utalhatnak, de genetikai nyomát a baktériumnak nem sikerült kimutatni a kolumbuszi expedíciók előttről.

A szifilisz rettegett betegséggé vált az újkorban  Fotó: Wikimedia Commons/Hogart

Azt állítják, hogy a szifiliszt összekeverték más betegségekkel Európában, például a leprával. A nagy járvány pedig nem függ össze Kolumbusz útjaival, hanem azért alakult ki, mert a XV. század végén jutott el Európa arra a civilizációs szintre, hogy olyan sűrűn lakott városok alakultak ki, ahol a szifilisz gyorsan tudott terjedni.

Ami biztos, hogy a ma létező szifilisz, mely nemi úton terjed, genetikailag igazolhatóan Dél-Amerikából származik. Ha jelen volt is Európában a szifilisz, az egy másik variáns lehetett, amely mára eltűnt.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

