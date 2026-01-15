Elveszett ókori városok nyomában

Elveszett ókori városok a szövegek mélyén

Az ősi feliratok és krónikák részletesen beszámolnak városokról, amelyeket a régészek máig nem találtak meg. Háborúk, éghajlati változások, folyómedrek elmozdulása és a folyamatos emberi tevékenység eltüntették fizikai nyomaikat. A kutatók ezért sok esetben kizárólag írott forrásokra támaszkodhatnak.

Irisagrig és az eltűnt sumér adminisztráció

Irisagrig szinte kizárólag közel négyezer éves sumér közigazgatási táblákból ismert. Ezek a dokumentumok a 2003-as iraki invázió után kerültek elő a régiségpiacon, ami arra utal, hogy a várost a modern kutatás előtt kifosztották.

Sumer szobor kb. Kr. e. 2600-ból Fotó: Rosemaniakos/Flickr / Wikimedia Commons

A szövegek egy fejlett várost írnak le. Királyi paloták, állattartó telepek és egy Enki tiszteletére emelt templom is szerepel bennük. A mindennapokról és vallási ünnepekről szóló részletek ellenére Irisagrig romjait máig nem sikerült azonosítani.

Itj-taui mint az elveszett ókori városok fővárosa

Itj-taui városát I. Amenemhat alapította i. e. 1980 körül. A Középbirodalom idején Egyiptom fővárosaként működött, és a politikai egység új modelljét testesítette meg.

A források szerint a város bürokratikus és katonai központ volt.

Itt működtek a királyi rezidenciák, a közigazgatás és az állami öntözési rendszerek irányítása. Bár pontos helye ismeretlen, valószínűleg a Fajjúm térsége vagy a memphiszi körzet közelében állhatott.

Akkád az első birodalmi főváros

Akkád, más néven Agade, a világ első ismert birodalmának központja volt. A várost Akkádi Szargon alapította i. e. 2300 körül. A szövegek szerint Inanna városaként tartották számon, ahol az Eulmash templom állt. Akkád nemcsak katonai, hanem a közigazgatási újítások központja is volt. Az akkád nyelv itt vált nemzetközi diplomáciai nyelvvé.

Az Akkád Birodalom volt az ókori kelet első nagy birodalma Fotó: Wikimedia Commons

A város bukását későbbi szövegek az „Akkád átkával” magyarázzák, amely Naram-Szin uralkodásához kapcsolódik.

A modern értelmezések inkább súlyos aszályt és éghajlati instabilitást valószínűsítenek.

Washukanni és a Mitanni Birodalom

Washukanni a Mitanni Birodalom fővárosa volt a késő bronzkorban. Hettita, egyiptomi és asszír diplomáciai szövegek említik, amelyek egy nemzetközi jelentőségű központ képét rajzolják meg.A források indoárja istenségek neveit is megőrizték, például Mitrát és Indrát, ami egy összetett, többnyelvű elit jelenlétére utal. A város feltételezett helye Északkelet-Szíria, de azonosítása mindmáig bizonytalan.