ókor

Elveszett ókori városok nyomában

Az ókori források hatalmas városokat és gazdag fővárosokat említenek, amelyek egykor birodalmakat szerveztek és kereskedelmi hálózatokat irányítottak. Sokuk helye azonban máig ismeretlen. Az elveszett ókori városok kutatása ezért ma is a régészet egyik legizgalmasabb kihívása.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2026. 01. 15. 14:20
Néhány híres ókori város egyszerűen nyom nélkül eltűnt Fotó: Open AI
Elveszett ókori városok a szövegek mélyén

Az ősi feliratok és krónikák részletesen beszámolnak városokról, amelyeket a régészek máig nem találtak meg. Háborúk, éghajlati változások, folyómedrek elmozdulása és a folyamatos emberi tevékenység eltüntették fizikai nyomaikat. A kutatók ezért sok esetben kizárólag írott forrásokra támaszkodhatnak.

Irisagrig és az eltűnt sumér adminisztráció

Irisagrig szinte kizárólag közel négyezer éves sumér közigazgatási táblákból ismert. Ezek a dokumentumok a 2003-as iraki invázió után kerültek elő a régiségpiacon, ami arra utal, hogy a várost a modern kutatás előtt kifosztották.

Sumer szobor kb. Kr. e. 2600-ból  Fotó: Rosemaniakos/Flickr / Wikimedia Commons

A szövegek egy fejlett várost írnak le. Királyi paloták, állattartó telepek és egy Enki tiszteletére emelt templom is szerepel bennük. A mindennapokról és vallási ünnepekről szóló részletek ellenére Irisagrig romjait máig nem sikerült azonosítani.

Itj-taui mint az elveszett ókori városok fővárosa

Itj-taui városát I. Amenemhat alapította i. e. 1980 körül. A Középbirodalom idején Egyiptom fővárosaként működött, és a politikai egység új modelljét testesítette meg. 

A források szerint a város bürokratikus és katonai központ volt. 

Itt működtek a királyi rezidenciák, a közigazgatás és az állami öntözési rendszerek irányítása. Bár pontos helye ismeretlen, valószínűleg a Fajjúm térsége vagy a memphiszi körzet közelében állhatott.

Akkád az első birodalmi főváros

Akkád, más néven Agade, a világ első ismert birodalmának központja volt. A várost Akkádi Szargon alapította i. e. 2300 körül. A szövegek szerint Inanna városaként tartották számon, ahol az Eulmash templom állt. Akkád nemcsak katonai, hanem a közigazgatási újítások központja is volt. Az akkád nyelv itt vált nemzetközi diplomáciai nyelvvé.

Az Akkád Birodalom volt az ókori kelet első nagy birodalma  Fotó: Wikimedia Commons

A város bukását későbbi szövegek az „Akkád átkával” magyarázzák, amely Naram-Szin uralkodásához kapcsolódik. 

A modern értelmezések inkább súlyos aszályt és éghajlati instabilitást valószínűsítenek.

Washukanni és a Mitanni Birodalom

Washukanni a Mitanni Birodalom fővárosa volt a késő bronzkorban. Hettita, egyiptomi és asszír diplomáciai szövegek említik, amelyek egy nemzetközi jelentőségű központ képét rajzolják meg.A források indoárja istenségek neveit is megőrizték, például Mitrát és Indrát, ami egy összetett, többnyelvű elit jelenlétére utal. A város feltételezett helye Északkelet-Szíria, de azonosítása mindmáig bizonytalan.

Thinisz az államalapítás előterében

Thinisz az ókori Egyiptom korai dinasztikus korszakának egyik kulcsközpontja volt. A hagyomány szerint innen származtak az ország első uralkodói i. e. 3000 körül.

Építkezés az ókori Egyiptomban  Fotó: Edward Poynter  / Wikimedia Commons

Bár a várost nem találták meg, hatása kimutatható a közeli Abüdosz királyi temetőiben. Thinisz neve egy egész korszakot jelöl, amely az egyiptomi állam megszilárdulásához vezetett.

Dilmun és Punt az írott emlékezetben

Punt földje kereskedelmi partnerként jelenik meg az egyiptomi forrásokban. Hatsepszut korából származó domborművek részletes expedíciókat ábrázolnak, ám Punt pontos helye továbbra is vitás.

A szövegek említik Dilmun szent kereskedelmi központját, amelyet gyakran Bahreinnel azonosítanak, de fővárosát nem ismerjük.

Talán sosem volt vidékek

Aratta a sumér eposzokban szerepel, mint távoli, gazdag vidék. Létezése vitatott, régészeti bizonyíték nem támasztja alá. Thulé az északi világ határát jelképezte, míg Atlantisz Platón elbeszélésében tűnt el a tenger alatt.

Néhány misztikus város talán soha nem is létezett Fotó: Open AI

Az elveszett ókori városok arra emlékeztetnek, hogy az írott emlékezet gyakran túléli az anyagi világot. A modern távérzékelés és adatfeldolgozás talán egyszer feltárja helyüket. Addig ezek a városok a régészet legnagyobb kérdőjelei maradnak.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

