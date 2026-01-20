Gigantikus tengeri szörny támadt rá egy amerikai hadihajóra

Gigantikus mélytengeri élőlény felbukkanása okozott emlékezetes galibát az Egyesült Államok nyugati, csendes-óceáni partvidékén egy San Diego közelében őrjáratozó fregatt legénységének. A Knox-osztályba tartozó USS Stein fregattot a Csendes-óceánon 1978-ban ért incidensnek mind a mai napig több megválaszolatlan kérdése is van.

Gigantikus lény, minden valószínűség szerint egy ismeretlen óriáskalmár támadt rá az USS Stein fregattra (a kép illusztráció) Fotó: Luis Laria / Facebook

Gigantikus lény rongálta meg az amerikai fregatt szonárkupoláját

Az 1972 márciusában szolgálatba állított USS Stein kísérő romboló, amit később fregattá minősítettek át, az Egyesült Államok haditengerészetének korszerű, tengeralattjáró-elhárító felszíni egysége volt. A 133 méter hosszú és 3226 tonna vízkiszorítású jól felfegyverzett és komoly teljesítményű rádiólokációs, illetve a víz alatti célpontok felderítésére szolgáló szonárrendszerrel felszerelt hadihajón 18 fős tiszti és 267 legénységi állományú haditengerész szolgált. Az 1970-es években a USS Stein partvédelmi járőrfeladatokat látott el az Egyesült Államok nyugati, csendes óceáni partvidékén.

Az USS Stein fregatt, amit az incidens ért Fotó: U.S. Navy

A hadihajó egy második világháborús hősről, Tony Steinről kapta a nevét, aki 1945-ben az Iwo Jima szigetért folytatott rendkívül súlyos harcokban tanúsított hősies magatartásáért megkapta az egyik legmagasabb amerikai kitüntetést, a Medal of Honor érdemrendet.

Legfőbb hadműveleti feladata a térségben esetlegesen felbukkanó szovjet tengeralattjárók időbeli felderítése és elfogása volt. 1978-ban az egyik rutinfeladatnak számító járőrözése során a fregatt váratlan vészhelyzetbe került, ugyanis a tengeralattjárók felderítésére szolgáló bemérőberendezése hirtelen „megvakult”. Mivel a fedélzeten szolgáló műszakiak nem tudták azonosítani a hiba okát, ezért a hadihajót a körzeti parancsnokság azonnali hatállyal visszarendelte bázisára, a San Franciscó-i hadikikötőbe. Az USS Stein műszaki tisztjei azt valószínűsítették, hogy a fregattot „megvakító” ismeretlen eredetű meghibásodás a hajó orrának a vízvonal alatti részén felszerelt több mint 27 tonnás szonárkupolában keletkezett.

A sérülés a fregatt orra alatti szonárkupolát érte (Fotó: Above The Norm News)

Éppen ezért amint az USS Stein befutott San Franciscóba, azonnal a szárazdokkba irányították a hadihajót. Miután a fregatt beállt a szárazdokkba, Ira Carpenter műszaki altiszt alaposan megvizsgálta a szonárkupolát. Carpenter legnagyobb megdöbbenésére azt tapasztalta, hogy a kupola gumiborítását egy sor mély vágás szaggatta fel. Az egyik mély vágásban pedig egy méretes karomszerű tárgyat fedezett fel, amelyről csak annyit tudott megállapítani, hogy organikus eredetű, vagyis valamilyen óriási élőlénytől származhat.

Még soha nem láttam ehhez hasonlót, és az ilyen típusú kár teljesen szokatlan volt számomra

– nyilatkozta Ira Carpenter abban az incidensről felvett jegyzőkönyvben, amit a Haditengerészeti Intézet tett közzé. „A késemmel kiemeltem ezt az idegen tárgyat a […] bevonatból, ami úgy nézett ki, mint egy karom” – tette hozzá.