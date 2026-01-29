hunyadi lászlóhunyadi mátyáscillei ulrikkivégzés

Mért kellett Hunyadi Lászlónak meghalnia?

Hunyadi László a nándorfehérvári győző, Hunyadi János idősebbik fia volt. Hunyadi Lászlót V. László király 1457. március 16-án kivégeztette a budai Várban .

Tóth Eszter Zsófia
2026. 01. 29. 15:29
Hunyadi László és testvére, Mátyás
A kor szokásai szerint ha az elítéltet harmadszorra sem végezte ki a hóhér, akkor szabadon kellett bocsátania. Hunyadi László esetében azonban nem tartották be ezt az íratlan szabályt. 

Hunyadi László édesanyja, Szilágyi Erzsébet vendégül látja V. Lászlót
Hunyadi László kiváló katona volt

Ugyanekkor V. László fogságba ejtette a 14 éves Hunyadi Mátyást is. V. László, tartva Hunyadi László kivégzésének következményeitől, Prágába menekült, és magával vitte fogolyként Hunyadi Mátyást is.

Mit tudunk Hunyadi Lászlóról a források alapján, milyen személyiség volt? 1431 körül született, Erdélyben nőtt fel. A kor kiváló tudósa, Vitéz János lett a tanítómestere. Már fiatalon apja mellett jeleskedett, kitartó, jó katona volt. Horvát és dalmát bán, temesi ispán címekkel rendelkezett. Édesapjánál hevesebb vérmérsékletű és lobbanékonyabb természetű lehetett.

1456-ban László és Mátyás édesapja, Hunyadi János meghalt a nándorfehérvári győzelem után, a katonai táborban kitört pestisben. A Hunyadi és a Cillei család között a hatalmi harc ekkor már hosszú évek óta folyt. Cillei Ulrik Hunyadi János halálakor elérkezettnek látta az időt arra, hogy magához ragadja a hatalmat: 1456-ban a futaki országgyűlésen helytartóvá választották.

Cillei Ulrik halála

1456. november 9-én Cillei és a Hunyadiak Nándorfehérváron találkoztak, ez  azonban tragikusan végződött számára: Cillei Ulrikot megölték Hunyadi László és társai. A történteket a Hóman–Szekfű Magyar történet így írta le:

„A miséről Cillei Ulrikot fontos tanácskozásra hívták, egy terembe vezették, hol már várta őt Szilágyi, Hunyadi, Rozgonyi Sebestyén és mások. Hunyadi [László] indulatosan szemére lobbantotta Ulrik grófnak az apja és maga ellen elkövetett sok ármányt és gáncsoskodást. Vita közben kardot rántottak s Hunyadi emberei Ciliéit előbb lábán sebesítették meg, majd mikor összeroskadt, fejét vették. Hunyadi László a király elé sietett, elmondta a történteket s heveskedését szánva-bánva, bocsánatért esdekelt, amit a jelenlevőnek mindig igazat adó, de a színlelést is mesterien űző ifjú meg is adott.”  

Hóman Bálint–Szekfű Gyula: Magyar történet 2. Budapest, 1936. 460–461. 

Ezután V. László ígéretet tett arra, hogy a Hunyadiakon nem áll bosszút Cillei Ulrik haláláért, ezt nem tartotta be. Pedig Szilágyi Erzsébet, a Hunyadi fiúk édesanyja vendégül látta V. Lászlót azért, hogy fiait semmilyen uralkodói retorzió ne érje, sajnos hiába.

Hunyadi Lászlót tőrbe csalták

1457 márciusában csapdába csalta Budán a Hunyadi fiúkat V. László, ekkor tartóztatta le őket.

Hunyadi László és testvére, Mátyás
A vád felségsértés volt. Hunyadi Lászlót kivégzése után szerény körülmények között temették el. Öccse, Mátyás, miután kiszabadult a fogságból és király lett, újratemettette Gyulafehérváron. Erkel Ferenc Hunyadi László alakját nagy sikerű operában örökítette meg.

Hunyadi László tragikus sorsa szimbólummá vált: a király tőrbecsalta, halálos ítéletének és kivégzésének szilárd jogi alapja nem volt. 

Amennyire népszerűtlen lett V. László, olyannyira szeretettel emlékeznek vissza Hunyadi idősebbik fiára. A sors iróniája, azzal, hogy Hunyadi László feláldozta az életét, öccse Mátyás előtt vált szabaddá az út ahhoz, hogy uralkodó legyen. És Mátyás lett az egyik legkiválóbb középkori királyunk, akinek még Bécset is sikerült elfoglalnia és elterjesztette a reneszansz kultúrát Magyarországon. 

Lengyel Dénes: Hunyadi László kivégzése

Három napig tartották fogságban Hunyadi Lászlót. Ezalatt meghozták ellene a halálos ítéletet, de titokban ítélték el, titokban folyt kivégzése is. Késő este vezették ki László grófot a Vár piacára, s erős katonai őrséggel vették körül a vérpadot. Háromszor sújtott rá a hóhér, s bár hátrakötött kézzel a földön hevert, onnan saját erejéből felállt, és érthető szóval ezt mondta: – Három sebet kaptam, eleget szenvedtem. Isten és ember előtt engem már büntetni nem lehet. Milyen igazat mondott a gróf! Hiszen még a gyilkosnak, a rablónak is elengedik a büntetést, ha három csapást kiáltott. De neki, éppen Hunyadi Lászlónak nem engedhették el. Mert az ott állók kívánságára, akiknek ez nagyon szívén feküdt, a hóhér negyedszer is odasújtott, és a gróf fejét levágta. 

Hunyadi László:

1. Tragikus sorsa szimbólum lett,

2. Hunyadi János, a tehetséges hadvezér fia volt,

3. V. László kivégeztette.


 

