Mért kellett Hunyadi Lászlónak meghalnia?

A kor szokásai szerint ha az elítéltet harmadszorra sem végezte ki a hóhér, akkor szabadon kellett bocsátania. Hunyadi László esetében azonban nem tartották be ezt az íratlan szabályt.

Hunyadi László édesanyja, Szilágyi Erzsébet vendégül látja V. Lászlót

Hunyadi László kiváló katona volt

Ugyanekkor V. László fogságba ejtette a 14 éves Hunyadi Mátyást is. V. László, tartva Hunyadi László kivégzésének következményeitől, Prágába menekült, és magával vitte fogolyként Hunyadi Mátyást is.

Mit tudunk Hunyadi Lászlóról a források alapján, milyen személyiség volt? 1431 körül született, Erdélyben nőtt fel. A kor kiváló tudósa, Vitéz János lett a tanítómestere. Már fiatalon apja mellett jeleskedett, kitartó, jó katona volt. Horvát és dalmát bán, temesi ispán címekkel rendelkezett. Édesapjánál hevesebb vérmérsékletű és lobbanékonyabb természetű lehetett.

1456-ban László és Mátyás édesapja, Hunyadi János meghalt a nándorfehérvári győzelem után, a katonai táborban kitört pestisben. A Hunyadi és a Cillei család között a hatalmi harc ekkor már hosszú évek óta folyt. Cillei Ulrik Hunyadi János halálakor elérkezettnek látta az időt arra, hogy magához ragadja a hatalmat: 1456-ban a futaki országgyűlésen helytartóvá választották.

Cillei Ulrik halála

1456. november 9-én Cillei és a Hunyadiak Nándorfehérváron találkoztak, ez azonban tragikusan végződött számára: Cillei Ulrikot megölték Hunyadi László és társai. A történteket a Hóman–Szekfű Magyar történet így írta le:

„A miséről Cillei Ulrikot fontos tanácskozásra hívták, egy terembe vezették, hol már várta őt Szilágyi, Hunyadi, Rozgonyi Sebestyén és mások. Hunyadi [László] indulatosan szemére lobbantotta Ulrik grófnak az apja és maga ellen elkövetett sok ármányt és gáncsoskodást. Vita közben kardot rántottak s Hunyadi emberei Ciliéit előbb lábán sebesítették meg, majd mikor összeroskadt, fejét vették. Hunyadi László a király elé sietett, elmondta a történteket s heveskedését szánva-bánva, bocsánatért esdekelt, amit a jelenlevőnek mindig igazat adó, de a színlelést is mesterien űző ifjú meg is adott.” Hóman Bálint–Szekfű Gyula: Magyar történet 2. Budapest, 1936. 460–461.

Ezután V. László ígéretet tett arra, hogy a Hunyadiakon nem áll bosszút Cillei Ulrik haláláért, ezt nem tartotta be. Pedig Szilágyi Erzsébet, a Hunyadi fiúk édesanyja vendégül látta V. Lászlót azért, hogy fiait semmilyen uralkodói retorzió ne érje, sajnos hiába.