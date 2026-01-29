Mért kellett Hunyadi Lászlónak meghalnia?

A kor szokásai szerint ha az elítéltet harmadszorra sem végezte ki a hóhér, akkor szabadon kellett bocsátania. Hunyadi László esetében azonban nem tartották be ezt az íratlan szabályt.
Hunyadi László kiváló katona volt
Ugyanekkor V. László fogságba ejtette a 14 éves Hunyadi Mátyást is. V. László, tartva Hunyadi László kivégzésének következményeitől, Prágába menekült, és magával vitte fogolyként Hunyadi Mátyást is.
Mit tudunk Hunyadi Lászlóról a források alapján, milyen személyiség volt? 1431 körül született, Erdélyben nőtt fel. A kor kiváló tudósa, Vitéz János lett a tanítómestere. Már fiatalon apja mellett jeleskedett, kitartó, jó katona volt. Horvát és dalmát bán, temesi ispán címekkel rendelkezett. Édesapjánál hevesebb vérmérsékletű és lobbanékonyabb természetű lehetett.
1456-ban László és Mátyás édesapja, Hunyadi János meghalt a nándorfehérvári győzelem után, a katonai táborban kitört pestisben. A Hunyadi és a Cillei család között a hatalmi harc ekkor már hosszú évek óta folyt. Cillei Ulrik Hunyadi János halálakor elérkezettnek látta az időt arra, hogy magához ragadja a hatalmat: 1456-ban a futaki országgyűlésen helytartóvá választották.
Cillei Ulrik halála
1456. november 9-én Cillei és a Hunyadiak Nándorfehérváron találkoztak, ez azonban tragikusan végződött számára: Cillei Ulrikot megölték Hunyadi László és társai. A történteket a Hóman–Szekfű Magyar történet így írta le:
„A miséről Cillei Ulrikot fontos tanácskozásra hívták, egy terembe vezették, hol már várta őt Szilágyi, Hunyadi, Rozgonyi Sebestyén és mások. Hunyadi [László] indulatosan szemére lobbantotta Ulrik grófnak az apja és maga ellen elkövetett sok ármányt és gáncsoskodást. Vita közben kardot rántottak s Hunyadi emberei Ciliéit előbb lábán sebesítették meg, majd mikor összeroskadt, fejét vették. Hunyadi László a király elé sietett, elmondta a történteket s heveskedését szánva-bánva, bocsánatért esdekelt, amit a jelenlevőnek mindig igazat adó, de a színlelést is mesterien űző ifjú meg is adott.”
Ezután V. László ígéretet tett arra, hogy a Hunyadiakon nem áll bosszút Cillei Ulrik haláláért, ezt nem tartotta be. Pedig Szilágyi Erzsébet, a Hunyadi fiúk édesanyja vendégül látta V. Lászlót azért, hogy fiait semmilyen uralkodói retorzió ne érje, sajnos hiába.
