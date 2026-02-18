Friss kutatások egyes Nazca-vonalakat még régebbre kelteznek

Miért nehéz keltezni a Nazca-vonalakat?

A Nazca-vonalak a felszíni kövek eltávolításával készültek. A sötétebb kavicsréteg alól világosabb altalaj bukkant elő. A módszer tartós, de nem hagy maga után közvetlenül keltezhető anyagot. A radiokarbon-vizsgálat szerves maradványt igényel. A kutatók ezért a vonalakhoz kapcsolódó környezetet elemzik.

A legújabb kutatások szerinta Nazca-vonalak keletkezése sok évszázados periódust ölel fel Fotó: Brattarb / Wikimedia Commons

A terepen talált fakarók, rituális helyszínek apró maradványai, közeli települések tűzhelyei és temetkezések szolgáltatják az adatokat. Ezekből lehet időablakot nyitni a Nazca-vonalak történetére.

Új radiokarbon-kép a Nazca-vonalak hátteréről

A legújabb radiokarbon-adatok alapján a rituális tájhasználat a dél-perui sivatagban már Kr. e. 400 körül megkezdődött a Paracas-kultúra hegyoldali, kisebb figuráival, majd a folyamat a klasszikus Nazca-korban, Kr. e. 100 és Kr. u. 400 között érte el csúcspontját a híres, síksági monumentális állatalakok és geometriai vonalak elkészítésével.

A képen a „kezek” ábra és más egyéb vonalak láthatók Fotó: Wikimedia Commons

Bár az új alakzatok létrehozása a Nazca-társadalom válságával, Kr. u. 650 körül gyakorlatilag lezárult, a meglévő helyszínek rituális látogatása és tisztelete egészen Kr. u. 1000-ig, a Wari-korszak végéig kimutatható maradt,

így a geoglifák története egy több mint másfél évezredet átívelő, folyamatosan változó kulturális hagyományt tükröz.

Az új eredmények nem egyetlen szenzációs dátumot hoztak. Inkább sűrűbb mérési hálót eredményeztek a területen. Számos lelőhely mintái kerültek közös rendszerbe. Ez pontosítja a korábbi, főként kerámiastílusokra épülő kronológiát.

Még most sem világos, hogy pontosan milyen célból születtek az óriási geoglifák Fotó: Wikimedia Commons

A finomabb időrend azt jelzi, hogy a tér rituális használata már a klasszikus Nazca-kor előtt elkezdődhetett.

A hegyoldalak kisebb figurái és jelei nem ugyanabba a történeti fázisba illeszkednek, mint a síkság monumentális vonalai. A radiokarbon-adatok alapján a különböző geoglifa-típusok nem egyszerre jelennek meg, és nem azonos funkcióval működnek. Egy fokozatos átmenet rajzolódik ki. A korábbi közösségek képi hagyományai lassan nagy léptékű tájrajzokká alakulnak. A Nazca-vonalak így egy hosszabb fejlődési ív csúcspontjaként értelmezhetők.