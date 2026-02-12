AngliaMúlt-korközépkori AngliaRózsák háborújabrutalitáscsataütközethóvihar

Hóviharban mészárolták le egymást, most fény derült a részletekre

A towtoni csata 1461 tavaszán döntötte el a rózsák háborúja egyik kulcskérdését, sikerül-e legitimálni IV. Eduárd trónigényét. A yorki és lancasteri erők hóviharban csaptak össze Yorkshire területén. A XX. század végén feltárt tömegsír, valamint az elmúlt évek izotópos és igazságügyi antropológiai vizsgálatai új fénybe helyezik az ütközet társadalmi hátterét és brutalitását.

Múlt-kor
Hóviharban kezdődött a brutális ütközet York és Lancester hadai között Fotó: Studio 88
A towtoni csata háttere

1461 tavaszán Anglia a rózsák háborúja egyik legkritikusabb szakaszába lépett. A Lancaster-ház és a York-ház évek óta küzdött a trónért. VI. Henrik uralma meggyengült. Az országot politikai instabilitás és nemesi frakcióharc jellemezte.

VI. Henrik királynak végzetesen meggyengült az uralma  Fotó: Wikimedia Commons

A yorki párt élén IV. Eduárd állt. Katonai győzelemmel akarta megerősíteni trónigényét. A két sereg Yorkshire területén, Towton közelében sorakozott fel. A helyszín stratégiai jelentőségű volt, mert az északi útvonalakat ellenőrizte.

A towtoni csata napja

1461. március 29-én, virágvasárnap hóvihar söpört végig a csatatéren. A szél a yorki erőknek kedvezett. Íjászaik nagyobb hatótávolsággal lőttek, míg a lancasteri nyilak ellenszélben célt tévesztettek, sőt visszahullottak a saját soraik elé.

Heves hóviharban bontakozott ki az öldöklő küzdelem   Fotó: Seven Swords

A harc órákon át tartott. A modern hadtörténeti becslések szerint 50–60 ezer ember vehetett részt az ütközetben. A halottak száma 20–28 ezer közé tehető. Ez rendkívül magas veszteség egyetlen középkori csatanapon.

IV. Eduárd egykorú portréja Fotó: Wikimedia Commons

A fordulatot a yorki erősítés érkezése hozta. A lancasteri hadrend megbomlott. A visszavonulás pánikba csapott át. 

A menekülőket a Cock Beck pataknál üldözték és tömegesen lemészárolták. 

A towtoni csata nem fegyelmezett visszavonulással, hanem véres brutalitással zárult. IV. Eduárd győzelme megszilárdította hatalmát, és évekre átrendezte az angol politikai erőviszonyokat.

A towtoni csata tömegsírja

1996-ban Towton közelében tömegsírt tártak fel. A régészek 37 férfi csontvázát dokumentálták. A maradványok kivételes állapotban maradtak fenn. Ritka lehetőséget adtak a középkori hadviselés igazságügyi antropológiai vizsgálatára.

A Towton mellett lezajlott csatában több mint húszezren estek el  Fotó: Sky History

A csontokon kard- és bárdvágások, zúzódások, valamint hegyes fegyverek okozta áthatoló sérülések nyomai láthatók. A sérülések eloszlása intenzív közelharcra utal.

Új izotópos eredmények a towtoni csata kapcsán

A stroncium- és oxigénizotópos elemzések kimutatták, hogy az eltemetett harcosok nem kizárólag helyiek voltak. Többen Anglia északi és nyugati régióiból érkeztek. Az adatok arra utalnak, hogy a konfliktus szélesebb földrajzi és társadalmi bázist mozgatott meg. Ez árnyalja azt a korábbi képet, amely a csatát főként regionális nemesi konfliktusként értelmezte.

Igazságügyi antropológia és traumarekonstrukció

A koponyákon rendkívül sok sérülést azonosítottak. Egyesek több, egymást keresztező fejsérülést szenvedtek. Több esetben a sérülések arra utalnak, hogy az áldozatok már a földön feküdtek vagy térdeltek, amikor újabb csapások érték őket.

Egykorú csatajelenet a rózsák háborújának idejéből származó középkori miniatúrán   Fotó: Wikimedia Commons

A sérülések irányának elemzése azt jelzi, hogy sok ütés felülről érkezett. Ez kivégzésszerű öldöklés lehetőségét veti fel az ütközet utolsó szakaszában. A csontozaton korábbi, gyógyult sérülések nyomai is láthatók. Több harcos tapasztalt katona lehetett. A vizsgáltak többsége 20–40 év közötti férfi volt.

Mit ír át a towtoni csata új értelmezése?

A hagyományos elbeszélés a towtoni csatát monumentális, de strukturált középkori ütközetként mutatta be. 

Az igazságügyi antropológiai és izotópos eredmények azonban azt sugallják, hogy a harc jelentős része kontrollvesztett közelharcba torkollt.

A tömegsír tanúsága szerint a csata vége tömeges kivégzéssé vált. A modern természettudományos módszerek nemcsak a részleteket pontosítják, a középkori hadviselés brutalitásáról alkotott képet is árnyalják.

