Hóviharban mészárolták le egymást, most fény derült a részletekre

A towtoni csata háttere

1461 tavaszán Anglia a rózsák háborúja egyik legkritikusabb szakaszába lépett. A Lancaster-ház és a York-ház évek óta küzdött a trónért. VI. Henrik uralma meggyengült. Az országot politikai instabilitás és nemesi frakcióharc jellemezte.

VI. Henrik királynak végzetesen meggyengült az uralma Fotó: Wikimedia Commons

A yorki párt élén IV. Eduárd állt. Katonai győzelemmel akarta megerősíteni trónigényét. A két sereg Yorkshire területén, Towton közelében sorakozott fel. A helyszín stratégiai jelentőségű volt, mert az északi útvonalakat ellenőrizte.

A towtoni csata napja

1461. március 29-én, virágvasárnap hóvihar söpört végig a csatatéren. A szél a yorki erőknek kedvezett. Íjászaik nagyobb hatótávolsággal lőttek, míg a lancasteri nyilak ellenszélben célt tévesztettek, sőt visszahullottak a saját soraik elé.

Heves hóviharban bontakozott ki az öldöklő küzdelem Fotó: Seven Swords

A harc órákon át tartott. A modern hadtörténeti becslések szerint 50–60 ezer ember vehetett részt az ütközetben. A halottak száma 20–28 ezer közé tehető. Ez rendkívül magas veszteség egyetlen középkori csatanapon.

IV. Eduárd egykorú portréja Fotó: Wikimedia Commons

A fordulatot a yorki erősítés érkezése hozta. A lancasteri hadrend megbomlott. A visszavonulás pánikba csapott át.

A menekülőket a Cock Beck pataknál üldözték és tömegesen lemészárolták.

A towtoni csata nem fegyelmezett visszavonulással, hanem véres brutalitással zárult. IV. Eduárd győzelme megszilárdította hatalmát, és évekre átrendezte az angol politikai erőviszonyokat.

A towtoni csata tömegsírja

1996-ban Towton közelében tömegsírt tártak fel. A régészek 37 férfi csontvázát dokumentálták. A maradványok kivételes állapotban maradtak fenn. Ritka lehetőséget adtak a középkori hadviselés igazságügyi antropológiai vizsgálatára.

A Towton mellett lezajlott csatában több mint húszezren estek el Fotó: Sky History

A csontokon kard- és bárdvágások, zúzódások, valamint hegyes fegyverek okozta áthatoló sérülések nyomai láthatók. A sérülések eloszlása intenzív közelharcra utal.

Új izotópos eredmények a towtoni csata kapcsán

A stroncium- és oxigénizotópos elemzések kimutatták, hogy az eltemetett harcosok nem kizárólag helyiek voltak. Többen Anglia északi és nyugati régióiból érkeztek. Az adatok arra utalnak, hogy a konfliktus szélesebb földrajzi és társadalmi bázist mozgatott meg. Ez árnyalja azt a korábbi képet, amely a csatát főként regionális nemesi konfliktusként értelmezte.