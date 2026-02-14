Rendkívüli

inváziós fajkárpát - medenceone biosecurityőshonostermészet

Veszélyben a Kárpát-medence természeti öröksége

Új fajok, új kihívások: megjelent és online letölthető az inváziós fajok terjedését és kezelését bemutató kiadvány.

Munkatársunktól
2026. 02. 14. 11:02
Forrás: Ökológiai Kutatóközpont
A Kárpát-medence természeti öröksége nemcsak kiemelkedő érték, hanem mindennapi életminőségünk alapja is. Ezt az örökséget ma egyre nagyobb mértékben fenyegetik a nem őshonos, inváziós fajok, amelyek tömeges és folyamatos behurcolása eddig nem tapasztalt kihívások elé állítja a természetet, a mezőgazdaságot, az állattartást és az emberi egészséget.

E kihívásokra reagálva jelent meg a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont gondozásában, az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Invázióbiológiai Divíziója keretében az Új fajok, új kihívások – Az inváziós fajok terjedése és kezelési lehetőségei Magyarországon című, közel 60 oldalas ismeretterjesztő kiadvány. A kötet célja, hogy közérthető, mégis tudományosan megalapozott módon segítsen eligazodni az inváziós jelenségek világában, és gyakorlati kapaszkodókat adjon a károk mérsékléséhez.

A nem őshonos fajok megjelenését teljes mértékben nem tudjuk megelőzni – a globalizáció, a kereskedelem és az intenzív emberi mobilitás ezt lehetetlenné teszi. Ugyanakkor az inváziók nem szükségszerűen kontrollálhatatlanok. A terjedés üteme lassítható, a hatások mérsékelhetők, ami időt ad a természetnek és a társadalomnak az alkalmazkodásra. Ez az „időnyerés” kulcsfontosságú: nélküle sem az ökoszisztémák, sem az emberi rendszerek nem képesek hatékony válaszokat kialakítani.

A kiadvány részletesen bemutatja az inváziós folyamat lépéseit a behurcolástól a megtelepedésen és terjedésen át egészen a tömegessé válásig. Rávilágít arra, hogy

az invázió nem egyetlen esemény, hanem egymásra épülő szakaszok sorozata, ahol a korai felismerés és a gyors beavatkozás döntő jelentőségű.

Az inváziós fajok hatásai messze túlmutatnak a természetvédelem klasszikus kérdésein. Egyes fajok komoly terméskiesést okoznak, mások az állattartást veszélyeztetik, vagy új kórokozók és betegségek terjedését segítik elő. Ezért az inváziók kezelése komplex társadalmi tanulási folyamat, amelyben a természet- és társadalomtudományok szakembereinek, a döntéshozóknak, a gazdálkodóknak és minden egyes állampolgárnak is szerepe van. A hatékony fellépés alapja az ágazati összefogás és az együttműködés.

A kötet több, Magyarországon már jelen lévő idegenhonos és inváziós fajt is bemutat, konkrét példákon keresztül érzékeltetve a kockázatokat és a lehetséges válaszokat.

A kiadvány szemléleti keretét az ökobiztonság koncepció adja. Ez a megközelítés abból indul ki, hogy a természet, az ember, a tenyésztett állatok, a termesztett növények és a természet egészsége elválaszthatatlan. Egy inváziós faj megjelenése egyszerre jelenthet ökológiai, gazdasági és közegészségügyi kockázatot – ezek csak együtt értelmezhetők és kezelhetők hatékonyan.

A kiadvány online elérhető, ahogy más, a téma iránt érdeklődők számára fontos tartalmak is az Invázióbiológiai Divízió Virtuális könyvespolcán. A kötet hamarosan nyomtatott formában is megjelenik.

