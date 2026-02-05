dél - kaliforniai egyetemct vizsgálategyiptomimúmia3D

Tudósok két múmiát helyeztek a CT-szkennerbe: ezt látták

Valószínűleg nem így képzelte el a két ókori egyiptomi pap a túlvilágot.

Bíró Zoltán István
2026. 02. 05.
Fotó: Ricardo Carrasco III Forrás: Keck Medicine of USC
A Keck Medicine of USC a közelmúltban két szokatlan beteget fogadott. Az egyiknek hát-, a másiknak csípőproblémája volt – és mindketten több mint kétezer évesek voltak.

A két egyiptomi múmián teljestest-komputertomográfiás (CT-) vizsgálatot végeztek, amelyet ma sérülések és betegségek azonosítására használnak az orvosok. A múmiák idejében, a Ptolemaida-korban, Kr. e. 332 és 30 között nem létezett ilyen technológia. (Hacsak nem azok az idegen lények használták, akik a paleokontakt-hívők szerint a piramisokat is építették.) A képalkotó technika ma olyan részleteket is feltárt, amelyek a korábbi, kevésbé fejlett vizsgálatok számára rejtve maradtak.

A Keck Medicine of USC a Dél-kaliforniai Egyetem (University of Southern California) akadémiai orvosi központja, Los Angeles egyik meghatározó egészségügyi és kutatási intézménye.

„Korábban már szkennelték ezeket a múmiákat, de a mai eredmények sokkal részletesebbek és átfogóbbak” – mondta Summer Decker, az USC Keck Orvosi Vizualizációs és Innovációs Központjának igazgatója a kórház közleményében.

Ókori egyiptomi papok

A CT-be Nes-Min és Nes-Hor, a két egyiptomi pap földi maradványait helyezték be, akik Kr. e. 330, illetve Kr. e. 190 körül éltek. Földi maradványaik a California Science Center 2026 februárjában nyíló A világ múmiái: a kiállítás című tárlatának részét képezik majd. Nes-Min testét gyöngyháló, nyakát pedig gyöngyfüzérek borítják.

A múmia gyöngyös nyakláncokkal és gyöngyös hálóból készült ruhában
Fotó: Ricardo Carrasco III/Keck Medicine of USC

Koporsóik egy részével együtt kerültek a szkennerbe, a vászonleplek alatt az alsó ajkak és a szemhéjak kontúrjait is feltárva. A vizsgálatok eredményei túlmutatnak a kutatók várakozásain. „[Az egyik múmiának] jól láthatóan súlyos csípőproblémája volt. [...] Érdekes ezt látni, mivel azt hinnénk, csak a modern embereknek vannak hát- és csípőproblémái […], de kiderül, az ókoriak is hasonló betegségeken mentek keresztül” – mondta Summer Decker a Discovernek.

Nes-Min gerincében kopott ágyéki csigolyákat is feltárt a vizsgálat: ezek valószínűleg az öregedés és az ízületi kopás következtében alakultak ki – áll a közleményben. Derékfájdalmai lehettek. Halálakor számos temetkezési tárggyal együtt temették el. Fiatalabb társa, Nes-Hor fogászati problémáktól és csípőbetegségtől szenvedett; ő idősebb korban hunyt el, mint Nes-Min.

3D-nyomtatással másolják

Decker és Jonathan Ford, az USC Keck Orvostudományi Karának Orvosi Vizualizációs és Innovációs Központja igazgatóhelyettese digitális 3D-s modelleket készített Nes-Minről és Nes-Horról a szkennelt képek alapján, és 3D-nyomtatással legyártották gerincük, koponyájuk és csípőjük fizikai, teljes méretű modelljeit, valamint a Nes-Min mellé temetett tárgyakat.

A sebészek ugyanezeket a technológiákat használják az élő betegek belső szervei digitális és fizikai modelljeinek elkészítésére. A fizikai modellek különösen segítik a sebészeket a beteg állapotának jobb megértésében, sőt a műtétekre való felkészülésben is. Decker szerint hasznos a betegeknek is, ha megismerik saját modelljeiket: „Megértik, milyen az állapotuk, és hogyan fogják őket kezelni.”

Ez ugyanis pontosan az a technológia, amelyet a kórházakban nap mint nap használnak. A CT-szkennerek több száz keresztmetszeti „szeletet” készítenek a testről, amelyeket digitálisan egymásra fektetnek, hogy részletes 3D-s modelleket hozzanak létre. Ebben az esetben ezeket a modelleket nemcsak a képernyőn elemezték, hanem fizikailag is reprodukálták 3D-nyomtatók segítségével.

Az ilyen nyomatok biztonságosan kezelhetők és milliméter-pontosságúak, lehetővé téve a kutatók és a közönség számára egyaránt, hogy testközelből tekintsenek meg egy értékes maradványt a régmúltból, az eredeti példányok veszélyeztetése nélkül.

múmia
A USC Keck Medicine 3D képalkotási vezetője, és Diane Perlov, a California Science Center speciális projektekért felelős alelnöke Nes-Min múmiáját vizsgálja
Fotó: Ricardo Carrasco III/Keck Medicine of USC

Az egyiptomiak számára a szervek rituális védelme a túlvilági üdvözülés záloga volt, mert hitük szerint a halál után a szívnek sorsdöntő próbát kellett kiállnia. A végső ítélet során a szívet a rend és igazság istennőjének, Maatnak a tollával mérik majd össze, amely az elhunyt földi cselekedeteinek tisztaságát szimbolizálja.

Csak az léphetett be az örökkévalóságba, akinek szíve a bűnök súlya nélkül könnyebb maradt ezen tollnál, ezért a balzsamozók mágikus amuletteket is elhelyeztek a testben a siker érdekében. A két papnál szívskarabeuszokat és Udzsat-szemeket (Hórusz-szemeket) találtak. Az amuletteket a balzsamozók stratégiai pontokon, leginkább a mellkason és a torok közelében helyezték el, hogy mágikus védelmet és testi épséget biztosítsanak az elhunyt papoknak a túlvilági utazás során.

Mégis, Nes-Min és Nes-Hor soha nem gondolták volna, hogy haláluk után egy Los Angeles-i kórházban vizsgálják majd őket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

