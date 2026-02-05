Tudósok két múmiát helyeztek a CT-szkennerbe: ezt látták

A Keck Medicine of USC a közelmúltban két szokatlan beteget fogadott. Az egyiknek hát-, a másiknak csípőproblémája volt – és mindketten több mint kétezer évesek voltak.

A két egyiptomi múmián teljestest-komputertomográfiás (CT-) vizsgálatot végeztek, amelyet ma sérülések és betegségek azonosítására használnak az orvosok. A múmiák idejében, a Ptolemaida-korban, Kr. e. 332 és 30 között nem létezett ilyen technológia. (Hacsak nem azok az idegen lények használták, akik a paleokontakt-hívők szerint a piramisokat is építették.) A képalkotó technika ma olyan részleteket is feltárt, amelyek a korábbi, kevésbé fejlett vizsgálatok számára rejtve maradtak.

A Keck Medicine of USC a Dél-kaliforniai Egyetem (University of Southern California) akadémiai orvosi központja, Los Angeles egyik meghatározó egészségügyi és kutatási intézménye.

„Korábban már szkennelték ezeket a múmiákat, de a mai eredmények sokkal részletesebbek és átfogóbbak” – mondta Summer Decker, az USC Keck Orvosi Vizualizációs és Innovációs Központjának igazgatója a kórház közleményében.

Ókori egyiptomi papok

A CT-be Nes-Min és Nes-Hor, a két egyiptomi pap földi maradványait helyezték be, akik Kr. e. 330, illetve Kr. e. 190 körül éltek. Földi maradványaik a California Science Center 2026 februárjában nyíló A világ múmiái: a kiállítás című tárlatának részét képezik majd. Nes-Min testét gyöngyháló, nyakát pedig gyöngyfüzérek borítják.

A múmia gyöngyös nyakláncokkal és gyöngyös hálóból készült ruhában

Fotó: Ricardo Carrasco III/Keck Medicine of USC

Koporsóik egy részével együtt kerültek a szkennerbe, a vászonleplek alatt az alsó ajkak és a szemhéjak kontúrjait is feltárva. A vizsgálatok eredményei túlmutatnak a kutatók várakozásain. „[Az egyik múmiának] jól láthatóan súlyos csípőproblémája volt. [...] Érdekes ezt látni, mivel azt hinnénk, csak a modern embereknek vannak hát- és csípőproblémái […], de kiderül, az ókoriak is hasonló betegségeken mentek keresztül” – mondta Summer Decker a Discovernek.

Nes-Min gerincében kopott ágyéki csigolyákat is feltárt a vizsgálat: ezek valószínűleg az öregedés és az ízületi kopás következtében alakultak ki – áll a közleményben. Derékfájdalmai lehettek. Halálakor számos temetkezési tárggyal együtt temették el. Fiatalabb társa, Nes-Hor fogászati problémáktól és csípőbetegségtől szenvedett; ő idősebb korban hunyt el, mint Nes-Min.