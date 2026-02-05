Rendkívüli

Legenda és valóság határán: Owain Glyndŵr és a walesi lázadás

Az Owain Glyndŵr nevéhez köthető felkelés a középkor egyik legismertebb lázadása volt, amelynek során a walesiek ideiglenesen a tartomány nagy részét az ellenőrzésük alá vonták. De vajon tényleg Glyndŵr robbantotta ki a több mint egy évtizedig tartó gerillaharcot? A hagyományos narratívák szerint igen, Gideon Brough történész szerint azonban a valóság ennél jóval összetettebb volt.

Forrás: Múlt-kor2026. 02. 05. 19:37
Owain Glyndŵr, a walesi felkelés vezére Fotó: Abergawenny Now
Wales a lázadás küszöbén

A 14. század végén Wales már több mint egy évszázada angol fennhatóság alá tartozott. Ez alatt az idő alatt a helyiek az élet számos területén hátrányt szenvedtek az uralkodó angol elittel szemben: kizárták őket különböző tisztségek viseléséből, korlátozták fegyvertartási jogaikat és új adókat vetettek ki rájuk. A megkülönböztetett bánásmód miatt időről időre fellángolt az elégedetlenség a régióban, alkalmas vezető nélkül azonban ezek többnyire megmaradtak a szóbeszéd szintjén. 

1399: a káosz éve

1399-ben azonban Anglia súlyos politikai válságba került. II. Richárd távollétét felhasználva unokatestvére, a száműzött Henrik visszatért és katonai puccsal magához ragadta a hatalmat. Az elégedetlenkedő walesiek kihasználták ezt a kivételes alkalmat és felkelést robbantottak ki. Brough szerint itt jön a csavar a történetben: a hagyományos történeti narratíva szerint ugyanis Owain Glyndŵr vezetésével zajlott a felkelés már ebben a kezdeti időszakban is.

Owain Glyndŵr felkelése kívívta az időleges függetlenséget   Fotó: Wikimedia Commons

 „Sajnos ez nem így történt” – nyilatkozta Brough a HistoryExtra podcastsorozatában, majd hozzátette: több mint egy éven át a tartomány különböző területein, egymástól függetlenül zajlottak a helyi felkelések, Owain csak később vált a lázadás emblematikus alakjává. 

Ki volt valójában Owain Glyndŵr?

Owain Glyndŵr egy előkelő walesi családban született a 14. század közepén. Nemesi nevelést kapott és katonai kiképzésben részesült, ami később alkalmassá tette őt a fegyveres felkelés vezetésére. „Élete nagy részében ugyanakkor az ideális walesi nemes mintaképe volt: egyszerre volt kiváló katona és művelt ember, aki költészettel foglalkozott és támogatta a művészeteket” – mondta a kutató. Owain kivételes katonai képességeit egyébként már jóval 1399 előtt bizonyította: az 1380-as években közel háromszáz fiatallal együtt számtalan sikeres portyát hajtott végre a skót határon. 

Glyndŵr a felkelés élén

1400 szeptemberében, egy évvel a lázadás kezdete után kerülhetett Brough szerint Glyndŵr a lázadás élére. Ekkor történt, hogy a walesiek megtámadták Ruthint, majd egy hatnapos hadjárat során számtalan sikeres rajtaütést hajtottak végre az angol csapatokon. 

Az angolok később felőrölték a lázadást  Fotó: BBC

1402-ben a bryn glas-i csatában döntő győzelmet aratott – még Edmund Mortimer angol hadvezért is sikerült foglyul ejtenie. 1404-ben Machynllethben parlamentet hívott össze, ahol már a független Wales volt a téma – ezzel a felkelés hivatalosan is elérte a csúcsát. 

A felkelés hanyatlása

A kezdeti sikerek ellenére a túlerőben lévő angol csapatok végül felőrölték a lázadást. IV. Henrik serege sorra foglalta vissza a várakat és felperzselték a lázadóknak menedéket nyújtó területeket. Amikor 1409-ben Harlech vára elesett, a felkelés elszigetelt ellenállássá zsugorodott. 

Glyndŵr eltűnése és legendája

Owain Glyndŵrt soha nem fogták el, és nem is végezték ki. Hogy mi történt vele, azt a mai napig nem tudni – neve ugyanis 1412 után csak nagyon kevés forrásban szerepel. 

Owain Glyndŵr szobra Walesben  Fotó: Go North Wales

A sorsa körüli kérdőjelek miatt a későbbi korokban sokan állították, hogy a harcos Walesben titokban tovább élt – Owain alakja ezzel végleg legendává vált. 

További történelmi tárgyú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin honlapján olvashat.



 

