Legenda és valóság határán: Owain Glyndŵr és a walesi lázadás

Wales a lázadás küszöbén

A 14. század végén Wales már több mint egy évszázada angol fennhatóság alá tartozott. Ez alatt az idő alatt a helyiek az élet számos területén hátrányt szenvedtek az uralkodó angol elittel szemben: kizárták őket különböző tisztségek viseléséből, korlátozták fegyvertartási jogaikat és új adókat vetettek ki rájuk. A megkülönböztetett bánásmód miatt időről időre fellángolt az elégedetlenség a régióban, alkalmas vezető nélkül azonban ezek többnyire megmaradtak a szóbeszéd szintjén.

1399: a káosz éve

1399-ben azonban Anglia súlyos politikai válságba került. II. Richárd távollétét felhasználva unokatestvére, a száműzött Henrik visszatért és katonai puccsal magához ragadta a hatalmat. Az elégedetlenkedő walesiek kihasználták ezt a kivételes alkalmat és felkelést robbantottak ki. Brough szerint itt jön a csavar a történetben: a hagyományos történeti narratíva szerint ugyanis Owain Glyndŵr vezetésével zajlott a felkelés már ebben a kezdeti időszakban is.

Owain Glyndŵr felkelése kívívta az időleges függetlenséget Fotó: Wikimedia Commons

„Sajnos ez nem így történt” – nyilatkozta Brough a HistoryExtra podcastsorozatában, majd hozzátette: több mint egy éven át a tartomány különböző területein, egymástól függetlenül zajlottak a helyi felkelések, Owain csak később vált a lázadás emblematikus alakjává.

Ki volt valójában Owain Glyndŵr?

Owain Glyndŵr egy előkelő walesi családban született a 14. század közepén. Nemesi nevelést kapott és katonai kiképzésben részesült, ami később alkalmassá tette őt a fegyveres felkelés vezetésére. „Élete nagy részében ugyanakkor az ideális walesi nemes mintaképe volt: egyszerre volt kiváló katona és művelt ember, aki költészettel foglalkozott és támogatta a művészeteket” – mondta a kutató. Owain kivételes katonai képességeit egyébként már jóval 1399 előtt bizonyította: az 1380-as években közel háromszáz fiatallal együtt számtalan sikeres portyát hajtott végre a skót határon.

Glyndŵr a felkelés élén

1400 szeptemberében, egy évvel a lázadás kezdete után kerülhetett Brough szerint Glyndŵr a lázadás élére. Ekkor történt, hogy a walesiek megtámadták Ruthint, majd egy hatnapos hadjárat során számtalan sikeres rajtaütést hajtottak végre az angol csapatokon.