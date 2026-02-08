Szegedi kutatók: mesterségesintelligencia-támogatás a bírói munkához?

Az SZTE Innovációs Díját is elnyerő projekten dolgozó tudósok távlati célja egy algoritmikus döntéstámogató, mesterséges intelligencia rendszer létrehozása, amely átláthatóbbá, egységesebbé és igazságosabbá teheti a bíróságok büntetéskiszabási gyakorlatát.

Embercsempészetre fókuszáltak

Úttörő kutatási projekt indult a Szegedi Tudományegyetemen Karsai Krisztina, az Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézet vezetője irányításával, ami technológiai áttörést hozhat a magyar és akár az európai igazságszolgáltatásban is. Az ötfős csapat – melynek tagja még Kovács Péter, Fantoly Zsanett, Gál Andor és Kelemen Bálint) – 2023 második felében kezdte a munkát, melynek során elsőként alkalmaznak egyszerre gépi tanuláson alapuló (neurális hálók) és szabályalapú MI-technológiát a büntetéskiszabás támogatására.

A kutatás célja olyan MI-modell kialakítása, amely képes előre jelezni a bírói döntéseket meghatározott büntetőügyekben. Bár a bírói döntések előrejelzése és a peres analitika a nemzetközi legaltech (jogi technológiák) szektor egyik leggyorsabban fejlődő részpiaca, a legtöbb eddigi megoldás elsősorban polgári vagy kereskedelmi ügyekre fókuszál, és nem rendelkezik speciális büntetőjogi modullal. Ezért is különösen fontos és előremutató az SZTE tudósainak kutatása, melynek során kiindulásként az embercsempészet ügytípusára fókuszáltak.

Kemény adatok

– A választásunkat részben az motiválta, hogy ezek olyan ügyek, amelyeknél nincs túlságosan sok tényező, amit figyelembe kell venni ahhoz, hogy megalapozott döntést lehessen hozni, illetve az is, hogy az előforduló ügyek nagyon hasonlóak és döntő többségükben ismétlődő jellemzőket mutatnak. A „kemény adatok”, amelyek jellemzik ezeket a bűncselekményeket, korlátozott számúak, hasonlóan a büntetéskiszabási körülményekhez, amelyek szintén korlátosak. A modellünk a Szegedi Járásbíróság 541 embercsempészési ügyének elemzésére épül. Az alapkutatást már elvégeztük, mind a teoretikus háttér feltárásra került, mind pedig az aktakutatást lefolytattuk, és a kutatási eredmények alapján körvonalazódik egy lehetséges technológiai megoldás – mondta el Karsai Krisztina.