Septimius Severus- a római császár, aki Pannóniából emelkedett fel a legmagasabbra

Septimius Severus dinasztiaalapító uralkodó lett. Pannónia provinciát hazánk területén Augustus hozta létre.

Septimius Severust császárrá kiáltják ki a pannóniai légiók

Septimius Severus idejében öten versengtek a császári címért

Pannónia provincia a Duna nyugati partvonala mentén feküdt, ami mint limes, természetes határ volt a barbár törzsek felé. Innen védték a birodalmat a germán és a szarmata támadások ellen. A pannóniai katonák nagyon harcedzett harcosok voltak akik a császárkori Róma történetében - főleg a 3. században - és kiemelkedő politikai jelentőségre tettek szert. A provincia fontos kereskedelmi útvonalak mentén feküdt, és ellátta a központi tartományokat borral, gabonával.

Septimius Severus erős kézzel lett úrrá egy válsághelyzeten. 193 ugyanis az öt császár éve volt Rómában: egyszerre öten versengtek a császári címért.

Az öt császárjelölt: Pertinax, Didius Julianus, Pescennius Niger, Clodius Albinus és Septimius Severus voltak.



Septimius Severus sikeres uralkodó lett



Septimius Severus volt az első katonacsászár: a hadsereget erősítette, megemelte a zsoldot, lojálissá tette a légiókat. Stabilizálta a birodalmat egy polgárháborús időszak után. Keleten a Pártus Birodalom ellen folytatott sikeres hadjáratot, Mezopotámia egy része római kézre került. Britanniában a mai Skócia területén harcolt eredményesen.

A szenátus szerepét háttérbe szorította, uralmát a hadseregre és a császári adminisztrációra alapozta. Úgy vélte, a hatalom megtartásában az a legfontosabb tényező, ha a császár a hadseregre tud támaszkodni és a katonák hűségesek hozzá a végsőkig.

Septimius Severus ezüstdénárja. Forrás: Galéria Savaria

Septimius Severus 202-ben már nem hadvezérként, hanem mint császár látogatott el ismét Pannoniába, illetve Gorsiumba. Bevonulását feliratos kő hirdeti a táci-gorsiumi régészeti emlékparkban, azt is megemlítve, hogy a fényes ünnepségen vele volt a felesége, Julia Domna, továbbá két fia, Caracalla és Geta.

Érdekesség, hogy Zalalövőn egy ásatáson került elő az őt ábrázoló ezüst dénár. A lelet külön érdekessége, hogy Septimius Severus idejében pénzverde működött Pannóniában -írja Alföldy András régész. Ekkoriban az érméknek már propagandaüzenetük is volt, ahogy Németh Roland muzeológus megfogalmazta:

Az éremverés nemcsak gazdasági funkciót töltött be, hanem a politika egyik legfontosabb kommunikációs eszközévé vált, amely a mai értelemben vett sajtó szerepét is betöltötte.

A császárok az általuk veretett pénzérméket tudatosan használták propagandacélokra: ezeken hirdették a sikereiket, politikai programjukat, és mindenekelőtt a saját uralkodói képmásukat. Az érméken gyakran megjelent a császári család és a dinasztia is, utalva a dicső ősökre, illetve bemutatva a jövendő örököst. Különösen elterjedtek voltak a győzelmet hirdető ábrázolások, amelyeken a diadalmas uralkodó vagy a legyőzött népek szerepeltek.