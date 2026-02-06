Hátborzongató figyelmeztetést adtak ki tudósok az „űrbabákról”

Ahogy a Mars kolonizációja és az állandó holdbázisok létesítése mind megvalósíthatóbbnak tűnik, a tudósok komoly figyelmeztetést adnak ki:

fogantatás az űrben közel sem elég biztonságos ahhoz, hogy egyáltalán szóba jöhessen.

Az időnként felbukkanó pletykák dacára Földön kívüli szexet – a hivatalos állásfoglalások szerint – még soha nem kíséreltek meg. Hoaxnak bizonyult az STS-XX kódnevű NASA-misszió; a Mark Lee és Jan Davis házaspár szintén következetesen elutasította a célozgatásokat; az orosz űrprogrammal kapcsolatban is felmerültek hasonló, ám később cáfolt hírek, különösen az 1982-es, Szvjetlana Szavickaja részvételével végzett Szaljut–7 küldetés kapcsán.

A romantikus elképzelésekkel szemben a fizika és a biológia komoly akadályokat gördít az utódnemzés folyamata elé, hiszen a súlytalanság állapotában a legkisebb érintés is ellentétes irányba löki a feleket, másrészt pedig kivitelezési nehézség, hogy a gravitáció hiányában a vér (a férfiaknak is) leginkább a felsőtestükbe áramlik.

Szerencsére – tehetjük hozzá –, mert a szakértők szerint a biológiai kockázatok nemcsak az űrhajósokat, hanem a jövő generációit is veszélyeztethetik. Egy friss tudományos dolgozat arra figyelmeztet, hogy a sugárterhelés, a mikrogravitáció és a környezeti veszélyek súlyosan megzavarhatják a termékenységet, veszélyeztethetik a terhességet és örökletes károsodást okozhatnak, így az „űrbabáknak” még a gondolata is aggályosnak tűnik a Reproductive BioMedicine Online dolgozata szerint.

Giles Palmer, az International IVF Initiative (Nemzetközi IVF Kezdeményezés) – a mesterséges megtermékenyítés technológiai határait és etikai kihívásait vizsgáló nemzetközi szakértői hálózat – klinikai embriológusa vezetésével készült jelentés világossá teszi, hogy „nem szorgalmazzák a Földön kívüli terhességet – sem jelenleg, sem a közeljövőben”, de felhívja a figyelmet, hogy a holdi küldetések és a Mars-ambíciók túl gyors előrehaladtával már nem lehet figyelmen kívül hagyni ezt az eshetőséget.

Miért ellensége az űr az utódnemzésnek?

Az űrkörnyezet rendkívüli kihívások elé állítja a fajfenntartást és az élet továbbadását. A kozmikus sugárzás károsíthatja a DNS-ünket, növelheti a rák kockázatát, és potenciálisan befolyásolhatja a reproduktív sejtek (női és férfi ivarsejtek) működését.