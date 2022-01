Bangóné a levesben

Végre tanult valamit a konzervatív pártoktól a szedett-vedett baloldal: lett következménye a hazugságoknak. Még mielőtt valaki azt hinné, hogy Gyurcsány Ferenc lemondott a DK elnöki tisztségéről, ki kell ábrándítanunk: nem ez történt, mindössze az, hogy Bangóné Borbély „Patkányozós” Ildikót, miután kiderült, hogy hazudott a Budapesti Gazdasági Főiskolán állítólag szerzett diplomájáról, kizárták az MSZP soraiból, és nem is engedik indulni a közelgő parlamenti választáson.

Jó az ilyen híreket hallani, már csak azért is, mert ebből a lépésből is az látszik, hogy tisztul a közélet. Az, hogy a Borkai- és a Szájer-ügyet azonnali intézkedésekkel kezelték a Fidesz részéről, nyilvánvalóan példát mutatott a többi, csúsztatásoktól és hazugságoktól átitatott, jellemzően baloldali pártnak, hogy miként kell eljárni az erkölcsileg és politikailag védhetetlen bűnbe esett tagtársukkal szemben. (Apropó: Korózs Lajos kamukirály mikor megy már a levesbe Bangóné után?)

Mert az ugye nem járja, hogy a baloldal kígyót-békát kiabálva fenyegeti a Fidesz–KDNP-kormányzatot, miközben önmagukhoz nem következetesek. Ne felejtsük el, ők azok, akik ilyen meg olyan – egyébként többnyire légből kapott információkra alapozott, ráadásul jogszerűtlen – intézkedésekkel riogatnak, hogy visszacsinálják az Orbán-kormányok országépítő, társadalmat felemelő intézkedéseit, miközben tagjai közül jó néhányat lámpavasra húznának! Most egy harcostársuk elesett „a politikai közösség megsértése és megtévesztése” miatt, amire stílszerűen azt mondhatjuk, több is veszett Mohácsnál.

Pedig milyen amazon volt Bangóné! Érdemes megemlíteni az MTVA-székház stúdióiba való jogszerűtlen, az anarchizmus „legszebb” korszakát idéző betörési kísérletet, amelyben ő is részt vett, és miután önszántukból a földre feküdtek, hogy ország-világ lássa, milyen cudarul bánnak velük, azon bölcselkedett, hogy az okostelefonjaikkal erről milyen „k…rva erős” képeket tudnak majd brüsszeli gazdáiknak közvetíteni.

Tulajdonképpen akkor is hazudott, mert úgy akarta beállítani, mintha nem az erőszakos fellépésük következménye lett volna, hogy dulakodás kezdődött az egyébként jogosan védekező biztonságiakkal. A legaljasabb kiállása azonban az volt, amikor a kettős állampolgárságról szóló 2004-es referendumon a nemre való szavazásra buzdított egy óriásplakáton a családjával együtt, s tulajdonképpen ekkor kezdődött országos politikusi karrierje. Az ő szemszögéből ezért érthető, ha még 2018-ban is büszkén azt hangoztatta, hogy mindezt meggyőződésből tette.

A legemlékezetesebb azonban a „patkányozós” elszólása volt 2019-ben az egyik baloldali televíziós műsorban, amellyel sikerült vérig sértenie a Fidesz szavazóit. Ez nagy merészség és szemtelenség volt, tekintve, hogy ez a politikai tábor akkor is és most is az ország többségét jelentette és jelenti a közvélemény-kutatások szerint. A jobboldali részrehajlással nem vádolható Kálmán László nyelvész is megállapította akkor, hogy

Bangónét minden tisztségéről és a mandátumáról is le kellett volna mondatni a patkányozása miatt.

A baloldal pedig eközben fellebbentette a fátylat a mostani választásokra készített programjának utolsó simítások előtti állapotáról, amelyben egyebek között szerepel az ingyenes első diploma. (Halkan jegyezzük meg: a felsőoktatási intézményekben jelenleg is lehet ingyen tanulni, csak teljesíteni kell hozzá a tanulmányi eredményeket. Ez a mostani baloldali ígéret sem más, mint egy már megint nivelláló, tipikus baloldali maszlag, ami afelé mutat, hogy teljesítmény nélkül is valakinek alanyi jogon jár valami, mégpedig ingyen. Pedig nem jár, mindenért meg kell dolgozni.) Lehet, hogy gondoltak szegény Bangónéra, netán Hajnal Miklósra is, aki a Momentum elnökségi tagjaként azt állította, hogy közgazdász, miközben nincs is diplomája, vagy hovatovább Karácsony Gergelyre, aki hiperpasszivitásából felébredve végre letehetné azt a fránya államilag elismert C típusú angolnyelv-vizsgát.