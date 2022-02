Büszkén hazát árulni

Tudják, mivel múlatja munkaidejét Ujhelyi (Wellness) István szocialista EP-képviselő a színes-szagos Brüsszelben? Hát azzal, hogy Orbán Viktort és Jaroslaw Kaczynskit rágalmazó szórólapokat dobál képviselőtársai postaládájába. A röplapokon „illiberális Pegasus-testvéreknek” nevezi a magyar és a lengyel konzervatív párt elnökét, továbbá azt állítja róluk, hogy vétenek az európai értékek ellen (bármik legyenek is azok), illetve az európaiak magánszféráját sem tartják tiszteletben. (Magánszféra? Érdekes, éppenséggel nem Ujhelyire szokták rátörni az ajtót hancúrozás közben, ha jól emlékszem.) Emellett populistának és autokratának minősíti a magyar és a lengyel kormányt.

Egy szó mint száz: Ujhelyi István hazug, mocskolódó röplapokat osztogat külföldi politikusoknak, hogy szülőhazáját és annak miniszterelnökét lejárassa. Szeretne valahogy megdolgozni szerény éhbéréért (havi 2,2 millió forint tiszteletdíj, 1,5 millió forint költségtérítés, plusz 105 ezer forint napidíj). Talán az Európai Parlament folyosóit is fölmosná a fogkeféjével, ha ezzel remény csillanna, hogy végre hatalomra vergődjenek.

Emberibb korokban, amikor még komolyan vették a szót: „erkölcs”, „becsület”, „hazaszeretet”, az ilyen, hazájuk ellen áskálódó figurákat annak nevezték, amik: hazaárulóknak. Ha szerencséjük volt, csak leköpték, kiközösítették őket egy életre. Minősített esetben Hegedűs hadnagy sorsára jutottak. Ma viszont az ilyenek egy-egy hazaárulásuk után páváskodva vonulnak le-föl, büszkén hirdetik gaztettüket, szavazatot remélnek tőle.

Ujhelyi is rém büszke a szórólapjaira. (Gondolom, odahaza, a szeged-szőregi wellnessközpontjában vagy balatoni haciendáján írta, amelyeket a Szeviép pofozott ki neki, okosba’.) Ki is írta mindjárt az internetre, hogy ő meg valami Robert Biedron nevű lengyel bolsevik haverja volt az elkövető. „A szórólapok terjesztésével a Pegasus-ügyre akartuk felhívni a figyelmet” – magyarázta. Az cseppet sem zavarja, hogy a Pegasus-lufi már kidurrant, senkit sem érdekel. Egyetlen bizonyíték sincs arra, hogy a magyar titkos­szolgálatok törvénytelenül hallgattak volna le bárkit. (Hozzáteszem: a haza megmaradása érdekében üdvös lenne korunk Hegedűs hadnagyait szemmel tartani.)

Ujhelyi szerint az európai parlamenti képviselők feladata, hogy kiálljanak az „európai értékek” mellett. Ujhelyi tévedésben leledzik. Ez a hazátlan brüsszeliták hablatya. Egy magyar EP-képviselő feladata valójában az, hogy hazája érdekeiért küzdjön, Magyarországnak kedvező uniós jogszabályok elfogadásáért lobbizzon. Semmi más. Ujhelyit nem az „európai értékek” választották meg és küldték ki álomfizetésért Brüsszelbe, hanem a magyarok, ezért kutya kötelessége lenne a magyarokat szolgálni. Az viszont nem szolgálat, hogy ködös, a brüsszeli bürokraták által bunkósbotként használt, ki-be fordítható gumifogalmakkal üti a hazáját, aláássa nemzetközi tekintélyét, megbüntetéséért kardoskodik, titkos úton a várunkba vezeti az ellenséget.

Mik azok az európai értékek? Például a költségvetési hiányadatok meghamisítása? Mikor Gyurcsány és Ujhelyi pártja 2006-ban fals számokat küldött Brüsszelbe? Az teljesen rendben volt, mi? Egy biztos: nem indult eljárás Magyarország ellen. Az őszinteség, a kormányzóképesség tehát nem európai érték. Mint ahogy az emberek véleményének kikérése, a népszavazás sem az, ezért őrjöng Brüsszel a gyermekvédelmi referendum ellen. S ezért próbálták annak idején Ujhelyiék elgáncsolni a vizitdíjas népszavazást. Európai értékek, mi? Vagy amikor 2006 őszén kilövették a gyurcsányi hazugságok ellen tüntetők szemét, az is jogállami volt meg demokratikus. Hogy több száz tüntetőt tartóztatott le a balliberális terrorállam – mint utóbb, a másodfokú bíróságok által kimondatott: törvénytelenül –, az is helyénvaló volt, ugye? Akkor tökéletesen működtek az „európai értékek” – hiszen a nyugati multik zavartalanul talicskázhatták ki az országból a magyarok pénzét. Most viszont, amikor balos anarchisták szétverik a Fidesz székházát, és senki sem lövi ki érte a szemüket – most veszélyben vannak az európai értékek. Világos.

Alighogy kiszabadultunk az egyik szörnybirodalom (Szovjetunió) fojtásából, máris egy másikéban (Európai Unió) vagyunk. Moszkoviták helyett brüsszeliták ültek a nyakunkba, s oktatnak minket késsel-villával étkezésre, jó modorra.

„Sem korábban, sem a jövőben nem fogok megszavazni olyan javaslatot, amely a 7-es cikkely alkalmazását szorgalmazza, vagy amely legalábbis megnyitja a lehetőségét az állampolgárokat is érdemben sújtó szankcióknak” – írta 2015 decemberében Ujhelyi. Akkor még úgy tűnt, tudja, hogy ez hazaárulás. Három évvel később viszont kokárdával a kezében megszavazta a Sargentini-jelentést, amely 7-es cikkelyes eljárást, végső soron Magyarország szavazati jogának felfüggesztését eredményezheti. Fölégetnék a hazájukat, csak hogy hatalomra jussanak. Szörnyetegek ezek.

Borítókép: Ujhelyi István (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)