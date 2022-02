Mellettünk a Fitch Ratings

Több mint hétvégi, szokásos pénzügyi elemzés a Fitch Ratings összefoglalója. A hitelminősítő ugyanis nem pusztán változatlanul – befektetésre ajánlott BBB – szinten hagyta a magyar adósosztályzat besorolását legfrissebb elemzésében, valamint stabil kilátást is megtartotta, hanem értékelésében üdvözölte a magyar gazdaság erőteljes növekedését, valamint a költségvetési konszolidációs lépéseket.

De miért is olyan fontos a Fitch megerősítése? Leginkább azért, mert tavaly jóval magasabb lett az államháztartási hiány az u­niós limitnél, főként a gazdaság fűtése miatt. Ha pedig nő az állami deficit, az az adósság növekedésével jár. A magasabb hiányt tudniillik finanszírozni is kell, ezt túlnyomórészt állampapírok kibocsátásával tesszük, vagy devizakötvénnyel, mindkettő azonban növeli a tartozásunkat.

Két – gazdasági értelemben véve is – különleges esztendő van mögöttünk, amikor is a kormány a jegybankkal karöltve mindent megtett, hogy a gazdaság működőképes maradjon. Úgy tűnik, a kanyarban előzés sikerült is: tavaly több mint hat százalékkal nőtt az éves gazdasági teljesítmény, idén pedig öt százalékkal gyarapodhatunk. Vagyis a magyar gazdaság volt Európában az elsők egyike, amely elérte a 2019-es kibocsátási szintjét, sőt azt már meg is haladta. A nemzetközi pénzpiacok – amelyek árgus szemekkel figyelik a hiány, az adósság, valamint a növekedési számainkat – bizalmára viszont nagyon nagy a szükség. A világgazdasági pénzbőség előbb-utóbb megszűnik, s nem mindegy, milyen besorolással állunk a hitelezők előtt.

A minősítéshez kiadott, szóban forgó elemzésében a Fitch kiemelte, hogy

a magyar gazdaság strukturális mutatói kifejezetten erősek a hasonló besorolású országokhoz képest, ez elsősorban a stabil gazdasági növekedésnek tudható be, amely a beruházások eredménye. Ezzel szemben áll a negatív oldalon a magas adósságráta, az állami kiadások alakulás, de még így is – pestiesen szólva – frankók vagyunk.

Egyébként a stabil kilátás azt tükrözi, hogy a következő években is stabil gazdasági kilábalást és költségvetési konszolidációt várnak a hitelminősítő szakértői. A dicséretet a bővülési potenciálunknak köszönhetjük, amelyet a belső, erős fogyasztás és a vállalati fejlesztések eredményeztek. Miközben a beszállítói láncok problémái nálunk is éreztették hatásukat az autóiparban, ezek azonban az idei év második felében enyhülhetnek.

Érdekessége az elemzésnek, hogy a Fitch közgazdászai azzal számolnak, hogy az év második felétől az uniós helyreállítási alap forrásai is hozzátesznek majd a növekedéshez, vagyis szerintük előbb-utóbb lesz megállapodás a kormány és az Európai Bizottság között a források folyósításáról.

Erre azonban csak az áprilisi választások után kerülhet sor. Hosszabb távon tehát a jelenlegi, Brüsszellel fennálló konfliktus nem okoz problémát – ezt nem mi mondjuk Budapesten, hanem a tengerentúlon állítják a szakemberek.

Kétség nem fér hozzá, hogy a gazdasági újraindításnak ára is volt, valamint a behozatal – külgazdasági kitettségünk miatt az import is jelentős tétel – miatt elszálltak az árak, de a forint év eleje óta látott erősödése mérsékelheti a kockázatokat. A Fitch szerint idén 5,8 százalékos lehet a fogyasztói árak emelkedése, azonban az infláció jövőre már három százalékra mérséklődik. A helyzet normalizálásában jelentős szerepe van a jegybanknak is, amely megkezdte a monetáris szigorítást.

Akárhogyan is alakul, a hitelminősítő nagyjából úgy kalkulál, mint a kormány: idén a költségvetési deficit öt százalékra csökkenhet, amely nagyjából egybevág a 4,9 százalékos céllal, majd jövőre négy százalék lehet a deficit. Ide tartozik, hogy a magas államadósság továbbra is a magyar adósbesorolás egyik gyenge pontja, de legalább csökkenésnek indul. Azonban a szakértők kiemelik, hogy az adósság szerkezetének pozitív képe csökkenti a magas rátából eredő kockázatokat. Tudniillik a devizaadósság részaránya húsz százalék körülire csökkent 2021 végén, ami kisebb a hasonló besorolású országok átlagánál, a lakossági részarány pedig már több mint harminc százalék.

Summa summarum:

a Fitch közgazdászai elismerően írtak a magyar gazdaság teljesítményéről, erőteljes növekedést és javuló egyensúlyi mutatókat várnak a következő időszakban.

Ne feledjük, a másik nagy hitelminősítő, a Moody’s tavaly szeptemberben javított Magyarország besorolásán, így az elmúlt évtized munkájával hazánk eljutott oda, hogy még egy válság után is befektetésre ajánlja mindhárom nagy hitelminősítő.

Immár nemcsak a befektetők, hanem a hitelminősítők is bíznak a magyar gazdaságban.

A szerző a Figyelő főszerkesztő-helyettese

Borítókép: Flickr