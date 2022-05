A fekete Volga nyomában

Fiatal újságíróként jegyzetfüzettel a zsebemben én is oda igyekeztem. A buszról a dombsor alján lehetett leszállni. Sokan voltunk. A gerincre „egygépkocsis”, kanyargós földút vezetett. Szép számmal kaptattunk fölfelé. Köztünk jó néhány gyerek. Párjuk karjára támaszkodva várandós anyukák is jöttek, egy-két gyermeket gardírozva. Szólongatták az elcsatangolókat, s aggódva lesték a nyugatról sötétlő felhőket.

Jól sejtették a rosszat: néhány súlyos csepp után lassan, megátalkodottan hullani kezdett az égi áldás. Az apák karjukra emelték poroszkáló csemetéiket, és meggyorsították lépteiket. A dűlőúton lefelé erekben folyt az esővíz. Árral szemben, sárban igyekeztünk a menekvést ígérő Cs.-völgy sátrai felé.

Az esőcseppek egyhangú kopogását autótülkölés törte meg. Hátunk mögül fekete Volga gépkocsi villogtatta reflektorát. Lépésben tudott csak haladni. Csúszott a sár, s az ünneplők – különösen a gyerekkel haladók – csak lassan húzódtak a földút szélére.

Az autó közeledtére megörültem. Végre valaki tud segíteni azon a három-négy várandós anyukán, akik mellettem, mögöttem csúszkáltak a sárban. Összeszedi őket – akár két fordulóval is, és egy-két perc alatt célba ér velük. Ám a fekete Volga birtokosa ezt nem így gondolta.

Az autó komótosan elhúzott a félreszorított emberek mellett, így mellettem is. Benéztem az ablakán. A sofőr mögött M. elvtársnak, a városi pártbizottság egyik titkárának az arcélét pillantottam meg. Nem nézett ki. Éppen feleségének magyarázott valamit. A fekete Volga eltűnt a kanyarban.

Néhány perc múlva ázott csapatunk is felérkezett. A Cs.-völgy egyik szélén sátrak karéja húzódott, bennük a majálishoz illő szolgáltatások sora. Aki szerencsés volt, s befért, annak fedél került a feje fölé. Forrt a vérem. A fekete Volga nyomába szegődtem. Vártam. Egy-két perc múlva kinyílt az ajtaja, és feje fölé tartott női esernyővel a városi párttitkár szállt ki belőle.

Elvtársiasan odaköszönt a sátrak eresze alatt szorongó embereknek, s mint aki egy közülük, a helyi lacikonyhánál vett egy pár debrecenit kenyérrel, mustárral. Zsákmányával mindjárt visszafordult, s a gépkocsihoz sietett. Amikor odaért, bentről félig lecsavarták a hátsó ajtó ablakát. Egy lilásra lakkozott körmű kéz nyúlt ki a résen, s vette be az ételt. M. elvtárs még egyszer fordult, s most papírpohárba mért sört adott be az arasznyi résen. Az akció végén az ablakot gyorsan felcsavarták.