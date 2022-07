Uborkaszezon pandákkal

A fővárosi közlekedés helyzete, bár a személyes érintettségem igen csekély, szinte elenyésző, azért eszembe juttat valamit ismét, amiről már oly sokat írtam, hogy magam is beleuntam. Azt olvasom ugyanis, hogy már megint nincs és nem is lesz kishajós közlekedés a Dunán. Ezt tényleg fel nem foghatom, mostanság meg megint pláne. Ott van az a Duna, nagyjából dísznek. Amin, ha már eleink nem vezették be a Nagykörút helyére, akkor legalább ott lehetne használni, ahol van. Vagányul kikerülni az elviselhetetlen dugókat, hűs szellőt érezni a borzalmas kánikulában, nézni, ahogy úszik el a dinnyehéj, meg ilyenek. Szóval, úgy élni csak. Egy kicsit jobban. De nem, az Istennek sem!

Viszont a tobzoskáról jut még eszembe, hogy uborkaszezonban valami miatt tömegével kerülnek elő az állatok. Medve császkál fel s alá Pest megyében, vadmalacok strandolnak a Balatonban, bébifóka sétálgat egy ausztrál búzamezőn, ráadásul Csepelen elszabadult egy kenguru. Utóbbit a rendőröknek némi kergetőzés után sikerült jobb belátásra bírni és intézkedés alá vonni (képzelem, mi mehetett közben szövegben és koreográfiában), majd a Fővárosi Állat- és Növénykertbe szállítmányozni, így aztán jelen sorok írásakor már csupán egy kérdés maradt tisztázatlanul. Ki a franc tart otthon egy kengurut?! Csepelen.

Na mindegy, akad ennél cifrább is. Például az emberiség egyik legnagyobb találmányáról, a TikTokról megtudhatjuk, hogy él ezen a Földön több százezer ember, akik szerint a pandák nem léteznek. Ilyen állat nincs is. Az összeesküvés-elméletekkel érdemes csínján bánni, mivel egy részük az idők során sajnos gyakorlattá vált, de többnyire azért maradnak a szórakoztatóipar határain belül. Persze a pandémia és az ukrajnai háború kiváló táptalajnak bizonyult a terjedéshez, az úgynevezett közösségi oldalakról már nem is beszélve. Elvis él, Putyin halott, a Föld lapos, holdra szállás viszont nem volt, a galambok ellenben drónok és az amerikai titkosszolgálatoknak dolgoznak, míg a gyíkemberek köztünk élnek. Utóbbit mondjuk elhiszem, engem például egy boszorkány egyszer gyíkká változtatott, de már elmúlt, és azóta egy mátrixban élek, és alig várom, hogy a svájci részecskegyorsítóban feltáruljon végre legalább egy párhuzamos világ. Ebben az egészben egyébként talán a magyarázatok a legérdekesebbek, amelyekkel a hívők igazolják maguknak és másoknak teóriájuk mély igazságtartalmát.

Nézzük mindjárt ezt a szerencsétlen pandát! Állítólag ragadozó, mégis kizárólag bambuszon tengődik, a szexuális élete nulla, mégsem hajlandó kihalni. Következtetés: panda nincs, csak emberek dülöngélnek monokróm jelmezben. Hogy miért tennék, az nagyjából lényegtelen. Röhögünk persze, mint eleinte a szülő férfiakon, de azért ne feledjük, a hülyeség gyorsabban terjed a hangnál, és látjuk, hogy hová vezet(het), amennyiben elkezdik kórusban üvölteni.

De ha már uborkaszezon, nézegessük egy kicsit a finn miniszterelnök asszonyról a turkui rockfesztiválon készült pompás PR-fotót! Önmagában is megéri. Bőrdzseki, rövidnadrág, bakancs, lendület, akár fel is léphetne, erre mondták régebben, amikor még nem ült érte össze a vésztörvényszék, hogy dögös. Más nőkkel összehasonlítani és kommentelgetni hozzá primitív gesztus. Férfival meg egyenesen beteg.