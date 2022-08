A pápa és a háború

Ferenc pápa ártatlan áldozatként említette Darja Duginát, az ismert orosz geopolitikus, Alekszandr Dugin egy pokolgéppel nemrég megölt lányát. Még korábban pedig a ­NATO-t is felelőssé tette az orosz–ukrán háború kitöréséért, mondván, „azzal, hogy Putyin ajtaja előtt ugatott, a háborút a NATO okozhatta”. A béke lehetőségét kereső, az orosz és az ukrán szempontokat kiegyensúlyozottan kezelő pápa azonban a háttérhatalom sajtójától és megmondóembereitől komoly kritikát kapott.

A Német Szabad Demokrata Párt (FDP) védelmi ügyekkel foglalkozó politikusa, Marie-Agnes Strack-Zimmermann például közzétett egy fényképet az imádkozó Putyinról a következő szöveggel: „Először Putyin tettette a jámborságot gyertyával a kezében az orosz ortodox húsvéti vigílián, most pedig a Vatikán is segít neki. Bravó! A jó Isten döbbenten nézi a Földet, miközben Ukrajnában haldokolnak az emberek.” Norbert Röttgen, a CDU külpolitikusa pedig úgy véli, hogy Ferenc pápa nem foglalkozott eleget a balti és kelet-európai államok helyzetével ahhoz, hogy véleményt formáljon. A pápának nemcsak Moszkvába kellene utaznia, hanem Rigába, Vilniusba és Tallinnba is – mondta a politikus. Röttgen a pápát ért kritikákat pedig teljesen jogosnak tartja, mondván: „Amikor a pápa a politika területére lép, nem tévedhetetlen.”