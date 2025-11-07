Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Washingtonból, mielőtt találkozik Donald Trumppal – kövesse nálunk élőben! + videó

Magyarország és Izrael szövetsége erkölcsi természetű

Az Európai Unióban mi, magyarok vagyunk egyedül ­épeszűek.

Szánthó Miklós
Fotó: Polyák Attila

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A nyugati civilizációban két olyan, a formális mérete feletti politikai súllyal rendelkező ország van, amelynek mozgását a globalista hatalmi elit erős ellenszenvvel kíséri: és ez bizony Magyarország és Izrael. Ha hozzáteszem, hogy mindkét ország kormányfője kiváló kapcsolatot ápol a regnáló amerikai elnökkel, akkor bizton állíthatom: a heves antipátia nem a véletlen műve.

A globalisták sötét indulatai azért irányulnak ellenünk, mert büszkén kiállunk azokért az értékekért, amelyeket a progresszív-neomarxista mainstream el akar törölni: Istenért, ha­záért és a családért. 

Mindkét nép, az izraeli és a magyar is azért küzd, hogy megvédhesse civilizációnk alapköveit. Mi tudjuk hogy, kik vagyunk – és manapság már ez önmagában elegendő egyeseknek a dührohamhoz.

Mert amikor egy nemzet megtartja hitét és őrzi hagyományait, akkor ellenállóvá válik a manipulációval szemben. Ezért is lett mára Magyarország és Izrael a szabad világ erkölcsi fellegvára. De ma mindkét nép békéjét és biztonságát fenyegetik, jóllehet más formában, de ugyanabból a forrásból.

Ugyanazok az erők, ugyanis amelyek tüzelik és elhúzzák az ukrajnai háborút, ugyanők egyidejűleg mentegetik az Izrael elleni embertelen terrortámadásokat is. Kelet-Európában eszkalációt követelnek, a Közel-Keleten pedig úgynevezett önmérsékletet. Ráadásul Nyugat-Európában ma ismét rendszeresek az antiszemita kirohanások, megint zsidókra támadnak az utcán.

Nyugaton elfelejtették azt, amit soha nem lett volna szabad elfelejteni. Önérdekből fordítanak hátat a XX. századi történelem tragikus tanulságainak: tömegesen engedtek be migránsokat, és velük együtt a terrort és az antiszemitizmust, és most az ő szavazataikkal akarják megőrizni a hatalmukat. Az „emberi jogok” védelméről beszélnek, miközben szemet hunynak afelett, ha zsidókat bántalmaznak és gyilkolnak.

Valójában nem béketeremtők ők, hanem a háború haszonélvezői, a háború vámszedői. Eközben persze nem értik, hogy Izrael biztonsága és békéje szab gátat a közel-keleti konfliktusoknak. A stabil zsidó állam az, amely megvédhet minket a következő migránsáradattól. Az a harc ugyanis, amelyet Izrael a terrorral szemben folytat, lényegében ugyanaz a harc – és sokszor ugyanazok ellen –, amelyet mi itt, a határvédelemért és a migráció ellen vívunk.

Beszéljünk nagyon világosan: az Európai Unióban – kevés kivételtől eltekintve – mi, magyarok vagyunk egyedül ­épeszűek. Magyarország békepárti. Ami a baj, hogy Brüsszel – bármilyen konfliktusról is legyen szó – csak a háborút tüzeli. 

Ukrajna kapcsán azzal, hogy militáns pszichózisban uszít, pénzt, fegyvert és tervei szerint katonákat is küld a háborúba. Izrael kapcsán egy anticionista, antiszemita uszítás szemtanúi vagyunk Brüsszel részéről, ahol a „humanitárius segélyekből” a nap végén rakétákat vásárolnak és terroralagutakat építenek.

Igen, mindezzel szemben Magyarország a konnektivitás pártján áll, ezért ellenezzük a háborút, és ezért támad minket minden nap Brüsszel. Ezért támadott minket a Biden-kormányzat is, de a demokraták őrült politikája egy még mélyebb vérszivattyúba rángatta bele Ukrajnát is, és békefolyamat helyett terror lett a jussa az egész Közel-Keletnek.

Márpedig a békéhez jól láthatóan nemcsak erő kell, hanem egy Donald Trump is a Fehér Házban. Ahogy korábban az Ábrahám-megállapodásokkal békét hozott a régióba, most békét hozott az India és Pakisztán vagy a Thaiföld és Kambodzsa közötti konfliktusokba és tűzszünetet ért el Sarm es-Sejkben, úgy erre jó esély mutatkozik Ukrajna kapcsán is.

De ahogy egyoldalú és ügyefogyott terrorpárti politikájával Brüsszel a destabilizáció malmára hajtotta a vizet Izrael kapcsán, úgy igyekszik most szabotálni a békefolyamatot Ukrajnában is. Az a helyzet, hogy Brüsszelnek inkább megéri kockáztatni egy egész Európára kiterjedő háborút, semmint a béke alternatíváját választani. És ebből fakad, hogy Trumpnak is és Izraelnek is valójában csak egy, mondjuk úgy, hogy megbízható szövetségese van az EU-ban, és ez Magyarország.

Ezért vált Magyarország a béke szigetévé – és Budapest hamarosan a béke fővárosa is lesz, ahol Kelet és Nyugat végre tárgyalóasztalhoz ülhet. És pontosan ezért támadnak minket a globalisták. Mert a béke veszélyes számukra, hiszen szétfeszíti az örök válságról szóló narratívájukat.

Felhívnám itt a figyelmet: ahogy a békepárti magyar jobboldal megbízható bajtársa a nemzeti érdekért kiálló USA-nak és Izraelnek, ugyanúgy megvannak Brüsszelnek is az idetelepített, háborúpárti, káoszban és anarchiában érdekelt ügynökei. 

Csak egy rossz választás, és Magyarország is részesévé válik a béke- és Izrael-ellenes brüsszeli gyűlöletkoalíciónak.

 A magyar jobboldal elleni valamennyi politikai és jogi eljárás, boszorkányüldözés, lawfare és fake news rágalomhadjárat ezt a célt szolgálja. De innen üzenjük: nem fog sikerülni!

Az elmúlt napokban idehaza is megtapasztalhattuk, meddig terjed a liberálisok képmutató toleranciája. Egy egykor jobb napokat látott budapesti egyetemen maroknyi palesztinpárti tüntető lehurrogta Alexander Yakobson izraeli történészt, mielőtt egyáltalán megszólalhatott volna. 

És hadd legyek itt most ennek kapcsán nagyon világos! Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. Sem az utcáinkon, sem az intézményeinkben, sem az egyetemeinken nincsen helye a gyűlöletnek.

A mi két nemzetünket, az izraeli és magyar népet nemcsak barátság köti össze, hanem közös a sorsunk is. Mindketten a civilizációs küzdelem frontvonalában állunk. Az ellenség is ugyanaz, a globalizmus és a globalisták: akik felvizeznék a határokat, meg akarják semmisíteni a nemzetállamokat.
Szóval a mi szövetségünk nem csupán politikai, hanem erkölcsi természetű is: szövetség két nép között, amelyek még hisznek valamiben, ami önmaguknál is nagyobb. Mi hisszük, hogy a nyugati civilizáció megvédhető. És hisszük, hogy a béke lehetséges – ha van bátorságunk és erőnk kiállni érte.

A szerző az Alapjogokért Központ főigazgatója

(Az Alapjogokért Központ által szervezett International Pro-Israel Summit konferencián elhangzott beszéd szerkesztett szövege)

