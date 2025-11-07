Magyarország és Izrael szövetsége erkölcsi természetű

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A nyugati civilizációban két olyan, a formális mérete feletti politikai súllyal rendelkező ország van, amelynek mozgását a globalista hatalmi elit erős ellenszenvvel kíséri: és ez bizony Magyarország és Izrael. Ha hozzáteszem, hogy mindkét ország kormányfője kiváló kapcsolatot ápol a regnáló amerikai elnökkel, akkor bizton állíthatom: a heves antipátia nem a véletlen műve.

A globalisták sötét indulatai azért irányulnak ellenünk, mert büszkén kiállunk azokért az értékekért, amelyeket a progresszív-neomarxista mainstream el akar törölni: Istenért, ha­záért és a családért.

Mindkét nép, az izraeli és a magyar is azért küzd, hogy megvédhesse civilizációnk alapköveit. Mi tudjuk hogy, kik vagyunk – és manapság már ez önmagában elegendő egyeseknek a dührohamhoz.

Mert amikor egy nemzet megtartja hitét és őrzi hagyományait, akkor ellenállóvá válik a manipulációval szemben. Ezért is lett mára Magyarország és Izrael a szabad világ erkölcsi fellegvára. De ma mindkét nép békéjét és biztonságát fenyegetik, jóllehet más formában, de ugyanabból a forrásból.

Ugyanazok az erők, ugyanis amelyek tüzelik és elhúzzák az ukrajnai háborút, ugyanők egyidejűleg mentegetik az Izrael elleni embertelen terrortámadásokat is. Kelet-Európában eszkalációt követelnek, a Közel-Keleten pedig úgynevezett önmérsékletet. Ráadásul Nyugat-Európában ma ismét rendszeresek az antiszemita kirohanások, megint zsidókra támadnak az utcán.

Nyugaton elfelejtették azt, amit soha nem lett volna szabad elfelejteni. Önérdekből fordítanak hátat a XX. századi történelem tragikus tanulságainak: tömegesen engedtek be migránsokat, és velük együtt a terrort és az antiszemitizmust, és most az ő szavazataikkal akarják megőrizni a hatalmukat. Az „emberi jogok” védelméről beszélnek, miközben szemet hunynak afelett, ha zsidókat bántalmaznak és gyilkolnak.

Valójában nem béketeremtők ők, hanem a háború haszonélvezői, a háború vámszedői. Eközben persze nem értik, hogy Izrael biztonsága és békéje szab gátat a közel-keleti konfliktusoknak. A stabil zsidó állam az, amely megvédhet minket a következő migránsáradattól. Az a harc ugyanis, amelyet Izrael a terrorral szemben folytat, lényegében ugyanaz a harc – és sokszor ugyanazok ellen –, amelyet mi itt, a határvédelemért és a migráció ellen vívunk.

Beszéljünk nagyon világosan: az Európai Unióban – kevés kivételtől eltekintve – mi, magyarok vagyunk egyedül ­épeszűek. Magyarország békepárti. Ami a baj, hogy Brüsszel – bármilyen konfliktusról is legyen szó – csak a háborút tüzeli.

Ukrajna kapcsán azzal, hogy militáns pszichózisban uszít, pénzt, fegyvert és tervei szerint katonákat is küld a háborúba. Izrael kapcsán egy anticionista, antiszemita uszítás szemtanúi vagyunk Brüsszel részéről, ahol a „humanitárius segélyekből” a nap végén rakétákat vásárolnak és terroralagutakat építenek.