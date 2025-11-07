Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

UkrajnaTisza PártadatbotrányOrbán ViktorvizsgálatMagyar Péter

A kormány elé kerül a Tisza-adatbotrány + videó

Orbán Viktor a Tisza-adatbotrány kapcsán elmondta: a magyar jogrendszer világosan fogalmaz az ügyben. A miniszterelnök kiemelte, hogy az adatlopás szálai elvezetnek Ukrajnába.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 9:17
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke MTI Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukránok kormányváltást akarnak Magyarországon, és a Tisza Párt applikációjából kikerült adatok is ebben az összefüggésben értelmezhetők – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában.

20251008 Budapest TISZA Világ applikáció. Egy digitális platform, amely lehetővé teszi a feladatok felosztását, az események szervezését, az ötletek megosztását és a közösségi aktivitások nyomon követését. Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár
Ukránok állnak a Tisza-adatbotrány mögött. Fotó: Máté Krisztián

Orbán Viktor kifejtette: az ukránok kormányváltást akarnak, keresik azokat az embereket, ügynököket, pártokat, újságírókat, szavazópolgárokat, akik segíthetnek ebben, mert

egy ukránbarát kormánytól azt várják, hogy Magyarországot közelebb viszi, beleviszi a háborúba, és nagyobb segítséget fog Ukrajnának adni, mint a mostani magyar kormány.

A Washingtonban tartózkodó kormányfő, aki a nap folyamán találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, azt mondta: az egész adatkezelési rendszer kidolgozásának és működtetésének szálai elvezetnek Ukrajnába, a rendszer fejlesztésében ukránok is részt vettek, ráadásul az ukrán kormányhoz köthető cégek és az adatkezelők között is vannak olyanok, akik Ukrajnában vannak.

Az ukránoknak érdekük, hogy meggyőzzék a magyarokat arról, hogy adjanak katonát, fegyvert, pénzt, és engedjék be őket az EU-ba, ezért összegyűjtik azokat az adatokat, neveket, akiket később majd befolyásolni akarnak például egy választáson – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor megemlítette, hogy jövő szerdán a kormányülésen az illetékes miniszterek beszámolnak majd a Tisza-adatbotrány miatt indult vizsgálat részleteiről, ám egyelőre ennél többet nem tud az ügyről. Azt ugyanakkor a miniszterelnök tisztázta: a magyar jogrendszer teljesen világos, és a magyar fejekben lévő erkölcsi követelmények is világosak.

Ha valaki arra vállalkozik, hogy elkéri az adatait valakinek, felelősséget vállal értük. Ha ezt nem teszi meg, akkor alkalmatlan rá, hogy gazdálkodjon vele. Most egy adatgazda alkalmatlannak bizonyult rá, hogy megfelelően kezelje ezeket az adatokat. A legtöbb ember nem szereti, ha a neve mellett a telefonszáma, lakcíme, de még a földrajzi helyzete is kiderül

– mutatott rá a kormányfő.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

add-square Tisza-adatbotrány

Tisza-adatbotrány: megszólalt a Kúria

Tisza-adatbotrány 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu