A kormány elé kerül a Tisza-adatbotrány + videó

Az ukránok kormányváltást akarnak Magyarországon, és a Tisza Párt applikációjából kikerült adatok is ebben az összefüggésben értelmezhetők – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában.

Ukránok állnak a Tisza-adatbotrány mögött. Fotó: Máté Krisztián

Orbán Viktor kifejtette: az ukránok kormányváltást akarnak, keresik azokat az embereket, ügynököket, pártokat, újságírókat, szavazópolgárokat, akik segíthetnek ebben, mert

egy ukránbarát kormánytól azt várják, hogy Magyarországot közelebb viszi, beleviszi a háborúba, és nagyobb segítséget fog Ukrajnának adni, mint a mostani magyar kormány.

A Washingtonban tartózkodó kormányfő, aki a nap folyamán találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, azt mondta: az egész adatkezelési rendszer kidolgozásának és működtetésének szálai elvezetnek Ukrajnába, a rendszer fejlesztésében ukránok is részt vettek, ráadásul az ukrán kormányhoz köthető cégek és az adatkezelők között is vannak olyanok, akik Ukrajnában vannak.

Az ukránoknak érdekük, hogy meggyőzzék a magyarokat arról, hogy adjanak katonát, fegyvert, pénzt, és engedjék be őket az EU-ba, ezért összegyűjtik azokat az adatokat, neveket, akiket később majd befolyásolni akarnak például egy választáson – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor megemlítette, hogy jövő szerdán a kormányülésen az illetékes miniszterek beszámolnak majd a Tisza-adatbotrány miatt indult vizsgálat részleteiről, ám egyelőre ennél többet nem tud az ügyről. Azt ugyanakkor a miniszterelnök tisztázta: a magyar jogrendszer teljesen világos, és a magyar fejekben lévő erkölcsi követelmények is világosak.

Ha valaki arra vállalkozik, hogy elkéri az adatait valakinek, felelősséget vállal értük. Ha ezt nem teszi meg, akkor alkalmatlan rá, hogy gazdálkodjon vele. Most egy adatgazda alkalmatlannak bizonyult rá, hogy megfelelően kezelje ezeket az adatokat. A legtöbb ember nem szereti, ha a neve mellett a telefonszáma, lakcíme, de még a földrajzi helyzete is kiderül

– mutatott rá a kormányfő.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)