Álhír és valóság

Századunk információtúltengéses világának talán legnagyobb hátulütője a hírek azonnali és minden kétséget kizáró ellenőrizhetőségének a hiánya. Mondhatjuk azt, hogy a hírsztrádán orrunknál fogva vezetnek bennünket – ha hagyjuk –, hiszen a világ történéseit elénk táró csatornák és egyéb felületek megfelelő szervírozással szinte bármit képesek elhitetni velünk, de érdekük változása, módosulása esetén a közölteknek homlokegyenest az ellenkezőjét is szemrebbenés nélkül tálalják.

A XX. század talán legemblematikusabb médiatörténeti humbugját, álvalóságát Orson Welles amerikai színész és rendező követte el mindössze 23 éves korában. 1938-ban, Halloween előestéjén H. G. Wells tudományos-fantasztikus Világok harca című regényéből készített rádiójátékával sokkot és pánikot okozott Amerika-szerte. A CBS rádióadó azt közölte, hogy egy Marsról érkezett űrhajó landolt New Jersey állam egyik farmján és megkezdte a Föld azonnali meghódítását, leigázását. A mesterien felvezetett és szerkesztett előadás hatására – annak ellenére, hogy a sugárzás közben többször is elhangzott, hogy az egész csak fikció – ha nem is a bulvársajtó utólagos túlzásainak számaránya szerint, de mégiscsak sok ezren menekültek el pánikszerűen otthonaikból, mert az adás közvetítését elfogadva azt hitték, hogy az idegenek valóban megtámadták a Földet. Érdekes módon fel sem merült bennük az „invázió” jelen idejű hallgatásakor, hogy gyanúperrel éljenek annak életszerűségét, hitelességét illetően. Egy Hadley Cantril nevű amerikai pszichológus 1940-ben megjelent tanulmányában ráadásul kétségbeesetten síró, imádkozó, szeretteiket megmenteni induló emberek ezreiről értekezett. A bulvársajtó mellett ő tehető felelőssé a marslakólegenda rohamos terjedéséért, miután dolgozatával azt a tudományos diskurzus részévé emelte. A történet utólagos, szakszerű és hiteles vizsgálata ezzel szemben sokkal szerényebb pánikot igazolt, de ettől még tény, hogy több száz, de akár több ezer ember is fegyvereket szerzett be, rengetegen elbarikádozták magukat és készültek az idegenekkel vívott végső ütközetre.