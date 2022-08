„Európai” lapszemle Orbán után

[…] Orbán Viktornak pontosan ilyen ellenségekre van szüksége. Magas labda, hálás téma, fantasztikus ziccer ez nekik. Főként az őket szolgáló médiabirodalomnak. Egy régebbi produktuma Stumpf Andrást ihlette meg, most pedig a legújabbal Bayer Zsoltból csiholt egy különösen szellemes reagálást. […] Annál nagyobb baj, hogy Bayernek Bartussal (s az általa vizionált katolikus világkonspirációval) összefüggésben nagyrészt igaza van. Bartus egy hülye. Nem azzal van baj, hogy ez kimondatott, még azzal sem, hogy Bayernek kivételesen igaza van. Baj a következményből lehet. Bartus egyre ordasabb, embertelenebb baromságokat ír […]. Bartus katolikusfóbiás, Vatikán-démonizáló, összeesküvés-elméleti téveszméi nem azért veszélyesek, mert ugyanolyan fenyegetőek a célba vett populációra nézve, mint az antiszemitizmus, buzizás vagy romagyűlölet. Ugyan, ki akarna Magyarországon templomok előtt vonulgató antiklerikális Gárdát alapítani, katolikusbűnözésről szónokolni, körmenetet szétverni? Egyetlen dolog fog ölni a Bartus-munkásság hatására, az pedig a nevetségesség. Megöl mindenkit, aki ezzel a hülyével akár csak érintőlegesen kapcsolatba hozható. […] De az ékkő a Bartus-citátumok közt mégiscsak az, miszerint: »Magyarország a katolicizmusnak köszönheti Trianont, a Don-kanyart, a holokausztot, a kommunista elnyomás negyven esztendejét, az ígéretesen indult demokrácia és a harmadik köztársaság elvesztését.« Tényleg komolyan kell venni őt?”

Ez rendben is volna, csak hát Bartust ezek szeretik ám valójában ma már, szeretik, szemlézik, ha nem látja senki, biztosan megveregetik a vállát, Farkasházy Tivadar pedig állandó szerzőnek tartja a Hócipőjében. (Ki más is tarthatná, és hol máshol?)

Ennyit Bartusról. De nézzük tovább!

Van itt nekünk az elmúlt egy hét terméséből egy Harkai Péter nevű européer önkormányzati képviselő Kiskunhalasról. Ő így nyilvánult meg – a Mandiner.hu idézi:

„Harkai Péter, az MMM önkormányzati képviselője közösségi oldalán fakadt ki vállalhatatlan stílusban. Bár a politikus portálunknak telefonon tagadta, hogy bármilyen tisztséget betöltene, valójában a kiskunhalasi önkormányzat képviselője, ráadásul korábban a Jobbik helyi elnökhelyettese volt.

Harkai Péter ellenzéki politikus szerint Orbán Viktor azzal ártotta neki a legtöbbet, »hogy cigány«.”

Nem tudom, ki ez a Harkai Péter, de olyan mindegy is. Egy bolsevik, egy Lenin-fiú, egy „felvilágosodott európai”. Amúgy a Márki-Zay fluffere. De ez is mindegy. A lényeg, hogy szerinte a miniszterelnök bűne az, hogy cigány. Nagyjából ugyanezt fogalmazta meg egy nevenincs másik felvilágosodott európai a Momentum minapi tüntetésén. Az is visszhangtalan maradt az „emberi jogokat” árgus szemekkel vigyázó felvilágosult európaiak világában, és ez is visszhangtalan marad majd.

Jegyezzük meg jól: ezek mind ilyenek.

És akkor következzék összeállításunk ékköve, koronagyémántja, Puzsér Róbert. Ő ezt fogalmazta meg – természetesen szintúgy a miniszterelnökről:

„Kellemetlen érzés lehet fedetlen ágyékkal sétálgatni Tusnádfürdőn, akkor is, ha csak az üzletfelei vannak jelen, de a méltóságos miniszterelnök úr a metéletlen hímtagja elé igazán ránthatott volna bármi mást – csak ne a Mein Kampfot. […]

Orbán Viktor emberi, eszmei és politikai kreditjeit vakon tolja fel arra, hogy Olaszországot a szeptemberi választást követően az Olasz Testvérek és az Északi Liga neofasiszta koalíciója kormányozza majd, ő pedig kiszabadul elszigeteltségéből, és a fasiszta új hullám hatására a jövőben Európa-szerte ez a minőségű beszéd rezonál majd a sárga földig butított, szűk látókörű és önző plázaemberiség szellemére. Orbán Viktor e folyamat élére áll, amikor Tusnádfürdőn a tűzzel játszik, de ugyan miért érdekelnék a XX. században megtapasztalt, rettenetes következmények, amikor épp a pillanat uralására törekszik, és a következő évtizedet alkotó pillanatok uralásának módját próbálgatja?”

Nos, azért lássuk be, ez új színt hoz a felvilágosult európaiak oly nagyon humánus világába, ugyanis ki hitte volna, hogy felettes énjük egy „metéletlen hímtag.” Amivel persze nincs igazából semmi baj, csak annyit jegyeznénk meg kissé félve, hogy bármennyire kellemetlen is lehet Puzsér Róbertnek fedetlen ágyékkal sétálgatni az européerek olyan nagyon európai kocsonyás közegében, azért mégiscsak a hímtagja elé ránthatna egy harapós lovat, nagyra tátott szájjal.