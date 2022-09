A Balti-tenger vészjósló bugyborékolása

Az orosz elnök egyébiránt nem volt mindig diktátor, hosszú ideig kimondottan kedves ember benyomását keltette, az egyetemes emberi jogokat és demokráciát is fontosnak tartotta, Gyurcsány Ferenccel is nagyokat nevetett, ettek is a híres villában, kutyát is simogattak együtt, Feri meg Putyint, aki kedvesen tűrte a közeledést, de aztán jött Orbán, aki szörnyű rossz hatással volt Putyinra, aki, mint azt írtam, roppant kellemes személyiség, csak kissé befolyásolható, rossz társaságba keveredett, na. Most pedig hol az oroszok által elfoglalt zaporizzsjai erőművet löveti, hol pedig az Európát orosz gázzal ellátó csöveket.

Az amerikaiak persze patyolattiszták, olyan ártatlanok, mint egy hat perce született édes kis bárányka, és ugyan maga az amerikai elnök, Joe Biden mondta el februárban, hogy ha Oroszország beteszi azt a diktatórikus és mocskos lábát az Egyesült Államok védencéhez, Ukrajnába, akkor el fogják pusztítani az Északi Áramlat gázvezetékeit, de ennek csak Putyin ügynökei tulajdonítanak különösebb jelentőséget.

Mindössze mondott valamit az a jóember, amúgy is látszik, hogy a légynek sem tudna ártani, nemhogy az Északi Áramlatnak; ráadásul aki ennyire szereti szagolgatni a gyerekek haját, az nem lehet rossz ember.

Mondott valami hasonlót? Igen, mondott, de ki ne fenyegette már meg egy gyenge pillanatában Oroszországot azzal, hogy szétlövi az Európába gázt szállító vezetékeit.

Az ember néha mond dolgokat, majd amikor azok a bizonyos események megtörténnek, akkor pedig kénytelen védekezni, mert más emberek viszont nem átallják előráncigálni a néhány hónapja elhangzott fenyegetéseket.

Úriemberek, demokraták ilyen aljasságra persze nem képesek, kizárólag Putyin ügynökei, a pincsikutyái, emiatt nem olvashattunk egy árva, megveszekedett betűt sem a balliberális, ellenzéki sajtóban Joe Biden az Északi Áramlat elpusztításáról szóló nyilatkozatáról.

A szélsőjobbos propagandisták persze most is a lehető legrosszabbat feltételezik a függetlenobjektív újságírókról, szerintük, ­hasonlóan az ellenzékhez, az amerikai kormány befolyása alatt állnak, egyrészt mert ­baloldaliak, másrészt mert amerikai pénzekből vesznek maguknak százezer forintos kabátokat, meg vacsorát, és Amerika pénzén laknak, élnek és utazgatnak.

Ezeknek az állításoknak a nagy része természetesen légből kapott kitaláció csupán, az, hogy nem írják meg Joe Biden bukdácsolásait, eltévedéseit, azt, hogy szeret kisgyerekeket ölelgetni meg szagolgatni, vagy azt, hogy februárban megfenyegette az oroszokat, hogy felrobbantja az Északi Áramlatot, nincs különösebb jelentősége, és nyilvánvaló, hogy semmi köze a demokrata párttól kapott pénzekhez sem.

Egyáltalán nem szolgálják ki idegen országok érdekeit. Nem hazaárulók. Szó sincs ilyesmiről. Putyin ügynökei amúgy semmit sem értenek. Buták ugyanis, posztfasiszták, pont úgy, mint Meloni, aki amúgy most, hogy kiállt Ukrajna mellett, már se nem szélsőjobboldali, se nem posztfasiszta, Mussolinit sem illik vele egy mondatban emlegetni, aki tegnaptól így tesz, az orosz ügynök.

Meloni olyan lett, mint az azovi srácok, akik ugyan horogkeresztet viselnek magukon, Banderát, az ukrán Mussolinit éltetik, de ők jó nácik, kedves nácik, hős nácik, aranyos nácik. Meg Z. Kárpát Dani, aki lehet, hogy régebben karlendített, de a jó ügy érdekében tette, ha Orbán ellen vagy, akkor sem esik bajod, ha időnként náci karlendítéssel üdvözlöd a náci barátaidat.

Szóval, hogy egyszer s mindenkorra világos legyen: ha Ukrajna elviszi katonának a kárpátaljai magyarokat, miközben a kijevi fiatalok vígan buliznak, az a demokrácia legfényesebb kivetülése, abban bizony gyönyörködni kell, ha magyar emberek hősi halált halnak, azt ünnepelni kell, ha viszont Oroszország besorozza az állampolgárait, az egészen egyszerűen felháborító.

Ezt nem bírják felfogni a szélsőjobbos magyarok, se Trill Zsolt, a Nemzeti Színház művésze, aki a minap az Indexen panaszkodott, hogy ő bizony kárpátaljai magyarként nem tud hazalátogatni, mert hivatalosan katonaszökevénynek számít.

A színművész azzal kapcsolatban is értetlenségét fejezte ki, hogy bár már minden kárpátaljai magyar megkapta a behívóját, ahogy fentebb említettem, ő is, pedig ötvenéves is elmúlt, addig a kijevi elit aranyifjai vígan mulatoznak, pezsgőznek, eddig még nem kellett bevonulniuk.

Nyilván azért hord össze ennyi csacsiságot, mert fogalma sincs az európai meg a demokratikus értékekről, valamint egyes folyosói pletykák szerint Orbán Viktort sem gyűlöli. Ezért is lesz napról napra egyre rosszabb színész.