Magyar háborús uszítók

Azt is elmondta, nem véletlen, hogy milyen híreket tesz ki egy újság, se az, hogy miként tálalja az adott hírt, hogy milyen kontextusba helyezi, hogy fontos információkat, tényeket, kommentárokat hozzáfűz-e a történéshez vagy sem.

Ha megnézzük, milyen híreket közölt a 444 a 2015-ben kirobbant migrációs válságról, azt látjuk, hogy a baloldali lap sikeres, tehetséges, okos, több nyelven beszélő, diplomás, barátságos, családjukkal érkező migránsok történetei­vel próbálta elárasztani a hazai nyilvánosságot, miközben a legkevésbé ezek az emberek reprezentálták a többséget. És akkor még finoman fogalmaztunk.

Az erőszakos bűncselekményekről vagy a befogadótáborokban zajló etnikai konfliktusokról, esetleg arról, hogy többségében iskolázatlan, egyedülálló férfiak jöttek Európába, hallgattak.

Az Ukrajnában zajló háború esetében is többfajta igazság létezik, amelyeket be lehetne, be kellene mutatni. Miért kezdődött, ki kezdte, milyen sérelmek, milyen nagyhatalmi machiná­ciók juttatták oda a két országot, hogy háborúba keveredjenek egymással?

A baloldali sajtóban a Kelet-Ukrajnában, az orosz kisebbséggel kegyetlenkedő ukránok történetei nincsenek elmesélve, se az, hogy Putyin ellenérzései a határaihoz egyre közelebb araszoló katonai szövetséggel, a NATO-val szemben teljesen érthetők lehetnek.

Csak egy a pillanatra gondoljunk bele, Amerika hogyan reagálna, ha éveken keresztül amerikaiakat ölnének a szomszédjában, vagy ha Oroszország és mondjuk Kína fegyvereket telepítene Mexikóba, az amerikai határhoz.

Ezzel persze nem azt állítom, hogy az orosz támadás helyes volt. Sőt minden háborút elítélek, a háború borzalmas, szörnyű dolog, a háború nem lehet megoldás. Más kérdés, hogy Putyin valószínűleg úgy ítélte meg, nem maradt számára más lehetőség, mint a háború megindítása.

De nézzük tovább! A háborús uszítók szerint a szankciók azért sikeresek – mármint európai szempontból –, mert a múlt héten Ukrajna a fronton értékes győzelmeket ért el. Én már akkor bátorkodtam megjegyezni, hogy egyrészt a szankcióknak természetesen semmi közük nincs a katonai sikerekhez – sokkal inkább a nyugati, amerikai fegyverszállítmányoknak, a műholdas felderítéseknek, titkosszolgálati segítségeknek köszönhetők –, másrészt az ukrán hadsereg győzelmei időlegesek; teljesen nyilvánvaló, hogy Oroszország nem fogja annyiban hagyni a dolgot.