Gyurcsányék rinocéroszbőre

Gyurcsányék nem csak az emlékezetpolitikában játszanak arra, hogy a választók felejtenek. Dobrev nemrégiben bejelentette, hogy a DK kész segítséget nyújtani a pedagógustüntetés megszervezésében, miközben épp ő és brüsszeli elvtársai akadályozzák Magyarország uniós forrásokhoz való hozzájutását. A tanárok bérét ebből a támogatásból lehetne megemelni, tehát hatékonyabb lenne az Apró-villánál demonstrálni. Ez a tüntetés azonban nem az oktatásról szól, hanem azt mutatja, hogy Gyurcsány minden eszközt megragad a hatalom megszerzése érdekében.

Nem volt olyan rég, hogy elfelejtsük: a Gyurcsány-kormány a közoktatásban is szőnyegbombázást hajtott végre. Intézményeket zártak be és tanárokat bocsátottak el. Az MSZP–SZDSZ 2002 és 2006 közötti kormányzása idején az óvodák és iskolák száma 616-tal lett kevesebb. A második Gyurcsány-kabinet 2006-ban – amikor még be sem köszöntött a gazdasági világválság – megkezdte a falvak kisiskoláinak megszüntetését. Ahol nem volt nyolc osztály az iskolában, ott az intézmény elvesztette önállóságát. A „tagiskolásítás” 1151 iskolát és több mint kilencvenezer gyermeket érintett, megszüntettek további 748 iskolát. Ezenkívül 283 óvodát zártak be, 1191 óvodapedagógust bocsátottak el. A Gyurcsány-kormány emellett húszról 24-re emelte a tanárok kötelező óraszámát, és ezzel megteremtette tízezer pedagógus elbocsátásának lehetőségét. Több mint 14 ezer tanár került az utcára. 2008 decemberében döntött úgy az MSZP–SZDSZ-es parlamenti többség, hogy nem fizetik ki a 13. havi bért a közszférában, tehát egyhavi juttatástól is megfosztották a tanárokat. Abszurd, hogy most ők tüntetnek a tanárok mellett.

Ugyanebbe a rinocéroszbőrű politizálásba illeszkedik Gyurcsányék rezsimenedékes akciója. A DK polgármesterei ugyanis – kapaszkodjunk meg! – önkormányzati intézményeket nyitnak majd meg, hogy segítsenek a rászorulóknak átvészelni a következő hónapokat. Az a párt akciózik ezzel, amelynek elnöke kormányfőként – korábbi ígérete ellenére – 2008-ban tíz hónap alatt négyszer, összesen 28 százalékkal emelte meg a lakossági energiaárakat. A baloldal nyolcéves kormányzása idején megháromszorozta a gáz és megkétszerezte az áram árát. 2008-ban a magyar háztartások 14,2 százalékával fordult elő, hogy finanszírozási nehézségek miatt késnie kellett a közüzemi számlái befizetésével. Egy év múlva ez az arány már meghaladta a húsz százalékot.

A rezsicsökkentés bevezetéséig már a lakosság negyede késett a számlái kiegyenlítésével. Ezért is hozott millióknak nagy megkönnyebbülést az Orbán-kormány rezsicsökkentése. Most a Gyurcsányék által támogatott uniós szankciós politika miatt változtatni kellett a rezsiszabályokon, de ezzel együtt még mindig Magyarországon a legalacsonyabb a gáz és az áram ára az uniós tagállamok közül. Az Orbán-kormány minden magyar háztartásnak havi 181 ezer, évente több mint kétmillió forint erejéig biztosít rezsitámogatást, ez Európában a legnagyobb mértékű családoknak nyújtott segítség.

Ez ellen hergel az ellenzék. A bukott miniszterelnök egyszerűen hülyeségnek nevezte a rezsicsökkentést, „árnyékminisztere”, Barkóczi Balázs pedig hazugságnak tartja. A DK már két éve is egységes lakossági energiaárakkal kapcsolatos adók bevezetését szorgalmazta az Európai Parlamentben, emellett minden földgázra vonatkozó állami támogatást beszüntetnének. Elébe mentek tehát a mostani egységes uniós gázbeszerzési elképzeléseknek is, amellyel a magyarok nagyon rosszul járnának.

Ha Gyurcsányék újra a hatalom közelébe kerülnének, valóban szükség lenne a menedékre. 2010-ig megtapasztalhattuk, hogyan kormányoznak; köszönjük, soha többé nem kérünk belőlük.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)