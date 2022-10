Szót kér egy francia: Ukrajna nem ér ennyit!

A február óta tartó orosz–ukrán háborút figyelve mindannyian levonhattuk a következő tanulságokat: egy hatalmas gazdasági válság irányába haladunk, az elektromos árammal, a fűtéssel, a telefonhálózattal kapcsolatos kimaradásokra kell felkészülnünk. Mindennek, különösen az üzemanyagnak és a földgáznak is emelkedik az ára, ahogyan az élelmiszereknek is. Mindez az ukrajnai háborúból következik, de az Oroszországgal szembeni idióta szankcióknak, valamint az elmúlt legalább másfél évtizedben feltűnt vezetőink butaságának és tehetetlenségének is betudható. (Francois Hollande elnöksége idején lettünk egyszerűen ostobák, és azóta is ebben az állapotban vagyunk.)