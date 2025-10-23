Napjainkban, midőn küszöbön áll az európai keresztény civilizáció két meghatározó nagyhatalmának budapesti csúcstalálkozója, s lehetséges időpontját és kimenetelét latolgatja a világ, joggal érezhetjük úgy, hogy ismét a történelem főutcáján járunk.

A metafora a magyar miniszterelnöktől származik, e címen jegyezte az első kormányának eredményeit bemutató reprezentatív kötetet, de visszatérő motívum ez a hivatalos retorikában. Ez is jelzi, hogy a nemzeti-konzervatív erők vezetője nem adminisztrációnak, ügyvezetésnek tekinti az ország kormányzását, hanem a nemzeti közösség hosszú távú jövőjét meghatározó, a küldetést beteljesítő feladatnak. A jobboldal szellemi holdudvarában azóta is népszerű e szókapcsolat, az sem véletlen, hogy a tábor talán legnagyobb hatású és legfelkészültebb ideológusa, a politikai kirakat mögötti folyamatokat kivételes éleslátással elemző, napjaink eseményeit sajnos már odafentről figyelő Tellér Gyula is e címen gyűjtötte csokorba elemzéseit.

69 esztendővel ezelőtt, a magyar szabadságvágynak a kommunista rémuralmat néhány napra felperzselő fellángolásakor is a történelem főutcáján jártunk, világtörténelmi faktum, hogy az európai kommunizmus 1989-ben nagy robajjal összeomló falából mi ütöttük ki az első téglát.

Szép lett volna a győzelem katarzisát egy közös magyar hazában együtt megélni, de ez nem adatott meg nekünk.

Ezzel együtt 1956 az egész nemzet forradalma volt, együtt rezdült minden magyar lélek, nemcsak az anyaországban, de amint azt hiteles források tanúsítják, a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben s a Délvidéken is. Nem véletlen, hogy a megtorlás sem szorítkozott Belsőmagyarországra, hanem az említett országrészeket elorozó államok mindegyike fellépett a forradalommal való szolidaritásukat kifejező magyarok ellen.

1989-ben is a történelem főutcáján haladva, élen jártunk a kommunista rendszer lebontásában. A Kádár-rezsim eszmei-ideológiai legitimációját az 1956-os forradalom diszkreditálása, ellenforradalomnak bélyegzése jelentette. Akkor inogtak meg végzetesen a rendszer eszmei pillérei, midőn Pozsgay Imre reális kockázatot vállalva 1989. január 28-án az MSZMP KB Történelmi Albizottságának nevében kijelentette, hogy a bizottság „népfelkelésnek látja azt, ami 1956-ban történt. Egy oligarchisztikus és a nemzetet is megalázó uralmi forma elleni felkelésnek.”