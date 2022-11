Egymás ellen Márki-Zay és Korányi

Kedvenc e heti hírem a következő címmel látott napvilágot: „A baloldali pártok azt állítják, fel se tűnt nekik, hogy milliárdokat kaptak Amerikából”. Az írásból már az elején kiderül: „mind a hat baloldali párt azt állította, nem tudtak az 1,8 milliárd forint értékű támogatásról, melyet a Karácsony Gergely főtanácsadója [Korányi Dávid] által vezetett NGO, az Action for Democracy nevű szervezet pumpált bele az országgyűlési kampányukba.” Óriási!

Tehát nem látták, nem hallottak róla. Kaptak egy teherautónyi dollárt, ám nem vették észre a nagy lótás-futásban. Érthető. Kinek van ideje – bősz orbánozás közepette – azt lesni, hogy a kampányközpontban plafonig érnek a pénzstócok? Na ugye. Például az LMP-s Ungár Péter sem botlott bele ilyen dollárhalmokba, s most úgy véli: „A pénzzel valaki vagy elsétált, vagy a Jóisten tudja, mire költötte, de eredményes kampány nem lett belőle.” Elsétálni mondjuk elég nehéz lett volna ekkora pénzheggyel, ám ha van kéznél egy IFA, máris könnyebb a helyzet.

Miután a dollárbaloldal amerikai kampánytámogatása miatt immár rendőrségi nyomozás és titkosszolgálati vizsgálat folyik, a „független, objektív sajtó” is – kénytelen-kelletlen – írogatott valamit a témáról. A 24.hu ­például így tálalta az ügyet: „Az ellenzéki pártok mind azt állítják, Márki-Zay Péter nem tájékoztatta őket az Egyesült Államokból érkező támogatásról a kampányban, amely támogatásról egészen addig nem tudtak, amíg a volt kormányfőjelölt nem beszélt róla a nyilvánosságban.” Vagyis a magyarországi balliberálisok lényegében ártatlanok, egyedül Márki-Zay a hunyó, csak ő tudott a pénzről, ő is tapsolta el egymaga. Innen már csupán egyetlen bak­ugrás a DK-s narratíva, mely szerint Márki-Zay szándékosan vesztette el a választást, tudniillik ő a Fidesz ügynöke.

A portál ezután megszólaltatta magát Márki-Zayt, aki viszont előadta: a költéseket mind a hat párttal egyeztette. „Ha az amerikai mellett a magyar média tudta ezt a tényt már a kampányidőszakban is, akkor kis esélyét látom, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom kampányköltéseit a saját érdekükben naponta ellenőrző pártok előtt ez titok lett volna” – gyújtott fényt az érdeklődők elméjében Péter úr.

Na már most: akkor valaki megint hazudik. Vagy a hat párt, vagy Márki-Zay. Esetleg mindannyian – szerintem ez a legvalószínűbb.

Márki-Zay ezután hosszas, lenyűgöző fejtegetésbe kezdett, amelynek minden szava kincs: „Én az országot jártam, a költéseket nem én intéztem és nem is én hagytam jóvá, hanem az a kampánymenedzsment, amely a napi döntéseket hozta, mindennap a hat párttal egyeztetve, így biztosítva például, hogy semmilyen tiltott pártfinanszírozás ne fordulhasson elő.” Lefordítva: ő ott sem volt, épp országos zarándoklatot tartott, ám ha mégis ott volt (mint ahogy nem), akkor sem ő, hanem a „kampánymenedzsment” döntött, őket tessenek faggatni. Ő, Márki-Zay Péter alapvetően semmiről nem tud semmit, és ha mégis, azt sem úgy és akkor tudta, amiként most, amikor még mindig nem tudja. Ülepére vertek több milliárd forintnyi dollárnak – na és, kivel nem esett még meg hasonló? Lényegében csak úgy véletlenül, maguktól megtörténtek körülötte a dolgok. (Pont, mint a budapesti jutalékos emberkével.) Summa summarum: a legvalószínűbb, hogy Orbán tehet az egészről.

Ami pedig a pártfinanszírozás dolgát illeti, e téren is világos minden, mint a vakablak. Teljesen egyértelmű: Márki-Zayék azért egyeztettek a hat párttal percenként, nehogy pártfinanszírozássá fajuljon a dolog. Ez a hat párt (plusz a Péter) kínosan ügyelt rá, nehogy átgázoljanak a honi jogszabályokon, s tilalmazott módon a saját önös céljaikra, netán pártkampányra használják a jótékony dollárokat. Nyilván ennek szellemében, a pártonkívüliség jegyében szórták tele az országot meg az internetet Márki-Zay és a többi balos pártfigura arcképével, s ugyanezért küldettek tört magyarságú agitprop sms-eket fűnek-fának a Bajnai-féle DatAdattal. A büfészámlákból is világosan látszik, hogy nem pártkampány folyt itt, hanem dínom-dánom. Mígnem becsapott a ménkű…

Márki-Zay Péter keddi sajtótájékoztatóján jelezte: rendkívül büszke a nyilvános kampányelszámolásra, és úgy vélte, „ha a CIA beavatkozott volna a választásba, akkor Orbán Viktor nem lenne hatalmon. Könnyen lehet, hogy börtönbe lenne.” Jó tudni: a balliberálisok demokrácia- és jogállamiság-felfogásába könnyedén belefér, hogy a bíróság helyett egy külföldi titkosszolgálat küldjön börtönbe országvezetőket. Gondolom, annak idején ezért sem ágáltak a titkos CIA-börtönök ellen.

A Telexnek sikerült mikrofonvégre kapnia Korányi Dávid távmunkást, Karácsony Gergely egykori tanácsadóját, az Action for Democracy elnökét, aki leszögezte: azért sem tudhatott a pénzecskékről Ungár Péter, mert ez nem pártpolitikai vagy kampánytámogatás volt. Majd rávilágított: egy olyan „információs, edukációs, kultúraváltoztató kampányt támogattak, amely kiáll az euroatlanti értékrend, a jogállamiság és a demokrácia mellett”. (És mikor álljanak ki emellett, ha nem éppen kampányidőszakban, ugyebár.) Azt maga Korányi is beismerte, hogy az időzítés nem volt véletlen – vagyis teljesen azért nem óhajtja hülyének nézni a magyarokat Dávid, csak félig.

„Mikor máskor próbáljuk meg bemutatni azt, hogy mit veszít a magyar társadalom a demokrácia és a jogállamiság lebontásával, az uniós pénzek ellopásával, a keletre sodródó politikával és a gyáva lapítással, amit a magyar kormány az orosz agresszió fényé­ben előad?” – tárta szét kezét Korányi Dávid amerikai lakos, aki onnan aggódik értünk, és onnan is pontosan látja, milyen kínokat kell nekünk itt átélnünk. Azért is küldte az ő jótét szervezete azt a csekély 1,8 milliárd forintnyi dollárt, hogy végre véget érjenek szenvedéseink. Ám a magyar lakosság sajnos még nem elég érett rá, hogy magáévá tegye Korányiék „demokráciáját” – amelybe lazán belefér, hogy külföldi pénzekkel tömik ki az ellenzéki miniszterelnök-jelölt „civil” kampányszervezetét.

Korányi Dávid elárulta: „nem a CIA által vezérelt gyíklények” adták a támogatást, hanem a diaszpórában élő magyarok. Ennél konkrétabbat nem mondott, így akár Gizi néni, akár Soros György is lehet a kedves jótevő. Végül Korányi azt mondta: ha bárki megfogalmazott volna valamilyen kérést a pénzért cserébe, ő abban a pillanatban visszautasította volna a támogatását. És itt jön a slusszpoén: Márki-Zay Péter a keddi sajtótájékoztatóján elárulta: nagyon is konkrét politikai vállalásokat tettek az Amerikából érkezett kampánytámogatásért cserébe. Tehát Korányi (is) hazudott, mert igenis kértek a pénzért cserébe ezt-azt. Amúgy ki az az elmeroggyant, aki eddig elhitte, hogy csak úgy, puszira küldték a dollárokat?

Márki-Zay még egyet taposott Korányin és Karácsony Gergelyen, közölve: kizárt, hogy a főpolgármester ne tudott volna az amerikai pénzekről, hiszen az egyik bizalmasa, Korányi szervezte az adományokat. Sakk-matt. Amúgy Márki-Zayék olyan remek vállalásokat tettek, mint például: belépés az Európai Ügyészségbe. Értsd: ennyi volt a szuverén magyar bűnüldözésnek, igazságszolgáltatásnak, helyette jönnek a Timmermansok, Verhofstadtok, Sargentinik, majd ők eldöntik, mit szabad és mit nem. Köszönjük, ha lehet, mi inkább nem élnénk a lehetőséggel!

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)