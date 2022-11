Forradalomról álmodik a baloldal

Na de ott tartottunk, hogy ha ez a bizonyos fizikai és szellemi felszabadítás megtörténne, akkor végre a mostani ellenzék kormányozhatna, persze nem a választóktól felhatalmazva, hiszen a választók – ahogy azt fentebb írtam – buták, tájékozatlanok, nem vágyják az iskolai és óvodai érzékenyítéseket, meg a több millió észak-afrikai és közel-keleti fia­talembert.

Nem szeretnék a szerencselovagokat befogadni, pedig Gyuri bácsinak nem kevés pénze van a projektben, százmilliókat tett bele, hogy meggyőzze a magyarokat arról, hogy az a baj, hogy a migránsok továbbmennek és nem maradnak itt az országban.

Igen sokan vannak azok is, akik nem rajonganak a brüsszeli szankciókért és az intézkedések miatt megemelkedett energia- és élelmiszerárakért, valamint egészen felháborító módon

Orbán Viktorral értenek egyet, aki azonnali tűzszünetet és a háború befejezését – értsd: békét – követel.

Mondjuk ebből is látszik, hogy a magyar miniszterelnök egy igazi diktátor, egy született akarnok, hiszen micsoda dolog, hogy követel?! Ne követeljen, hanem szolgáljon, illetve mondjon le!

Jakab Péter például a parlament feloszlatását követeli, azonban ez a típusú követelés közel sem olyan ellenszenves, mint a magyar miniszterelnök követelőzése, sőt!

Mondjuk ha a parlament feloszlatná magát, akkor nyilvánvalóan új választást kellene kiírni, akkor pedig megint jönne a sok buta, műveletlen, nyelveket nem beszélő szélsőjobboldali vidéki, akik szégyenszemre újra a Fideszt választanák meg.

Apropó, nyelvtudás! Felháborító, ahogy a kormánypropaganda az igen művelt, tájékozott, valódi európai kultúrember Karácsony Gergelyt támadja az angolja miatt. Az ember gyomra felfordul.

Szóval végső soron forradalomra lenne szükség – mert hogy a választáson a Fidesz győzne –, valami olyan nagy és izgalmas eseményre, amikor a tengernyi elégedetlen magyar elsöpörné a rendszert.

Erről delirált a szombati Kötöttfogás című műsorban az ismert anarchista, marxista, Konok Péter, aki amúgy az Öt című műsorban néha egészen normálisan szokott viselkedni.

Úgy tűnik, ott jó hatással van rá Ceglédi Zoltán és Hont András, akik a Telex, a 444 és a DK ellenszenvét kivíva nem gyűlölik tiszta erőből a Fideszt, és nem ritkán az ellenzéket is kritikával illetik.

Nos, a Kötöttfogásban Ceglédi és Hont nem szokott széket kapni, Konokból így mindenfajta fék és ellensúly nélkül kibugyboroghat a szélsőbalos anarchista.

Legutóbb is ez történt. A történész-filozófus-publicista ugyanis arról kezdett elmélkedni, hogy őt roppant mód zavarja a tüntetések békés jellege, és elszomorítja a radikalizmus, a Molotov-koktélok és a vér hiánya.

Igen, jól olvasták, a vér hiánya. Konok Péter vért és forradalmat akar, és nem szereti, ha néhányan úgy beszélnek, hogy jaj, ne bántsák őket.

Konok bántani akarja a tudjuk kiket, de az sem lenne ellenére, ha mondjuk a soron következő tüntetésen valóban be is mennének az MTVA-székházba a demonstrálók, és ki is húznák azokat, akiket ki akarnak húzni.

Ehhez persze először a rendőröket kellene szétverni, illetve legyilkolni, de sebaj, egy igazi baloldali tüntetés a vértől és a hulláktól válik valódivá és komolyan vehetővé, azaz hatásossá.