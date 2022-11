Megőrizzük a békét és a biztonságot

A világpolitikai tendenciákból, az újabbnál újabb biztonsági problémákból már régóta kiolvasható volt, hogy civilizációnk a változás küszöbén áll. A migráció, majd a pandémia és az Európában kitört háború nyilvánvalóvá tette a naiv kétkedők számára is, hogy Magyarország és az egész, minket körülvevő XXI. századi világ a kihívások korát éli. Olyan időszak ez, amikor az eddig magától értetődőnek hitt értékek, mint a függetlenség, a béke, a szabadság, egyik pillanatról a másikra képes nemcsak megkérdőjeleződni, de a mindennapi valóságban az addig természetesnek vett lehetőségeinket is bizonytalanná tenni. A jövő ködbe burkolódzik. Jobban, mint eddigi életünkben bármikor.

2022 eleje új nehézséget hozott mindannyiunk életébe: az orosz–ukrán háborút és az ezzel járó energetikai válságot. A történészeknek, gazdaságkutatóknak érdekes téma lesz sokáig, hogy a sok ezer emberéletet követelő katonai agressziót hogyan volt képes – elsősorban az EU – olyan elhibázott módon „kezelni”, hogy az erre adott válaszok jobban fájnak Európa népeinek, mint a büntetni szándékozott Oroszországnak, de emellett az is világossá vált, hogy az eddigi biztonságba vetett hitünk nagyrészt illúzió volt, a történelem nekünk szánt próbatételeit szövetségeseinkkel együttműködve, de elsősorban saját tehetségünkre, tudásunkra, erőforrásainkra támaszkodva, és saját nemzeti érdekeinkre figyelemmel kell kezelnünk, mint ahogy teszi ezt mindenki más is körülöttünk. Ezért különösen érdemes odafigyelni mindenféle kezdeményezésre, törekvésre, amely segíti hazánk és a magyar emberek, különösen a fiatalok megerősítését.

Az olyan szempontok, mint a függetlenség, az önmagát megvédeni képes nemzet, nem idejétmúlt frázisok csupán. A második világháborút követően, az európai szövetségek, a NATO és az EU kialakulásával, majd különösen a keleti szocialista tömb demokratizálódásával, a Szovjetunió felbomlásával és a Varsói Szerződés megszűnésével sokan arra számítottak, hogy az öreg kontinens a béke és a szabadság véget nem érő útjára lépett. Szomorú és fájdalmas szembesülés ez a mostani helyzet mindazoknak, akik ebben bíztak! Kiderült, hogy a 90-es években az egykori Jugoszlávia területén és most Ukrajnában bizony a fegyverek vették át a józan ész helyét. Ebben az esetben két feladatunk van: segíteni a bajbajutottakat és megvédeni mindenáron hazánkat, nemzetünket!

A rendszerváltás utáni liberális-szocialista kormányok különböző megfontolásokból elhitették, hogy nincs szükség a honvédelem fejlesztésére, mindent arra a feltételezésre bíztak, hogy majd külföldi szövetségeseink minden bajtól megvédenek minket. Ez elhibázott politika volt! Ahogyan a miniszterelnök úr is fogalmazott, senki nem fog megvédeni egy olyan közösséget, amelyik önmaga nem tesz semmit azért, hogy megóvja önmagát.

Mi a baloldallal szemben felismertük, hogy nem lehet a végletekig kiszolgáltatni Magyarország biztonságát, és nem lehet a nemzeti érdekeinket ellenkezés nélkül feladni, mert a biztonsági kockázatok így sem kerülik el hazánkat. Amikor honvédelmi miniszter lehettem, több ponton tettünk lépéseket hazánk biztonsága érdekében. 2016-ban egy átfogó haderőfejlesztés megvalósításába fogtunk. 2017-ben létrehoztuk a Honvédelmi Sportszövetséget és elindítottuk a kadétképzést, amely ma már olyan elismert programmá nőtte ki magát, amelyben 120 iskola vesz részt. Ez nemcsak egy tartalmas és színvonalas szabadidőeltöltést jelent, hanem olyan hasznos ismereteket is nyújt a fiataloknak, amely fejleszti önismeretüket, hazaszeretetüket és védelmi képességüket. Fontos, hogy minél több fia­tallal megismertessük a honvédelem ­alapjait, és a résztvevők később akár a honvédelmi pályán is kipróbálhatják magukat, de a megszerzett ismereteik, készségeik bármely más területen is hasznukra válnak majd.

A honvédelmi sportközpontok országos hálózatát is ennek jegyében kezdtük kiépíteni. A Honvédelmi Sportszövetség legfőbb küldetése a testileg és szellemileg egészséges, összetartó társadalom kialakítása és erősítése, a fiatalok sportokon keresztül történő megszólítása és közelítése a honvédelem ügyéhez, illetve a honvédelem ügyének széles körű elfogadtatása élményszerű programok biztosításával. Ezen célkitűzéssel összhangban 2018 nyarán a Honvédelmi Sportszövetség elindított egy honvédelmi neveléshez kötődő, szellemi és fizikai aktivitást igénylő iskolai vetélkedősorozatot, a Bátrak Ligáját, amelynek célja a fiatalok Honvédelmi Sportszövetséghez fűződő aktív kötődésének kialakításán túl a hazafias nevelés is. A szellemi vetélkedőkön honismereti tudást, az aktív feladatok során pedig a honvédelmi sportokban szerezhetnek jártasságot a gyerekek. Az általános iskolások részére szervezett program célja továbbá az összetartó, bajtársias közösségek létrehozása és az egészséges életmód népszerűsítése. A Bátrak Ligája mottója: Bátorság, kitartás, győzelem! A sportolás életkortól függetlenül fontos, a verseny pedig egyfajta pályaorientációs feladatot is ellát.

Már a korai életkorokban lehetőség van az oktatási rendszer keretein belül olyan élmények nyújtására, amelyek kialakíthatják a szülőföldhöz való kötődést. A Bátrak Ligája verseny küzdelmei az életre is nevelnek, hiszen nemcsak akaraterőben, hanem fizikailag is fejlődnek a résztvevők. A feladatokkal a lelki és fizikai egyensúly mielőbbi megtalálásában is segítik a fiatalokat. Az élet folyamatos küzdelem, a sikerek és a kudarcok elviselésére, egymás segítésére, a bajtársiasságra és a csapatmunkára is tanít mindenkit. Saját határaink, belső korlátaink megismerése és ezek legyőzése egész személyiségünket építi.

A hazafiság nem mások legyőzésére irányul, hanem legfőképpen szeretteink, szűkebb-tágabb környezetünk megvédésének motiváció­jából kell fakadnia. Arra, hogy a honvédelem, a haza megvédésének igénye sokakban él még, legjobb példa a tartalékosrendszer elindítása, amelyben már több mint tizenkétezer tartalékos katona vesz részt. Ezt a létszámot alig néhány év alatt sikerült szinte a nulláról felépítenünk.

Az erőfeszítések azonban kevesek lennének a korszerű hadviselés eszközei nélkül. A honvédelmi haderőfejlesztési program folytatódik, ennek részét a katonák illetményének rendezése, illetve a technikai jellegű, modernizációs lépések jelentik. A Magyar Honvédség egyre erősebb lesz, és erre óriási szükség van, hiszen nemzeti önazonosságunk megőrzésében, hazaszeretetünkben fontos szerepet játszik a katonaság. Ma már elmondható, hogy míg egyes európai államok csak a szomszédunkban kitört háborús konfliktus kapcsán kezdték áttekinteni haderejük képességeit és döntöttek annak fejlesztéséről, addig mi ezt a munkát egy jól átgondolt elképzelés mentén már évek óta folytatjuk.

A cél Magyarország békéjének és biztonságának a megőrzése.

A szerző országgyűlési képviselő, frakcióvezető (KDNP)

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (j) és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka (j2) az egységes alapkiképzést teljesítő önkéntes területvédelmi tartalékos állomány katonai eskütételén Kecskeméten, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison 2022. november 9-én (Fotó: MTI/Bús Csaba)