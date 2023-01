Az eltűnt államférfiak nyomában

Régre nyúlik vissza a piac azon törekvése, hogy az állam és a társadalom fölé kerekedjen, és uralma alá vonja ezeket a szférákat saját magánérdekei céljából. Az elmúlt mintegy 140 év során persze több változás következett be a triász (piac–állam–társadalom) belső küzdelmeiben, ám a nyolcvanas–kilencvenes évek periódusa, úgy tűnik, alapvető fordulatot hozott. Ennek következménye, hogy a hagyományos politikus eltűnik a színről, helyét bürokraták, hivatalnokok, a globális pénzügyi elit parancsait végrehajtó önállótlan „hasznos idióták” veszik át.

A döbbenet az, hogy a piac – vagyis a gazdaság – uralkodó pozícióba kerülésének igényét mint egyfajta korszellemet (Zeitgeist) már Oswald Spengler, A Nyugat alkonya című klasszikus, manapság sokat idézett szerzője is érzékelte a harmincas évek közepén.

A döntés évei című művében pedig így ír: „Az állami főhatalom hanyatlásának legkomolyabban veendő tünetei közé tartozik az a tény, hogy a XIX. század folyamán uralkodó lett az a benyomás, hogy a gazdaság fontosabb, mint a politika […]. A politikai hatalomra nemcsak úgy tekintenek, mint a közélet egyik elemére, melynek legelső – ha nem épp egyetlen – feladata a gazdaság szolgálata, hanem azt várják el tőle, hogy teljességgel alkalmazkodjon a gazdaság kívánalmaihoz és nézeteihez; végül pedig azt is elvárják, hogy a gazdasági vezetők irányítsák. S ez is széles területen megtörtént már; hogy milyen sikerrel, korunk történelme tanítja.”

Ugyanakkor Spengler el is határolódik ettől a korszellemtől. Rezignáltan jegyzi meg: „Manapság […] az a helyzet, hogy a vezető államférfiak jelentéktelensége miatt – akik egyébként nagyrészt maguk is érdekeltek a magánüzletben – a gazdaság irányadóan szól bele a döntésekbe.” Nem is tudom, vajon ha Spenglernek ma kellene erről írnia, vajon változtatna-e egy sort is a fentieken?

Ennek következtében az elmúlt húsz-harminc, de különösen az utóbbi tíz-tizenöt évben kialakult egy olyan fősodratú beszéd- és gondolkodásmód a nyugati közéletben, a pártok és a kormányok viszonylatában, amelyek hasonló panelekre, sémákra, s hasonló fogalmak használatára épülnek.

Nevezhetjük ezt liberális, balliberális ideológiának, nevezhetjük neoliberális vagy globalista eszmerendszernek vagy politikailag korrekt beszédmódnak is, de tény, hogy ennek uralkodóvá válása nemcsak az egyes országok politikai életében figyelhető meg, hanem a nemzetközi, nemzetek feletti szervezeteknél; talán ezek esetében még hatványozottabban.

Gondolok itt például az Európai Unión belül az Európai Parlamentre vagy az Európai Bizottságra, de ugyanez jelenik meg az ENSZ egyes fórumain, a G7-ek vagy G20-ak rendezvényein, hogy olyan globalista testületekről már ne is beszéljek, mint a Világgazdasági Fórum vagy a Külkapcsolatok Tanácsa – hogy csak néhány példát említsek.

Azt tapasztaljuk, hogy az országok politikai vezetői, elitjei tehetetlenül állnak a kihívásokkal szemben, s egyre inkább valamilyen felsőbb, nemzetállamok feletti szervezetektől, vagy éppenséggel a technokráciától, civil szervezetektől, NGO-któl, de leginkább a globális pénzügyi és piaci szervezetektől – mint például az IMF, a Világbank vagy az Európai Központi Bank – várják a megoldásokat. Éppen ezért kell megbecsülnünk és magasra értékelnünk azt a tényt, hogy a magyar kormányt olyan politikusok alkotják, akik Orbán Viktorral az élen képesek ellenállni ennek a globális átalakulásnak.

Sajnos azonban a mai politikusgeneráció döntő többségét immáron a következő vonások határozzák meg: egyre inkább hivatalnokokká, ügyintézőkké válnak, tevékenységükben nem a kreativitás dominál, hanem a bürokratikus szemléletmód, eljárásaik egyre kevésbé emlékeztetnek a korábban értelemben vett politikai vezetőkre.