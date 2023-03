Dobrevék titkolt árnyékprogramja

Hatalmas meglepetést keltett Gyurcsány Ferenc felesége. Olyat tett a DK árnyéknak nevezett játék kormányának feje, amit senki sem nézett ki belőle: megdicsérte Orbán Viktor miniszterelnököt.

Az RTL Klub abszolút és szuperfüggetlen tévécsatornának úgy nyilatkozott, feltehetően belefáradva a lankadatlan keresztkérdések pergőtüzébe, hogy „ez a kormány gyakorlatilag nem kormányzott az elmúlt tizenkét évben”.

Hol ebben a dicséret? Kérem: Dobrev Klára és férje, valamint udvartartásuk mást sem kelepeltek, amióta csak megnyerte a Fidesz–KDNP kétharmaddal a 2010-es országgyűlési választást, majd az összes többit, hogy rosszul kormányoznak, s minden lépésük hibás, hallatlan károkat okoz. Ehhez képest most feketén-fehéren világgá kürtöli a DK-s vezér neje, hogy sztornó az egész: Orbánék nem rosszul kormányoztak, hanem sehogyan. Márpedig aki nem csinál valamit, az nem is követhet el hibákat a zéró tevékenység részeként. Vagyis lehet, hogy Dobrev elismerése nem a dicséretek netovábbja, de „kleine Fische gute Fische” alapon becsüljük meg ezt a kis eredményt is tőle. Ha ilyen szép ütemben halad a bukott baloldali miniszterelnökjelölt-jelölt az objektivitásra törekvés útján, bízhatunk benne: lesz még ebből nagyobb elismerés is a polgári kormánynak címezve.

Addig is azonban, amíg ez az örvendetes fejlemény bekövetkezik, kénytelenek vagyunk kicsikét kiigazítani azt a sok hetet és havat, amit az árnyék-miniszterelnöki bársonyszéken trónoló DK-s EP-képviselő összehordani, illetve elsumákolni szíveskedett.

Először is: komámasszony, hol a program? Nem is oly régen még nyakra-főre a DK árnyékkormányának jövendő árnyékprogramjáról mentek a zengedezések. Természetesen csupán az ígéretek szintjén, mert a honlapjukon pusztán annyi szerepelt hosszú hónapokig, ha valaki a Program fejezetre ráklikkelt: „Készülünk.” Ehhez képest mostanra már a Program fejezetet is eltüntették, mintha soha ott se lett volna. A jelek szerint tehát annyira készültek, hogy az erejükkel is elkészülhettek, s magát a program szót, ezt az ókonzervatív fogalmat is a lomtárba dobták.

A másik feloldása a helyzetnek az lehet, hogy rájöttek nagy példaképük, Vlagyimir Iljics Lenin szentenciájának igazságára: ami nem megy, azt ne erőltessük. Igen ám, csakhogy a baloldali közönség Klárikája az RTL Klubnak adott mélyinterjúban a mai jobbközép kormányra úgy panaszkodott szívet tépően, miután kijelentette, hogy Orbán tizenkét éve nem kormányoz: „Itt nincs szakpolitika, itt csak hatalompolitika van.” Hát akkor miért nem fontos számukra a program? Mert az általa olyan megkapóan hiányolt dodonai szakpolitika kifejezés ugyan szerepel a kámforrá vált Program rubrika helyett, ám csupán hevenyészetten összehajigált, dilettánsgyanús háttéranyagok formájában.

Ami a legszembeszökőbb: egyetlen szó sincs már arról, hogy nekik bármikor is lesz programjuk. Minek is, amikor ők, Gyurcsány és Dobrev maguk a két két lábon járó program, akiknek eddigi munkássága, munkásmozgalmi családtörténete pontosabb eligazítással szolgál, mint száz hasznavehetetlen, poros pártprogram. Így aztán játszi könnyedséggel kitalálható, mi minden lesz az ő pártprogramjukban. Talán mondani sem kell, de az egyik kitüntetett pont az LMBTQ – és valahány betű van az ábécében – jogok maradéktalan érvényesülésének, sőt uralomra jutásának a szavatolása lesz. Ebből logikusan következik a hazai gyermekvédelmi törvénynek a kérlelhetetlen, nyom nélküli eltüntetése, sóval való behintése. Sőt, kimondottan előírnák az óvodák után a bölcsődékben is a transzvesztiták kötelező fogadását. Amennyiben egy óvoda, bölcsőde plusz költségvetési forrásokat és uniós pénzeket akarna nyerni, állandó transzvesztitaügyeletet is vállalhatna, esetleg főállású drag queeneket foglalkoztathatna. Ehhez kapcsolódóan természetesen a nemváltó műtétek kiskorúak számára történő engedélyezésével is fokozná a DK az európai uniós integrációnkat.