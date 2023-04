Biden család: szorul a hurok

Joe ­Biden és Hunter nevű fiának ukrajnai és kínai korrupciós üzelmeit nem győzi a baloldali média és Merrick Garland igazsági ügyminiszter eltussolni. Ugyanakkor friss hír, hogy a ­Biden család kilenc tagját is érinthetik a kongresszus által felvetett korrupciós vádak.

Ezek egyike szerint a család olyan emberkereskedelmi rendszerből profitált, amely prostitúciós hálózatot működtetett az Egyesült Államokban, Oroszországban és Ukrajnában.



A La Cosa Nostra néven ismert maffia eredendően egy olasz–amerikai bűnszervezet, amely a szicíliai maffia amerikai ága. Olyan nagyvárosokat tartott (és részben tart ma is) irányítása alatt, mint Chicago, Detroit, Boston, Pittsburgh, Milwaukee, Cleveland, Philadelphia, Washington és természetesen New York City. A modern kori maffia bűnszervezetei pedig Los Angelest, San Franciscót, Denvert, New Orleanst, Miamit és egyéb városokat is behálózzák. Érdekes módon ezek a helyszínek többnyire egybeesnek a liberálisok legerősebb szavazóbázisaival.

Lehetséges, hogy a maffia érdekképviseleti ágai épp ezért a nagypolitikában is jelen vannak?



A kongresszus vizsgálatot indított a tekintetben, hogy a család több tagja, konkrétan Hunter Biden, James Biden, Hallie Biden, valamint egy eddig még nem nevesített Biden rokon és a hozzájuk kapcsolódó vállalatok 1,3 millió dollárt vettek fel egy olyan számláról, amely a család egyik közeli partnerének, Rob Walkernek neve alatt szerepelt a nyilvántartásban. Erre a számlára érkeztek többek között Kínából nagyobb összegek (például hárommillió dollár 2017-ben), amiből a későbbiekben a Biden család több tagja is részesült.



A vádak szerint a számla és a kifizetések valódi irányítója a „Big Guy” volt, aki nem más, mint Joe Biden.

Az ma már köztudomású, hogy egyes családtagok munka és teljesítmény nélkül gyarapodtak, így az elnök Hunter fia is. A pénzmosás gyanúja is fennáll, hiszen ezeket a kifizetéseket teljesítmény nélkül továbbították egyes Biden családtagok részére, ami a maffia régi módszerével cseng egybe. Most lesz először alkalma a republikánusok által vezetett képviselőháznak felgöngyölíteni a szálakat, amelyek létezését mindeddig a Pénzügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium tagadta, és az ezzel kapcsolatos információkat következetesen blokkolta.