A józan ésszel megy szembe Brüsszel

Mintha visszacsöppentünk volna az időben nyolc évet. Ismét attól hangos az európai közélet, hogy Brüsszel kötelező migránskvótákat vezet be, újra rákényszerítik a tagállamokra, így Magyarországra is a migránsok letelepítését. Megvárták, hogy egy másik téma hangosabb legyen az illegális bevándorlásnál, így ezúttal a háború árnyékában trükközéssel, sima többséggel fogadták el azt módosítást, melynek értelmében csak akkor mentesülhet hazánk a migránsok befogadása alól, ha fejenként több mint nyolcmillió forintnak megfelelő összeget fizet. Így aztán egy igazán abszurd helyzet állt elő: miközben Magyarország továbbra sem kapja meg a neki járó uniós forrásokat, még mi fizessünk azért, mert nem akarunk migránsokat befogadni. Emellett Brüsszel továbbra sem állja a határvédelem költségeit. Erre mondja egy átlagember: azért a pofátlanságnak is van határa!

Magyarország már a migrációs válság kitörésekor egyértelmű álláspontot képviselt. Nem szabad beengedni az illegális bevándorlókat, hiszen ha egyszer bejöttek, onnantól kezdve már nem lehet megszabadulni tőlük. Erre azt mondták a balliberálisok, hogy ez hazugság, hiszen egy hatékony kiutasítási rendszerrel könnyedén vissza lehet küldeni a származási országukba azokat, akik végül nem kapták meg a menedékjogot. Ez azonban nem igazolódott be: bár szigorították a kiutasításról szóló jogszabályt például Németországban, az illegális bevándorlókat szinte lehetetlen visszaküldeni hazájukba, többségük eltűnik a hatóságok látóköréből, nem tudják őket feltenni a repülőgépre. A kiutasítási próbálkozások kudarcba fulladtak, de az is elképzelhető, hogy valójában nem is igazán akarták őket hazaküldeni soha.