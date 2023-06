Afrosvédek a jégkorszaktól napjainkig

Amikor pár évtizeddel ezelőtt Kenneth Brannagh Denzel Washingtonra osztotta valamelyik Shakespeare-adaptációjának egyik főszerepét, az jó poénnak tűnt. Sőt művészi szempontból is indokolható jó ötletnek. Aztán elszabadult az elmebaj, és amennyiben fehér színész játszana fekete bőrű emberre írt szerepet, még az évkönyvekből is kitörölnék visszamenőleg a nevét, viszont ott tartunk, hogy éppen az egyiptomiak rágtak be a castingolókra Kleopátra színeváltozása miatt.