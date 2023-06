Brüsszel áttért az erőpolitikára

2015. május elején olyan értesülések láttak napvilágot, miszerint az Európai Bizottság kötelező migrációs kvótarendszer ajánlására készül, amellyel vészhelyzet esetén szétosztaná a Földközi-tenger irányából érkező menekülteket valamennyi európai uniós tagállam között. A javaslat nagy felbolydulást okozott a tagállamok körében, és számos ország, pél­dául az Egyesült Királyság, de hazánk is erősen ellenezte az elképzelést.

A kötelező kvótarendszer alkalmazása magában rejti annak veszélyét, hogy jelentősen korlátozódik az Európai Unió lakosságának mozgásszabadsága, márpedig éppen ez jelenti Schengen legfőbb vívmányát. Ha ugyanis a kvótarendszer értelmében az egyes tagállamok szavatolják a menekülteknek a saját területükön való hosszú távú elhelyezését, innen már csak egy lépés a belső határok figyelemmel követésének ötlete. Ez pedig Schengen megszűnéséhez vezetne, és végső soron kedvezőtlen hatással lenne az unió jövője szempontjából is. A polgárok csaknem hetven százaléka azt gondolja, hogy Schengen az egyik legértékesebb uniós alapintézmény.

Arról nem is beszélve, hogy Jean-Claude Juncker sem rejtette véka alá véleményét: szerinte ha bukik a Schengen-rendszer, bukik az euró is. Aztán végül az akkori Európai Bizottság az ő vezetésével még utolsó heteiben érvényre juttatta az előző években erőteljesen hangoztatott migrációs politikáját, ennek következtében a 2015. szeptember 22-i európai tanácsi határozat kötelező betelepítést írt elő a tagállamok számára. Megjegyzendő, hogy Juncker azon vezető uniós funkcionáriusok közé tartozott, aki többször is találkozott a tőzsde­spekuláns Soros Györggyel, és feltételezhető, hogy a beszélgetésen kiemelt szerepet kapott a migrá­ciós helyzet és Magyarország. Mindemellett az Open Society Foundation tagjai 2008-tól folyamatosan jelen vannak Brüsszelben, szerepüket viszont 2014-ben aktivizálták, kiváltképp a migrációs válság kezdetén. Hivatalos adatok szerint a lobbizási költségek 2,25 millió és 2,5 millió euró közötti összeget tettek ki, ekkor a tizenhét Soros-lobbista közül tíz akkreditáció­val is rendelkezett.