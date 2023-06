Senki ne ugasson Nyugaton

„Az EU első számú bohóca szerint az a baj az Orbán-kormánnyal, hogy demokratikusan nem elszámoltatható. Nos, magyarázzuk el halkan, de ugyanakkor nagyon határozottan ennek a politikai terroristának, hogy a rendszeres időközönként megtartott országgyűlési választások töltik be ezt a szerepet hazánkban, amikor alternatívák, a világról, a jó életről vallott elképzelések között választhat a polgár. Persze lehet, hogy a »zöldség« úrnak ez valami új, mivel a nyugati elit ugyanazt a woke-mantrát ismételgeti, és valós alternatívák híján végül is mindegy, hogy ki van kormányon, hiszen a médián keresztül úgy is más, rejtett erők tematizálják és narrálják a közbeszédet, csapnak le a másként gondolkodókra.”

(Kötter Tamás)

Svájcban már létezik a tökéletes, a végleges megoldás: állatorvosok (rohadt, szemét sintérek) műtéti úton átvágják a kutyák hangszalagját, hogy ne tudjanak ugatni. Másutt még középkor van ebben az ügyben. Kanadában, Németországban még mindig ott tartanak, hogy a gazdát sújtják pénzbírsággal, ha a kutya ugat. Pedig lássuk be: a szike sokkal hatékonyabb.

Addig is, ameddig az összes „fejlett civilizáció” eljut a végső megoldásig, szögezzük le: mi ebben élünk. Ez a mi korunk tökéletes szimbóluma (az ánuszában pingponglabdával, női fürdőruhában, maszturbálás közben, áramütés következtében elhunyt harmincéves cseh „férfi” mellett, aki amúgy az anyukájánál lakott). A mi korunk az a kor, amikor nagyon szeretjük a kutyákat, a mi kis házi kedvencein­ket, mindenféle törvényekkel védjük a jogaikat, felháborodunk, ha bántják őket, cuki kis frizurákat csináltatunk nekik, az igazán haladó vegánok megtanítják őket zöldségen élni – csak ne ugassanak. Csak ne legyenek kutyák. És akkor minden rendben lesz.