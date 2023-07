A baloldali celebszínész nyomorúsága

A kormány a másfél éve tartó háború első napján kijelentette, hogy Oroszország agressziót követ el Ukrajnával szemben, ami sérti a nemzetközi jogot és elfogadhatatlan. Azonnal egyértelművé tették azt is, hogy minden ember, aki Ukrajnából Magyarországra érkezik, amint átlépi a határt, menekültnek minősül, és ennek megfelelő ellátásban részesül: élelemmel, szállással, orvosi ellátással, a gyerekeknek oktatással és igény esetén munkalehetőséggel is támogatják azokat, akik Magyarországon szeretnének maradni hosszabb távon. Közben jelentős mennyiségű segélyszállítmányokat is küldtünk Ukrajnába, és – amiről általában mélyen hallgatnak odaát, a nagyon objektív és független megmondóemberek – Magyarország súlyos eurómilliókkal járul hozzá Ukrajna fenntartásához az európai uniós tagállamaként, hiszen a közös uniós költségvetésből finanszírozzák az ukrán államot. Ráadásul éppen a napokban írt a német sajtó arról, hogy az ukrán hadsereg jórészt a Moltól beszerzett üzemanyaggal működteti a harcjárműveit.