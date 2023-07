Jámbor András mártíriuma

Ezért és így maradhat a közélet színpadán és ülhet bent a parlamentben Jámbor András. Jámbor András és köre, és az a nyilvánosság, amelyet a Mérce, illetve testvérlapjai, a Tett, a Partizán meg a Balra át! fémjeleznek, s amelyekben Balázs Gáborok, Lehoczki Noémik, Kocsis Árpádok, Bernáth Lackók és Kiss Soma Ábrahámok írják mindazt, amit írnak. Az erőszak apoteózisát. Amúgy ha megnyitja valaki a Mércét, a Tanácsköztársaság ikonikus proletáralakja köszön rá, mint említettem, Cserny és Szamuely vére és lelke ez, akik a pokol valamelyik bugyrában ezt olvasgatják ma is.

És akkor mondjuk ki: Jámbor Andrásék igenis részesei voltak, vagy tettlegesen, vagy szellemi-lelki háttérként a februári, budapesti erőszakhullámnak, amelynek során igazi és letagadhatatlan szellemi-lelki elvtársaik, a Németországból ideérkező kommunista gazemberek embereket vertek félholtra a főváros utcáin. Csordába verődve, hátulról, gyáván, ahogy mindig. És Jámbor Andrásék a „szelíd” erőszak minden más formáját is előszeretettel és büszkén gyakorolják, legyen szó intézmények bejáratának eltorlaszolásáról vagy bármi másról.

És most rájuk szakadt ez a mindennél ocsmányabb pedofilbotrány is, amelyben főszereplő az egyik volt aktivistájuk, aki azóta meghalt, mert megölte magát, de nyakig benne van a másik aktivistájuk is, az a nő, aki a februári embervadászat idején már a rendőrség látókörébe került, de elengedték, mert nem volt ellene elég bizonyíték. Talán most majd lesz. Mert a lakásán forgathatták azokat a gyomorforgató pedofil pornófilmeket, amelyek során nem csupán abuzálták szexuá­lisan a gyerekeket, de még kínozták is őket, legalábbis egy osztrák lap beszámolója szerint. Az ilyesmire nincsenek szavak.

S hogy Jámbor Andrásnak ehhez nincsen semmi köze? Tudják mit? Én ezt készségesen elhiszem.

De egy pillanatra képzeljük el, mi lenne itt, ha egy Fidesz-aktivista keveredne ilyen ügybe! Mit művelnének ezek Szabó Tímeától Hadházyn keresztül Jámbor Andrásékig, és persze nem maradna ki a boszorkányüldözésből és a fideszezésből a független sajtó sem, Amerikától a 444-ig bezárólag. Aki nem hiszi, emlékezzen vissza Kaleta Gábor esetére, akinek a laptopján találtak pedofilfényképeket, s bár soha, semmi köze nem volt a Fideszhez, azóta is szakmányban pedofilozzák miatta a Fideszt és a kormányt a fent említett sötét gazemberek.

Összegezve: Jámbor András és elvtársai az erőszak megszállottjai, még ha ezt – ahogy az imént már mondtam – jelen pillanatban, jól felfogott érdekeiket követve tagadják is. Ám ha valaki vet egy pillantást a lapjaikra és az azokban megjelenő, tőrőlmetszett kommunista írásokra, a „forradalom” dicsőítésére, az erőszakkultuszra, az erőszak alkalmazásának elkerülhetetlenségéről szóló eszmefuttatásaikra, az erőszaknak mint a „társadalmi haladás” és a „társadalmi egyenlőség” eléréséhez vezető út igenlésére és dicsőítésére, akkor semmi kétsége nem lehet, kikkel is állunk szemben. Kommunistákkal, akik, ha tehetnék, már holnap akasztanának, kínoznának, újranyitnák a börtönöket a „nép ellenségei” számára.

Ismerjük őket. Ismerjük mindet, a jakobinusok óta.

Ismerünk téged, Jámbor András, tudjuk mi folyik a Gólyában, az egyik ismert gyülekezőhelyeteken, tudjuk, „mi rejlik bokrodnak megette, úgy szeressen Isten, ahogy engemet te”.

És mindezek ellenére – és ez a legfontosabb különbség közöttünk és köztetek – mi körömszakadtáig fogjuk védelmezni a te, a ti jogaitokat, és mindig szolidárisak leszünk veletek, ha gyáva, semmi emberek megfenyegetnek vagy – Isten ne adja! – az életetekre törnek.

S nem fogjuk Kiss Soma Ábrahám módon, sunyi, aljas írásokban, egyrészt-másrészt logikával tulajdonképpen megvédeni az ilyeneket, ahogy ti tettétek, amikor a német „antifa” elvtársaitok embereket vertek össze nálunk.

Úgyhogy számíthatsz ránk, Jámbor András, mindaddig, ameddig szembe kell szállni a téged, a titeket fenyegetőkkel.

De tudd: gyűlölöm, gyűlöljük mindazt, amit képviselsz, amit képviseltek, és tudjuk, hová vezet a ti szellemiségetek. Ott virít a szakálladban a történelem, a borzalmas XX. század összes tömegg­yilkossága.

Mondom újra, minden szavad, minden álságos, hazug mártíriumod eo ipso az erőszak maga.

És ezt nem fogjuk megbocsájtani nektek soha.

