Így működik a baloldali sajtó

Ezért inkább visít. Hátha meghallják a lármát a külföldi elvtársak, és megérkeznek. Annyiszor segítettek már, most is biztosan jönni fognak. Fegyverekkel, katonákkal, tankokkal, helikopterekkel. Vagy csak küldenek egy kis pénzt. Legalább pár milliárdot. Mondjuk négy és felet. Mert a liberális külföldi barátok pontosan értik, hogy mi is az igazi probléma. Ők mindig értik. Ennyi szemét fasisztával egyszerűen képtelenség a libsizmust, az újkommunizmust felépíteni.

Hiába próbálkozik, hiába mondja el, írja le, üvölti ki magából számtalanszor, hogy a magyarok hülyék, buták, agymosottak, a hülye, buta és agymosott magyarok egyszerűen nem értik meg, elemi érdekük, hogy ne szavazzanak a jobboldalra. Kicsinek kell lenni, nem szabad büszkének lenni arra, hogy valaki hova és minek született. Arról ugyanis nem tehet, az csak egy véletlen, egy állapot. Ráadásul a nácizmus előszobája.

Ha valaki büszkén énekli a himnuszát, vagy ha könnybe lábad a szeme, ha meglátja a honfitársait, ahogy győzelmet aratnak mondjuk egy világversenyen, az a szíve mélyén nyilvánvalóan náci. A nácizmus pedig rossz. Kivéve persze az Azov ezred hőseit, Ukrajna rettenthetetlen gladiátorai jó nácik. A minap SS-tetoválással lebukott magyar biztonsági őr pedig rossz.

Ahogyan a himnuszát kidagadt mellkassal éneklő angollal, osztrákkal, amerikaival sincs semmi baj. Ők joggal szeretik a hazájukat, ők ugyanis nem mucsaiak, nem agymosottak, nem buták, ők nem magyarok, ők nem egy bűnös nép szülöttei. Ők nyugodtan rendezhetnek világversenyeket is. És tűzijátékozhatnak is. Ez amúgy egyáltalán nem bonyolult, de valamiért a kormánypárti újságírók képtelenek megérteni.

Mert ugye itt van ez a rettenetes augusztus 20-i tűzijáték. Ami már eleve abszurdum, és persze a nácizmus előszobája, hiszen micsoda hülyeség, hogy egy ilyen bűnös és aljas nép a születése napját ünnepelgetni meg durrogtatni merészel. Mit van ezen a napon egyáltalán ünnepelni? Másrészt ezt a környezetszennyező szörnyűséget már régen meghaladta a világ. Más országokban ilyen sehol sincs.

Illetve van. Amerikában július negyedikén egyszerűen szemet gyönyörködtető az, ahogy mindenki rakétázik meg énekli az ország himnuszát a felvont lobogók előtt. Na de ők amerikaiak. A szabad világ vezetői. Ők nem bűnösök, ráadásul engedélyezték a melegházasságot is, nekik tehát minden joguk megvan, hogy tűzijátékozzanak. (Meg ahhoz is, hogy amelyik országban csak megérzik az olaj bódító illatát, azonnal tankokkal vigyék el oda a demokrácia vidám üzenetét.) Ők megérdemlik. Jár nekik. És hát akik ilyen aranypofák, hogy négy és fél milliárd forinttal hajlandók támogatni a hazai liberálisok és kommunisták harcát, azokra időnként ráfér egy kis ereszd el a hajam.

Na de a magyar tűzijáték? Az megöli, tönkreteszi a környezetet, aki kitalálta és megvalósította, az egy utolsó szívtelen bolygógyilkos. Arról nem is beszélve, hogy ilyen nehéz időkben hogy a fenébe lehet ünnepelgetni, amikor a hősies és végtelenül demokratikus, a kisebbségek jogaira állandóan odafigyelő, a korrupciót meg a kényszersorozást hírből sem ismerő ukránokat megtámadta a sátáni Oroszország? Micsoda érzéketlenség ez? Mennyire szívtelen az, aki ilyenkor ünnepelget?

Jó, persze, azért a Sziget nagyon ott volt, egy hétig csapatta Belpest elnyomott és éhező értelmisége, és szívhatta magába a szabadság friss levegőjét. Meg sok kemikáliát is. Ott az árakkal sem volt semmi baj, hiába, a szabadságot meg kell fizetni. Különben is nem a gyros meg a kézműves hamburger volt túl drága, hanem a magyarok pofája túl nagy. Erről amúgy Osváth Zsolt egy egészen kiváló videót készített, aki bár a Szigeten árult, de egészen biztosan egy fillért sem kapott a magas árakat kimagyarázó alkotásáért.

A Balaton persze megfizethetetlen, ezer forint a lángos. Döbbenet. És erről is Orbán tehet. Kizárólag.

No de a lényeg: ahol szivárványos zászlóval fogadják a boldog és gazdag, szórakozni vágyó liberálisokat, ott bizony semmi baj nincs az egy hétig tartó vad és féktelen ünnepléssel. De az augusztus 20-i tűzijáték, az elfogadhatatlan.

Igen, sajnos így működik napjaink balliberális nyilvánossága.