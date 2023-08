Keresztégetés Nagykovácsiban és a szeretet ereje

A keresztégetés bűnös cselekménye rámutat arra a hatalmas szellemi távolságra, amely a kereszténygyűlölőket elválasztja a keresztényektől. Eszünkbe juthat gróf Esterházy János, az ­1957-ben mártírhalált halt felvidéki magyar politikus, aki 1942-ben, a szlovák parlament képviselőjeként, a nácibarát Tiso vezette szlovák állam törvényhozásában nem szavazta meg a zsidóság kitelepítéséről szóló törvényt. A nagykovácsi keresztégetés kapcsán azért gondolhatunk rá, mert tőle származik a mondás: „A mi jelünk a kereszt, nem pedig a horogkereszt.”

Akik Nagykovácsiban felgyújtották a kereszténység egyetemes jelképét, azok nem sokban különböznek a náciktól, illetve szélsőbalos megfelelőjüktől, az Antifa-mozgalom erőszakos aktivistáitól, akik nemrég Budapest utcáin garázdálkodtak.

Magyarország kevesebb mint tízmilliós lakosságával, gazdasági súlyával a kisebb országok sorába tartozik. Többségben lévő konzervatív és keresztény szemléletű választópolgárainak köszönhetően jobboldali pártok alkotják a kormányt. Ez a kormányzat az ország mély gyökerű történelmi és kulturális hagyományainak megfelelően ma elkötelezett keresztény- és békepárti politikát folytat, ami a nyugati balliberális felfogással sok tekintetben szembemegy. Fizikai adottságait tekintve hazánk bár kicsinek számít, de talán nem túlzás, hogy szellemi nagyhatalom.

Köztársasági elnökünk vatikáni látogatása, a katolikus egyházfőhöz fűződő, egyre erősödő kapcsolataink is jól tükrözik hazánk keresztény elkötelezettségét, azt a határozott irányt, amely felé haladni szeretnénk, s amelyről Európa nagy része már letért. Amikor Orbán Viktor miniszterelnök a tihanyi Tranzit fesztiválon kijelentette, hogy „Magyarnak lenni egy küldetés, valószínűleg a világ egyik legszebb küldetése”, akkor ezen egyfajta keresztény küldetést is értett, hiszen jobboldali-konzervatív felfogásunkról is beszélt, amely szerint az egyénnél fontosabb a család, a haza, az Isten és a vele való kapcsolat.