Olasz gát az uniós paktum útjában

A jövő júniusi EP-választásokhoz közeledve az egyik legfontosabb kérdés a várható eredményeken túl, hogy mit sikerül keresztülerőltetni az uniós döntéshozatalon az asztalon lévő ügyek közül. Számos olyan téma van, amit Brüsszel nagyon szeretne még a mostani ciklusban elfogadtatni, így a demokráciacsomag és az euró­pai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály (EMFA). De a legfontosabb mindezek közül a migrációs paktum, hiszen tíz éve hiá­ba próbálták ezt elfogadtatni, ám most nagy politikai munkával sikerült egy „kompromisszumos” javaslatot összeállítani. Ez persze a brüsszeli értelemben vett kompromisszum, ahol a politikai szokást felrúgva két tagállam véleménye mit sem számít. A csomag mögötti tagállami támogatás azonban így is nagyon törékeny, ezért a föderalisták attól tartanak: ha most nem tudnak élni a lehetőséggel, akkor az talán örökre elveszik számukra.