Intő jel a futballszurkolói identitászavar

A legújabb izraeli események is arra mutatnak példát, hogy az egyébként nyilvánvalóan ellentétes kultúrák képtelenek toleránsan együtt élni. Vagy az egyik, vagy a másik igényéhez, elsődleges identitásához méretik a társadalmi létforma. Aki pedig vesztessé lesz a küzdelemben, mindezt csak látszólag fogadja el. Így nem is csoda, hogy előbb-utóbb a robbanás megismétlődik.

Európaiként nem elég, ha csak az erkölcsi elfogadást kérjük számon a mostani izraeli–palesztin vagy orosz–ukrán emberáldozatot bőven eredményező összecsapásokon, kénytelenek vagyunk vizionálni saját jövőnket is. Mert ma még Európa az európaiaké. De mi lesz holnap, ha például a migrációs folyamat a jelenlegi szinten folytatódik? A félreértések elkerülése végett nem kizáró ok, ha valaki messze földről érkezve itt akar élni közöttünk. De igenis kizáró ok, ha tömegesen, mint egy katonai hadosztály érkeznek, és illegális formában teszik mindezt. Ez a megoldás megkérdőjelezi az integrálódni akarást, és hódító attitűdje miatt veszélyezteti az európai társadalmakat.

Általában minden hasonló folyamat kicsiben, szinte észrevétlenül kezdődik, ahogy az alábbi példa érzékelteti. Pár napja Münchenben a Bayern München labdarúgócsapata Bajnokok Ligája csoportmérkőzést vívott egy külföldi klubbal. A lelátók zsúfolásig megteltek a hangosan skandáló szurkolókkal. Ahogy már szokássá vált, a két csapat futballultrái távol egymástól, a két kapu mögötti szektorokban kaptak helyet ezen a mérkőzésen is, hogy elkerülhető legyen a meccs alatti rendbontás. (Az egyre gyakoribb utcai szurkolói összecsapások persze más lapra tartoznak.) A nemzetközi mérkőzések esetében normálisnak tekinthető hazai és vendégdrukkerek közötti származásbeli különbség Münchenben szinte elenyésző volt. A vendégszektorban zászlót lengetők túlnyomó része ugyanis Németországban született, német állampolgárságú fiatal. Hogy ­miért drukkoltak németek a külföldi csapatnak? Mert a ­Bayern ezen a napon a török bajnok Galatasaray futballcsapat ellen lépett pályára.

A németországi állampolgársággal bíró szurkolók kiállása a török bajnok mellett még valamilyen szinten érthető lenne. De az már egyáltalán nem, hogy amikor a hazai, azaz a német csapatnál volt a labda, fülsiketítő füttykoncertbe kezdtek, kifejezendő nemtetszésüket. Mi ennek az életből vett példának a lényege? Az ideérkezők szülessenek bár német földön, kapják meg az összes kedvezményt állampolgári jogon, amelyet a német törvények garantálnak számukra, mégis törökök, szírek, jemeniek vagy akár afgánok maradnak.

Ha bárki, aki csak legyintene és németországi egyedi és kirívó példaként emlegetné e sporttörténeti eseményt, szögezzük le, hogy az ilyenfajta identitászavar a többi nyugat-európai befogadó országban is fellelhető. Amikor Párizsban a francia nemzeti tizenegy Algéria futballválogatottját fogadja, a francia himnusz alatt a stadionban megjelent tömeg nagy része, akik 95 százalékban francia állampolgárok, kifütyülik a Marseillaise dallamait. A bevándorlók leszármazottjai tartsák tiszteletben őseik hagyományait, ápolják nyelvüket, legyen bárhol az új hazájuk. De! Elsősorban köszönettel tartoznak, és nem léphetnek fel hódítóként. Még akkor sem, ha úgy gondolják, hogy integrációjuk nem sikerült, és együttélésük tartalom nélküli formalitás maradt.