Páni félelem a „szélsőjobboldaltól”

Az ír kormány közönyében, amellyel a migrációnak a polgárokra gyakorolt hatásával szemben viseltetik, az a figyelemre méltó, hogy Írországban jelenleg minden öt főből egy külföldön született. Nem kell hozzá társadalomtudományi doktorátus, hogy megértsük az ezzel járó kolosszális demográfiai változást.

Egy ilyen változás az ír népesség összetételében csakis óriási kulturális hatást gyakorolhat az őslakosok életére.

Leo Varadkar ír miniszterelnök nyilvánvaló közönnyel szemléli, hogyan élik meg az egyszerű ír emberek ezt az új demográfiai valóságot. Továbbra is ünnepli a migránsok érkezését, és lelkesedik, milyen nagylelkűen fogadja be őket a társadalom. Varadkar látómezejében problémaként csak azok a bűnözők és jobboldali huligánok jelennek meg, akik fellázadtak az ő nyitott ajtókat hirdető politikája ellen. Kényelmesen figyelmen kívül hagyja a tényt, hogy az elmúlt hónapokban ezrek tiltakoztak békésen, amiért az ír kormány támogatja a tömeges migrációt. Ezeket a békés tüntetőket – ahogy bárki mást is, aki felemeli a szavát – a társadalom szélsőjobbos söpredékeként démonizálják.

Ha nem léteznének jobboldali huligánok, feltalálnák őket az elit propagandistái. Egyes esetekben a huligán ténylegesen az ő termékük: el akarják terelni a figyelmet egyes problémákról, amelyekkel szembenéz a társadalom.

A „szélsőjobboldali” kifejezés mindennapos használata bármely csoportra vagy egyénre, aki megkérdőjelezi az elit migrációra és a hozzá kapcsolódó kérdésekre vonatkozó konszenzusát, integráns része annak a stratégiának, amely démonizál és morálisan kizár bárkit, aki hallatja a hangját a status quóval szemben. A „szélsőjobboldali” és a „populista” kifejezéseket úgy értelmezték át, hogy bárkire vonatkozzanak, aki hazafias eszményekben, illetve hagyományos értékekben hisz, ellenzi a környezetvédelmi aggodalmak fegyverként való forgatását és kifejezésre juttatja a szorongását a tömeges migráció miatt.