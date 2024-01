Az alpári Tóta W. ámokfutása

Azt nem írta, hogy gyilkosság is lesz minden hétre, pedig írhatta volna, mert az említett elődök e téren is rutinosak voltak. No, meg abban is, hogyan kell a gyilkosokat felmenteni, miként azt a második világháború után a Gyömrő környéki gyilkosságsorozat elkövetőinek esetében tették.